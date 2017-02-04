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Чеченские силовики отпустили жителя Ингушетии Анзора Алиева, которого удерживали в заложниках с 23 января. Об этом сообщает Правозащитный центр "Мемориал".

"В дальнейшем все вопросы к членам семьи Алиевых, если таковые возникнут у чеченских силовиков, будут выясняться при содействии сотрудников МВД по Республике Ингушетия, - говорится в сообщении. - ПЦ "Мемориал" благодарен уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и сотрудникам ее аппарата за быструю реакцию на обращение по этому случаю".

В пятницу "Мемориал" сообщал, что чеченские силовики вторую неделю удерживают Алиева. Они требовали, чтобы его младший брат Шамиль, ранее осужденный за пособничество боевикам, явился в ОМВД по Сунженскому району. В противном случае они угрожали убить заложника.

26-летний Анзор Алиев и его отец Кюри Алиев, жители ингушской Сунжи, были задержаны в Грозном 23 января. Как сообщила мать Анзора Булихан Алиева, Анзора задержали в здании Министерства финансов Чечни, где он работает. После этого силовики вместе с Анзором поехали в республиканский военкомат, где работает его отец, подполковник Кюри Алиев. Анзора заставили вызвать отца по телефону на улицу. Кюри вышел, его тоже задержали без всяких объяснений.

Сначала Алиевых отвезли на базу, где дислоцируется силовое подразделение, а оттуда - в ОМВД по Сунженскому району в село Серноводск. В задержании Анзора и Кюри Алиевых принимал участие начальник ОМВД по Сунженскому району Чечни Исмаил Исраилов. В тот же день с телефона Кюри его жене позвонил неизвестный и сказал, что, если она не привезет в Сунженский РОВД своего второго сына, Шамиля Алиева, то никогда не увидит ни мужа, ни старшего сына. В течение дня с угрозами ей звонили еще несколько раз. Шамиль хотел поехать в Серноводск, но мать его не отпустила, опасаясь за его безопасность.

24 января Кюри Алиев вернулся домой. По его словам, его отпустили, чтобы он привел Шамиля, при этом силовики ему пригрозили, что если он ослушается, то они "сделают террористом" и надолго посадят Анзора, который остался в отделе полиции в качестве заложника.

В 2013 году Шамиль Алиев был осужден в Чечне за пособничество членам НВФ. Его задержали на основании показаний некого Албакова, уроженца станицы Орджоникидзевская Сунженского района Ингушетии. Позже он объяснял Алиевым, что сделал это под угрозой пыток. После задержания родители долго не знали, где он находится, и подали заявление о похищении сына в полицию в Грозном. Однако позже силовики заставили Кюри Алиева забрать заявление, обещая отпустить Шамиля, но не сделали этого.

Шамиля обвинили в том, что он передавал боевикам продукты питания. По словам родственников, под пытками его заставили подписать признательные показания. В том же году Шамиля осудили на два года лишения свободы. После того, как обвинительный приговор был обжалован в Верховном суде Чечни, срок снизили до одного года.

Летом 2014 года Шамиль вышел на свободу и еще год отмечался в отделе полиции по месту жительства. По словам Булихан, он жил в Сунже в Ингушетии, продолжил учебу в институте в Грозном заочно, не скрывался и всегда приходил в правоохранительные органы по первому требованию.

В 2017 году Булихан и Шамиль планировали поехать в паломничество в Мекку. Булихан настояла, чтобы Шамиль поменял через ЗАГС фамилию, так как с прежней его постоянно останавливали на постах. Летом 2016 года Шамиль Алиев получил паспорт, однако силовики в отделе полиции Сунженского района Чечни были убеждены, что он сделал это для того, чтобы, чтобы уехать в Сирию и примкнуть к "Исламскому государству".

1 февраля домой к Алиевым в Сунже приехали несколько человек из Чечни, которые, не предъявляя документов, хотели забрать с собой Шамиля. Кюри и Булихан в тот момент дома не было, их дети сообщили им о происходящем по телефону. Через полчаса Булихан вернулась домой и вызвала полицию. Приехавшие сотрудники задержали неизвестных и доставили в ОМВД по Сунженскому району Ингушетии для выяснения личностей.

В отделе неизвестные мужчины дали объяснения, что приехали с частным визитом в гости к своим родственникам в Ингушетии. Их отпустили. Уезжая, неизвестные пригрозили Булихан, что заберут и двух оставшихся ее сыновей, если она не привезет в ОМВД по Сунженскому району Чечни Шамиля.

2 февраля неизвестные позвонили Кюри с неизвестного номера и пригрозили, что если Алиевы будут продолжать упорствовать, то им вернут труп Анзора. Адвокат Алиевых не смог поговорить с задержанным: в отделе полиции в Серноводске утверждалит, что молодого человека там нет.