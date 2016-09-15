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Также: Россия, Выборы, Госдума, Правительство, Право, Украина, Война, Политика, Парламент, Общество, Европа, Мир | Персоны: Мария Захарова, Дмитрий Песков, Элла Памфилова

новость МИД: Выборы в Госдуму на территории Украины будут проведены

15.09.2016
Посольство России в Киеве, 15.06.2014. Фото: ostannipodii.com
Посольство России в Киеве, 15.06.2014. Фото: ostannipodii.com
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Выборы в Госдуму на территории Украины будут проведены, несмотря на отказ Киева содействовать в их организации. Об этом сообщает украинская службой Би-Би-Си со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Посольство России в Киеве, так же как и генконсульства в Харькове, Одессе и Львове, являются российской территорией, пояснила чиновница, а потому воспрепятствовать проведению там голосования украинские власти не могут.

Захарова также рассказала, что ОБСЕ согласилась проконтролировать проведение выборов на Украине. При этом, как передает Интерфакс, чиновница заявила, что наблюдение ОБСЕ будет "повышенным".

10 сентября президент Украины Петр Порошенко отказал России в проведении думских выборов на территории своей страны. Позже пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца пояснила, что голосование "невозможно даже в помещениях дипломатических и консульских служб РФ".

Условиями проведения голосования Киев назвал отказ России от выборов в аннексированных Крыму и Севастополе и исключение крымчан из федеральных списков кандидатов.

Во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос, будет ли организовано голосование на территории Украины для проживающих в этой стране россиян. "Мне надо уточнить, - пояснил чиновник. - Я пока не готов ответить". В то же время он заверил, что дипломаты, работающие на Украине, "естественно будут (там. - Ред.) голосовать".

В среду председатель российской ЦИК Элла Памфилова пообещала, что "те, кто захочет, - у него будет возможность проголосовать". В то же время конкретного ответа на вопрос, будут ли организованы участки на территории Украины, чиновница не дала. "Пока продумываем разные варианты, - пояснила Памфилова. - Конкретное окончательное наше решение будет несколько позже".

После отказа Украины ряд российских эмигрантов в этой стране, в том числе руководитель проекта EmigRussia Юлия Архипова и директор по развитию фонда "Свободная Россия" Григорий Фролов, выступили с критикой такого решения. Соответствующие заявления Архипова и Фролов сделали в эфире "Громадського ТБ".

Между тем многие гражданские активисты, например член Международного комитета защиты Бориса Стомахина Михаил Агафонов, поддержали действия украинских властей и призвали к бойкоту выборов в Госдуму. В пятницу у консульства России в Киеве пройдет пикет солидарности с требованиями МИД Украины; начало в 13 часов. "Буде рашисты не прислушаются и решат все же выборы проводить, предлагается идти (18 сентября. - Ред.) ганьбить участок и его посетителей", - отметили организаторы пикета.

Комментарии 38 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
15.09.2016
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