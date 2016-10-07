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"Офицеры России" и связанные с ней организации получают госконтракты, однако не отчитываются об этом публично. Об этом говорится в расследовании российского отделения Transparency International "Онтология "офицеров".

"За последний год связанные с "Офицерами России" организации и лица заключили с ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" четыре госконтракта на сумму 131,4 миллиона рублей. ЦППК - это дочерняя РЖД транспортная компания, которая обслуживает пассажиров на всех направлениях Московской железной дороги", - отмечается в документе.

Контракты заключены одним из подразделений "Офицеров России", "Центром профилактики правонарушений и преступлений". В частности, один из таких контрактов на сумму 118 миллионов рублей заключен на "Оказание информационно-справочных услуг и консультирования по соблюдению политики безопасности... на железнодорожном транспорте". То, что члены организации патрулируют подмосковные электрички, подтверждается и в ее официальном Инстаграме.

Как отмечают в Transparency International, такое патрулирование незаконно, так как объединения правоохранительной направленности могут работать только по месту своей регистрации в специальном реестре. Между тем "Центром профилактики правонарушений и преступлений" зарегистрирован в Москве, а не в области.

Кроме того, ЦППК снимает у "Офицеров России" через фирму-посредника два помещения в Москве. Одно из них принадлежит "полному тезке" главы организации Антона Цветкова, другое принадлежало ему ранее.

Сам Цветков отрицает приведенные Transparency International факты. "Лично я коммерческой деятельностью не занимаюсь, у "Офицеров России" нет ни одного коммерческого договора, нет и не было", - сказал он. Цветков заявил, что у "Офицеров России" нет дочерних структур, а вся деятельность организации осуществляется строго в рамках действующего законодательства.

25 сентября боевики организации "Офицеров России" вынудили администрацию Центра фотографии имени братьев Люмьер закрыть выставку "Джок Стёрджес. Без смущения" ( ФОТО, ВИДЕО). До того как администрация приняла такое решение, вход в помещение боевики заблокировали. Затем состоялась совместная пресс-конференция Цветкова и руководства Центра Люмьеров, на которой было объявлено о закрытии выставки.

Во время пресс-конференции боевик движения SERB Александр Петрунько облил несколько экспонатов жидкостью из пластиковой бутылки. Сообщалось, что это была моча. Однако сам сербовец это отрицал, заявив, что в бутылке была лечебная грязь из Крыма. В понедельник судья Замоскворецкого райсуда Москвы Алексей Кавешников признал Петрунько виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и арестовал на семь суток.

27 сентября Цветков сообщил, что эксперты признали фотографии с выставки Стёрджеса соответствующими законодательству. При этом он заявил, что массовая негативная реакция общественности на эту выставку была спровоцирована публикацией в блоге Елены Мироновой (известной в ЖЖ как Лена Миро). По словам главы "Офицеров России", там были размещены "провокационные фотографии" Стёрджеса, которых на выставке не было. Цветков потребовал провести проверку поста Мироновой.

Как утверждал Цветков, именно публикация Мироновой побудила его попросить "подразделения организации "Офицеры России", которые занимаются профилактикой правонарушений" приехать к Центру, "чтобы своими глазами увидеть, что же на самом деле там экспонируется".