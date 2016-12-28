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новость ФАС выявила картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны

28.12.2016
Петербургское управление ФАС. Фото: Фото: Google.Maps
Петербургское управление ФАС. Фото: Фото: Google.Maps
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Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении четырех поставщиков технологического оборудования для Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

В торгах участвовали общества с ограниченной ответственностью "ПрофБизнес "ТД СпецТехМаш", и две компании с одинаковыми названиями "ТД Стиллаг", но разными ИНН. "Установлены взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами обществ. Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам", - говорится в сообщении.

Всего было заключено 11 контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Все аукционы прошли при минимальном снижении начальной цены контракта. В ФАС усматривают в действиях компаний признаки картельного сговора, запрещенного пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

24 августа Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что подозревает предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "личным поваром" Владимира Путина, в сговоре с целью извлечения дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 178 УК). Как показало расследование ФБК, шесть компаний-однодневок, связанных между собой и с Пригожиным, в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны. Тендеры, по данным ФБК, проводила дочерняя структура Минобороны ОАО "ГУ ЖКХ".

Кроме этого, несколькими компаниями одновременно управляли одни и те же люди. На условиях анонимности они заявили сотрудникам ФБК и журналистам Фонтанки.Ру, что все фирмы, получившие заказы на ремонт воинских частей, подконтрольны аффилированной с Пригожиным ООО "Мегалайн".

4 октября ФБК подал заявление в ФСБ с требованием начать расследование в отношении Пригожина. "Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках. В том числе Пригожин просто обкрадывает российскую армию, - написал основатель ФБК Алексей Навальный. - Сегодня мы направляем заявление в ФСБ с требованием начать расследование против этого персонажа".

Юрист ФБК Любовь Соболь опубликовала доказательства того, что Пригожин выигрывал госконтракты за счет картельных сговоров на торгах. В общей сложности ФБК обнаружил шесть таких эпизодов. В фонде считают, что в действиях Пригожина есть признаки создания преступного сообщества.

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28.12.2016

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