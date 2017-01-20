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Министерство обороны рассматривает возможность отказа от самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62. Как пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники, вопрос поднял глава военного ведомства Сергей Шойгу во время одного из январских совещаний. Поводом для обновления пассажирского авиапарка Минобороны стала катастрофа самолета Ту-154Б-2 в декабре 2016 года.

На сегодняшний день ведомство эксплуатирует 14 самолетов Ту-154Б-2 1979-1985 годов выпуска, семь Ту-154М 1986-2012 годов, 36 Ту-134А и Ту-134А-3 1975-1983 годов, а также девять Ил-62 1977-1992 годов. Они выполняют международные и внутренние спецрейсы и используются как для перелетов руководства министерства и высших военачальников с подмосковной авиабазы Чкаловский, так и для перевозки личного состава.

Издание отмечает, что до сих пор министерство активно обновляло парк боевых самолетов и почти не закупало новые машины для пассажирских перевозок.

По словам топ-менеджера предприятия авиационной промышленности, на замену Ту-134 может пойти ближнемагистральный SSJ 100, а вместо Ил-62 и Ту-154 - более дальний Ту-214. Источник добавил, что Минобороны и ОАК предстоит согласовать "дорожную карту" действий и выстроить производственный график.

Ту-154 Минобороны, следовавший из Москвы на российскую авиабазу Хмеймим в Сирию, потерпел крушение рано утром 25 декабря через две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где приземлялся на дозаправку. На борту самолета находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира. В их числе были музыканты ансамбля им. Александрова, направлявшиеся выступать перед российскими войсками, а также военные, чиновники Минобороны и Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли. Причина катастрофы пока не названа.