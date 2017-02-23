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новость Минобворовано

Transparency International сообщила о возможной коррупции в Минобороны
23.02.2017
Министерство обороны. Фото Граней.Ру
Министерство обороны. Фото Граней.Ру
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Международная организация Transparency International опубликовала доклад о возможной коррупции в российском Министерстве обороны. В документе, в частности, говорится о конфликте интересов и заключении ведомством госконтрактов с офшорными компаниями.

В качестве примера приводится возможные закупки Минобороны самолетов Sukhoi Superjet 100. Согласно докладу, сын первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и дочь врио начальника Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Сергея Байнетова работают в компании "Гражданские самолеты Сухого" Даниэл Цаликов занимает должность начальника департамента поддержки продаж, Татьяна Байнетова - директором по контрактам ГСС. В TI отмечает, что Минобороны и МЧС уже эксплуатируют SSJ-100, а Байнетов по должности ответственен за контроль над этими ведомствами в части, касающейся безопасности полетов.

"То есть у него имеется конфликт интересов: его дочь работает в компании, которая предоставляет платные услуги ведомствам, в отношении которых у него имеются должностные полномочия", - говорится в докладе.

В докладе также упомянуты случаи, когда бывшие сотрудники Минобороны находили работу в коммерческих организациях, которые выступали поставщиками по госконтрактам. При этом часть таких компаний используют схему с запутанной цепочкой учредителей, когда следы конечных бенефициаров нередко ведут за рубеж, в том числе в офшорные зоны.

По мнению авторов доклада, возникновению коррупции в Минобороны способствуют секретность, ограничение конкуренции и неурегулированные конфликты интересов в сфере оборонных расходов в России. Только около трети от общей суммы расходов на национальную оборону является публичной.

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство может пересмотреть приоритеты бюджета в сторону уменьшения расходов на оборону и увеличения трат на социальные нужды, но это не должно привести к снижению обороноспособности страны. "Социальные обязательства перед населением, социальные расходы - это безусловный приоритет, который не обсуждается, - сказала Матвиенко. - Конечно, можно везде оптимизировать расходы, но что касается обороны, оптимизация возможна только до тех пределов, которые не позволят ослабить обороноспособность нашей страны. В тех условиях, в которых мы находимся, это один из важных и главных приоритетов".

Появляющиеся на предприятиях военно-промышленного комплекса во всем мире новые инновационные разработки и технологии потом внедряются и в других отраслях, отметила спикер СФ. "Нельзя резать курицу, которая несет яйца, тем более золотые. Военно-промышленный комплекс надо развивать и поддерживать обороноспособность", - сказала Матвиенко.

Так спикер СФ прокомментировала слова экс-министра финансов, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Он отметил, что российскому бюджету нужна смена приоритетов - сокращение трат на оборонный комплекс и повышение расходов на инфраструктуру, медицину и образование.

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23.02.2017

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