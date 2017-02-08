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новость Чеченские депортации

Из Ачхой-Мартана изгнали несколько десятков родственников виновника ДТП
08.02.2017
Ачхой-Мартан. Фото из соцсетей
Ачхой-Мартан. Фото из соцсетей
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Из чеченского села Ачхой-Мартан изгнали несколько десятков мужчин, родственников местного жителя Алама Хаджаева, сообщает Правозащитный центр "Мемориал". Он был признан виновным в ДТП, повлекшем смерть нескольких человек.

27 ноября 2016 года Хаджаев выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем, в котором ехали пятеро членов семьи Шоиповых, в том числе двое детей. Все они, а также сам Хаджиев и находившийся с ним в машине его двоюродный брат, погибли. По данным полиции, виновником дорожно-транспортного происшествия был Хаджаев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 28 ноября в дом Хаджаева приехали полицейские и увезли всех находившихся в тот момент в доме его родственников-мужчин на беседу с начальником ОМВД по Ачхой-Мартановскому району. Тот, ссылаясь на распоряжение главы республики Рамзана Кадырова, приказал им в течение двух часов покинуть территорию Чечни. После этого в село приехали полицейские и стали требовать исполнения приказа. Они угрожали "до смерти избить" ослушавшихся. Полицейские также потребовали никуда не жаловаться.

Некоторое время изгнанные жили у дальних родственников в Ингушетии. Однако в конце декабря ингушские полицейские потребовали от них покинуть территорию республики.

"До настоящего времени большинство выселенных из Чечни людей скитаются по разным регионам России. Нам известно, что, по крайней мере, один из них пытался вернуться в свой дом в Ачхой-Мартане, был избит полицейскими и вновь уехал из Чечни", - отмечают в "Мемориале".

В Чечне регулярно подвергаются репрессиям родственники тех, кого власти республики обвиняют в терроризме или принадлежности к вооруженному подполью. Однако в последнее время на Кавказе гонениям стали подвергаться семьи виновников бытовых преступлений.

6 января стало известно, что из станицы Нестеровской Сунженского района Ингушетии выселяют семью местного жителя Ризвана Котиева. Его подозревают в убийстве пресс-секретаря районной администрации Амерхана Кокурхоева в ходе бытового конфликта. Решение было принято на народном сходе. Собравшиеся "рекомендовали" членам семьи Котиева покинуть Нестеровское во избежание новых конфликтов.

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08.02.2017

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