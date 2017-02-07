О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/War/Chechnya/m.258646.html | http://mirror715.graniru.info/War/Chechnya/m.258646.html
Также: Чечня, Регионы, Право, Религия, Ксенофобия, Ближний Восток, Война, Россия, Общество, Мир, Политика

новость Дело о недоносительстве, открытое против грозненца Хизриева, ушло в суд

07.02.2017
Грозный. Фото: petrushanov.livejournal.com
Грозный. Фото: petrushanov.livejournal.com
Реклама

В Чечне утверждено обвинительное заключение по делу о недоносительстве, возбужденному против 32-летнего грозненца Асхаба Хизриева. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Фамилия фигуранта в сообщении ведомства не указывается, однако на сайте Заводского райсуда Грозного есть карточка дела Хизриева. Оно поступило в суд 6 февраля и было передано в производство судье Аслану Хизриеву.

Об открытии дела прокуратура Чечни объявила 13 января; СМИ распространили информацию 16-го. По статье 205.6 УК (несообщение о преступлении) Хизриеву грозит штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода за срок до полугода, либо до года принудработ, либо же до года колонии.

Согласно фабуле дела, в ноябре прошлого года Хизриев узнал, что его знакомый, житель Марий Эл Фарид Сафин, намерен отправиться в Сирию для участия в войне на стороне исламистов, однако не донес на него. Позже Сафин был задержан полицейскими при попытке выехать на Ближний Восток.

Накануне суд в Астрахани вынес приговор по другому делу о недоносительстве. Житель города Улугбек Гафуров был оштрафован на 70 тысяч рублей. Областная прокуратура сообщала, что это первый приговор по статье 205.6, которая была включена в УК в июле прошлого года одним из законов "пакета Яровой".

Оставить комментарий Обсудить
07.02.2017

новость Новости по теме
06.02.2017 Астраханец Гафуров оштрафован на 70 тысяч рублей по делу о недоносительстве →
16.01.2017 Против грозненца Хизриева возбуждено дело о недоносительстве →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26174
Play own
Николай Карпюк: не услышанное судом алиби
25694
Play own
Родная сторона защиты
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
новость Журналист отказался извиняться
Билл О'Райли. Фото: businessinsider.com
новость Задержан Марк Гальперин
Задержание Марка Гальперина. Фото: gr-sily.ru
новость МГУ защищает Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Противника гомеопатии уволили
Денис Рощин. Фото с личной ФБ-страницы
статья На границе краха
Виталий Портников
статья Хакеры сливаются с чекистами
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Массовые казни в Сирии
Правительственная тюрьма "Сайедная" в Сирии. Фото из доклада AI
новость Кара-Мурза: диагноз
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
новость Сколько стоил поход "Кузнецова"
Авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Деятели кино вступились за "Матильду"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость В дурдом за поджог мэрии
Николай Каржовых. Источник: novayagazeta.ru
новость РКН против дома Bonhams
Джок Стёрджес, "Полин и Антуан" (фрагмент). Источник: bonhams.com
новость ЕСПЧ присудил выплаты активистам
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Сегежа: пострадавшим шьют дела
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
новость Кошелек Навального заблокирован
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
в блоге Стомахин: пытки за свободу
465
новость Гарри Поттер и возмущенная читательница
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
в блоге Послабление для украинцев
383