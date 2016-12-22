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новость Министр обороны объявил о ликвидации "Спецстроя"

22.12.2016
Логотип "Спецстроя"
Логотип "Спецстроя"
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Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ликвидации Федерального агентства по специальному строительству ("Спецстрой"), сообщает Интерфакс. Его заменят восемь государственных унитарных предприятий, которые будут заниматься строительством специальных объектов военного ведомства.

"Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования. Для этого проводится серьезная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России упраздняется, а в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Министерства обороны", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Министр отметил, что эта мера, в частности, должна исключить промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству.

23 ноября "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента сообщил, что Владимир Путин "по итогам закрытого совещания с руководством военного ведомства" решил упразднить "Спецстрой". Причиной стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и к финансовой дисциплине, сообщили несколько источников, близких к Минобороны. Новая конфигурация должна заработать в середине 2017 года.

После совещания у президента Шойгу поручил до 10 декабря подготовить проект президентского указа об упразднении Спецстроя и возложении на Минобороны задач по строительству объектов специального и производственного назначения.

В правительстве также отреагировали на решение о ликвидации Спецстроя, сообщили собеседники издания. Рогозин поручил "Роскосмосу" заключать контракты с подрядчиками по строительству космодрома Восточный напрямую, без участия ФГУП "Дальспецстрой".

Серьезные вопросы к "Спецстрою" появились в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих. Кроме того, к агентству были весомые претензии относительно возведения объектов космодрома Восточный.

Как отмечает "Коммерсант", в прошлом году Рогозин поручил "Спецстрою" раскрыть информацию о привлекаемых к возведению военных объектов субподрядных компаниях. В итоговом докладе Рогозина на имя президента говорилось, что агентство выполняет работы лишь на 15–40 процентов от стоимости заключенных контрактов. Сторонним структурам перепоручается не только основной объем работ, но и создание проектно-сметной документации. Начатая тогда реформа "Спецстроя" результатов не дала.

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22.12.2016

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