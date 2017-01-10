О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Mil_spending/m.257905.html | http://mirror715.graniru.info/War/Mil_spending/m.257905.html
Также: Деньги для армии, Оружие, Россия, Война, Политика

новость Поставки ракетных комплексов "Ярс" оказались под угрозой срыва

10.01.2017
Стратегическая ракета "Ярс". Фото: mil.ru
Стратегическая ракета "Ярс". Фото: mil.ru
Реклама

Московский институт теплотехники столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа по поставками подвижных стратегических ракетных комплексов "Ярс". Об этом сообщает "Коммерсант".

Из-за сложной экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса". Об этом говорится в письме главы МИТ Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.

Гидравлические системы поставляет МИТ Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики. Однако его соисполнитель ПЭМЗ не в состоянии произвести необходимые агрегаты. "Предприятие свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии", - отмечает в письме Никулин. По его словам, ПЭМЗ проавансирован на 80 процентов от объема поставок 2017 года, но комплектующие вовремя не закупили, а поставка оборудования не проводится с июня 2016 года."Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа", подчеркивает глава МИТ.

В связи с этим МИТ просит создать дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе, который входит в принадлежащую "Ростеху" компанию "Высокоточные комплексы". Но это потребует подготовки производства в течение полутора лет. PC-24 "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная МИТ. В перспективе "Ярсы" должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с "Тополь-М" составить основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения. До конца 2016 года РВСН должны были получить 20 новых комплексов "Ярс", сообщали в Минобороны. В ведомстве также отмечали, что к 2022 году доля современных ракетных комплексов должна достичь 100 процентов.

В мае 2016 норда президент Владимир Путин на совещании с военачальниками и руководством предприятий ОПК потребовал разобраться с причинами срыва ряда контрактов по гособоронзаказу и предпринять меры для недопущения подобного в дальнейшем.

"Должен сказать, что исполнение ряда контрактов, к сожалению, оказалось затянутым, а некоторые из них даже сорваны, - сказал Путин. - Надо рассмотреть причины, по которым произошли срывы, и предложить меры для того, чтобы подобные вещи не повторялись".

Оставить комментарий Обсудить
10.01.2017

новость Новости по теме
05.10.2016 Рогозин предложил Путину сменить руководство "Уралвагонзавода" →
28.07.2016 Россия сообщила ООН об увеличении расходов на оборону почти в полтора раза →
01.06.2016 Топ-менеджеры "Ростеха" задержаны по делу о хищении 800 миллионов рублей →
12.05.2016 Путин потребовал разобраться со срывам контрактов по гособоронзаказу →
10.05.2016 Россия продолжает разработку средств преодоления противоракетной обороны →
11.03.2016 В 2015 году РВСН получили 21 баллистическую ракету →
05.03.2016 Сокращение бюджета Минобороны не коснется гособоронзаказа →
10.01.2016 Российские военные удвоят количество испытаний баллистических ракет →
11.12.2015 В постоянной готовности находится 95 процентов ядерных пусковых установок России →
16.07.2015 Минобороны: Выполнение гособоронзаказа сорвано из-за санкций →
01.07.2015 Рогозин: Российский ОПК серьезно отстает от ведущих стран →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27872
Play own
"Вече" в третью годовщину Майдана
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Голый народ
Виталий Портников
новость Конфликты в сирийском небе
Российский бомбардировщик в Сирии. Кадр телеканала "Звезда"
статья Русские хакеры: конец саги
Владимир Абаринов
новость Бастрыкин в списке Магнитского
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
РЕКЛАМА
Loading...
новость Трамп помог Тимченко
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
новость Следствие по делу Улюкаева продлили
Алексей Улюкаев. Фото: economy.gov.ru
новость Исаакий отдают РПЦ
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
новость Обама: Я правильно оценил Путина
Барак Обама за компьютером. Фото: whitehouse.gov
новость Смерть в колонии
Руслан Сайфутдинов. Фото: znak.com
в блоге Поэт про себя
383
новость "Платон" станет дороже
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Хакерами займется спецкомиссия
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Отставка Мадуро не удалась
Акции протеста в Венесуэле. Фото: eluniversal.com
в блоге Чудо русской крутизны
383
статья Победа Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Покушение на Ким Чен Ына
Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp
новость Новые миллиарды на "Зенит-арену"
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
новость Менты освободили младенца
Нилуфар и Манижа Мамасаидовы, 09.01.2017. Кадр видео с ФБ-страницы Бахрома Исмаилова
в блоге Маргарита и фаворит
383
новость Убийца Ямадаева сел за разбой
Зелимхан Мазаев. Фото из базы Интерпола