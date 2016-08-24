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Сергей Глазьев высказался прямо и кратко. "Я бред нацистских преступников комментировать не буду", - сообщил он, и это заявление следует признать политически безупречным. Так и надо отвечать, когда отвечать нечего, но отвечать надо. С нацистами вообще дело иметь неприятно, а уж если они бредят... Все, тема закрыта.

Увы, Сергея Юрьевича подвел Затулин, еще одна жертва преступников. Он пустился в рассуждения и чем больше рассуждал, тем откровеннее саморазоблачался, топил соратников и раздувал скандал. Ну и договорился до того, что "эпизоды... надерганы", но по сути все правда. Они с Глазьевым реально "боролись с переворотом и против переворота на Украине", стыдиться тут нечего и оправдываться незачем. Еще Затулин утверждал, что запись прослушки Киеву "предоставили американские друзья", и это выглядело так, словно бы единорос выступал в суде и предъявлял главную улику - против себя и подельников. Made in USA применительно к интернету - это ведь как знак качества.

В итоге картина складывается такая.

В самом конце февраля 2014 года люди, до боли похожие на Глазьева с Затулиным, начинают присоединять к России не только Крым, но и Харьков, и Одессу, и Запорожье. Причем Сергей Юрьевич имеет "прямое поручение" от высшей власти "поднимать народ" и "захватывать облсоветы". Однако народ на местах поднимается вяло, и Константин Федорович, волнуясь, объясняет причины. Он жалуется на нехватку средств и на то, что вынужден в одиночку решать все финансовые проблемы. Советник президента обещает проблемы решить.

1 марта Путин получает от Совета Федерации разрешение использовать российскую армию за рубежом, и Глазьев резко активизируется. "Запорожье что молчит?" - понукает он некоего Анатолия Петровича, указывая, что просто так вводить войска в соседнюю страну Кремль не может, "мы же используем силу только для поддержки народа..." Подбадривает Глазьев и одесситов, раздавая им указания, как собирать депутатов, мечтающих воссоединиться с Россией: "Кто там колеблется, просто брать за шкирку и привозить".

А 6 марта уточняются вопросы, которые должны прозвучать на референдуме в Крыму. Ситуация меняется буквально ежечасно, "коллеги работают, тут высадились же групп пять, то есть как бы ваших соотечественников", рапортует Аксенов Глазьеву, и собеседникам вдруг становится ясно, что полуостров должен вернуться в родную гавань. Дальнейшее известно.

Собственно, в записях, выложенных на youtube-канале украинской Генпрокуратуры, практически ничего нового не содержится. Ни про Затулина, витринного новоросса, ни про Глазьева, который чуть позже, в июне 2014-го, азартно призывал бомбить Украину. О методике пробуждения в депутатах патриотического духа еще в январе прошлого года все без утайки выболтал легендарный Игорь Гиркин-Стрелков. В каких колбах зарождалась и как, понукаемая прикладами в спину, функционировала "русская весна", мы осознали еще тогда. Да и полтора с лишним года назад это тоже не стало сенсационной новостью. Кто бы сомневался в том, что именно так она зарождалась, бурлила, взрывалась и разносила в щепки прежний мировой порядок.

Новость, которую стоит воспринять и оценить по достоинству, заключается в другом, и тут возникают мысли одновременно весьма тревожные и обнадеживающие.

Две недели назад в Крыму завелись очередные "диверсанты", и это означало, что в гибридной войне России с Украиной наступает новый этап. Контртеррористический, который будет развиваться по накатанным схемам, и сюжет уже начал раскручиваться: Путин заявил, что Россия выходит из "нормандского формата". Далее следовало ожидать настоящих терактов, а там и полномасштабной бойни на территории соседней страны. В качестве асимметричного ответа на все оскорбления и унижения, которые Владимиру Владимировичу пришлось претерпеть в последние месяцы, в том числе и на спортивных аренах. В рамках новой дискуссии с Западом по поводу неотменяемых санкций и для мобилизации российских граждан перед выборами, которые, впрочем, под шумок можно было бы и отменить. Идя навстречу пожеланиям тех же граждан и депутатского корпуса.

В этом смысле публикацию украинской стороной старых прослушек из файлов Глазьева и его заединщиков можно рассматривать как ход в пропагандистской игре. Превентивный удар с целью напомнить мировому сообществу о том, кто в действительности террорист и с чего начиналась Родина в Крыму и в Донбассе, а также в некоторых других украинских регионах, которые Путину освободить от фашистов не удалось. Не исключено также, что у Киева в запасе гигабайты таких записей и в случае чего о деталях всенародного волеизъявления в Крыму и иных местах Глазьев с Затулиным смогут порассказать еще немало. Часами будут рассказывать, а то и сутками. Все-таки они в те исторические дни держали руки на пульсе исторических событий и совсем не стеснялись разглашать сокровенное, да и неужели только они? И только общеизвестное?

Это еще можно назвать стратегией сдерживания - на украинский лад. Запад вводит санкции и предостерегает, убеждая несговорчивого партнера восстановить связь с реальностью. Киев устами Глазьева рассказывает Владимиру Владимировичу о том, как устроена эта реальность, если он позабыл. Разумеется, он кое-что помнит, но в сложившейся ситуации важно еще и указать на то, что буквально все знают, как присоединяли Крым, брали Донбасс и какие планы вынашивали насчет Одессы, Харькова, Запорожья. Путина информируют об этом, призывая в свидетели самых верных его слуг, самых исполнительных, самых радикальных. Теперь они выступают против него, как бы разглашая тайны и поневоле миротворствуя.

Один из них заметно раздосадован и обзывается страшными словами, а другой даже особо и не спорит, и не стыдится. Стыдиться им всем, конечно же, совершенно незачем, однако политика устроена так, что гласность успешно противодействует бесстыдству и в эпоху информационных разборок побеждает тот, кто эффективно изобличает лжецов. Технологии тут используются разные, но самая действенная из них - это правда, которую внезапно произносят сами лжецы. Правда эта теперь выложена в сеть, и есть надежда, что Глазьев с Затулиным на сей раз помешают Путину вновь обострить конфликт с Украиной, с Америкой и Европой, с человечеством. Как минимум в ближайшие сроки, а дальше загадывать бессмысленно.