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новость Transparency International: Россия входит в число самых коррумпированных стран

16.11.2016
Иллюстрация с сайта Transparency International
Иллюстрация с сайта Transparency International
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Россия вошла в число самых корумпированных стран в Европе и Центральной Азии. Об этом говорится в исследовании "Барометр мировой коррупции", опубликованном международным движением по противодействию коррупции Transparency International.

"Коррупция воспринимается россиянами как третья по важности проблема в стране после экономического положения и состояния здравоохранения. Коррупция представляется респондентам более важной темой, чем образование, безработица и преступность. Оценивая причины, по которым люди не сообщают о коррупции, 17 процентов опрошенных сказали, что это попросту опасно, 16 процентов - что это не имеет смысла, 14 процентов не верят в возможность что-либо доказать, а 11 процентов - боятся признаться в своей вовлеченности в коррупционные практики", - отмечается в сообщении.

"Барометр мировой коррупции" публикуется в девятый раз. Предыдущее исследование было обнародовано в 2013 году. В этом году исследование охватывает 42 страны Европы и Средней Азии, включающие страны Евросоюза, страны-кандидаты в ЕС и страны СНГ. Кроме России, наиболее корумпированными странами оказались Армения, Босния и Герцеговина, Литва, Молдавия, Сербия и Украина.

Помимо "Барометра", с 1995 года TI ежегодно публикует индекс восприятия коррупции. Документ готовится на основе независимых опросов международных экспертов и крупных финансовых и правозащитных организаций. В индексе восприятия коррупции более 160 стран мира оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 - самый низкий.

По итогам 2015 года Россия заняла 119-е место, разделив эту позицию с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне. Россия получила 29 баллов, что на два балла превышает уровень предыдущего года.

Странами с самым высоким уровнем восприятия коррупции признаны КНДР и Сомали. В рейтинге они стоят на 167-м месте с результатом в 8 баллов. Государствами с самым низким уровнем коррупции оказалась Дания (91 балл), Финляндия (90 баллов) и Швеция (89 баллов).

В 2014 году Россия оказалась на 136-й строке рейтинга, разделив ее с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном. В 2013 и 2012 годах Россия получала по 28 баллов, что соответствовало 127-му и 133-му местам.

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16.11.2016

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