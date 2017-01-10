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Московский институт теплотехники столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа по поставками подвижных стратегических ракетных комплексов "Ярс". Об этом сообщает "Коммерсант".

Из-за сложной экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод (ПЭМЗ) не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса". Об этом говорится в письме главы МИТ Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова.

Гидравлические системы поставляет МИТ Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики. Однако его соисполнитель ПЭМЗ не в состоянии произвести необходимые агрегаты. "Предприятие свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии", - отмечает в письме Никулин. По его словам, ПЭМЗ проавансирован на 80 процентов от объема поставок 2017 года, но комплектующие вовремя не закупили, а поставка оборудования не проводится с июня 2016 года."Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа", подчеркивает глава МИТ.

В связи с этим МИТ просит создать дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе, который входит в принадлежащую "Ростеху" компанию "Высокоточные комплексы". Но это потребует подготовки производства в течение полутора лет. PC-24 "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная МИТ. В перспективе "Ярсы" должны заменить МБР PC-18 и РС-20 и вместе с "Тополь-М" составить основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения. До конца 2016 года РВСН должны были получить 20 новых комплексов "Ярс", сообщали в Минобороны. В ведомстве также отмечали, что к 2022 году доля современных ракетных комплексов должна достичь 100 процентов.

В мае 2016 норда президент Владимир Путин на совещании с военачальниками и руководством предприятий ОПК потребовал разобраться с причинами срыва ряда контрактов по гособоронзаказу и предпринять меры для недопущения подобного в дальнейшем.

"Должен сказать, что исполнение ряда контрактов, к сожалению, оказалось затянутым, а некоторые из них даже сорваны, - сказал Путин. - Надо рассмотреть причины, по которым произошли срывы, и предложить меры для того, чтобы подобные вещи не повторялись".