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Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в ФСБ с требованием начать расследование в отношении предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "личным ресторатором Путина". Об этом сообщает основатель ФБК Алексей Навальный.

"Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках. В том числе Пригожин просто обкрадывает российскую армию, - пишет Навальный. - Сегодня мы направляем заявление в ФСБ с требованием начать расследование против этого персонажа".

Юрист ФБК Любовь Соболь опубликовала доказательства того, что Пригожин выигрывал госконтракты за счет картельных сговоров на торгах. В общей сложности ФБК обнаружил шесть таких эпизодов. В фонде считают, что в действиях Пригожина есть признаки создания преступного сообщества, в связи с этим ФБК подает заявление в ФСБ.

24 августа ФБК сообщал, что подозревает Пригожина в сговоре с целью извлечения дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 178 УК). Как показало расследование ФБК, шесть компаний-однодневок, связанных между собой и с Пригожиным, в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны. Тендеры, по данным ФБК, проводила дочерняя структура Минобороны ОАО "ГУ ЖКХ".

Кроме этого, несколькими компаниями одновременно управляли одни и те же люди. На условиях анонимности они заявили сотрудникам ФБК и журналистам Фонтанки.Ру, что все фирмы, получившие заказы на ремонт воинских частей, подконтрольны аффилированной с Пригожиным ООО "Мегалайн".

В январе ФБК уже заявлял, что аффилированные с Пригожиным компании незаконно получили более 40 миллиардов рублей от Минобороны на обеспечение питания российских военнослужащих, а также энерго- и водоснабжение военных городков.

21 июня Фонтанка.Ру связала нападения на блогеров с "фабрикой троллей" и Пригожиным. Несколько дней спустя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал публикацию как "утку и клевету".