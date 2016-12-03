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Аварию при выводе на орбиту космического грузовика "Прогресс МС-04" могли спровоцировать технические проблемы на борту корабля, а не ракеты-носителя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

"По уточненным данным, нештатная ситуация могла произойти непосредственно на борту космического грузовика, в результате чего произошло преждевременной разделение с третьей ступенью, и корабль не вышел на орбиту, - сказал источник. - У корабля вышли антенны, однако не раскрылись солнечные батареи. Есть сведения о том, что корабль при этом оказался в неконтролируемом вращении и получил внешние повреждения".

Все системы ракеты-носителя до потери телеметрии работали штатно. "Расшифровка телеметрии, полученной до 383-й секунды, говорит о штатной работе систем ракеты-носителя, что среди прочего позволяет сделать вывод о нештатной ситуации на борту корабля", - отметил источник.

Между тем в Тыве в 15 км от села Эйлиг-Хем найден обломок корабля диаметром 90 см. До прибытия специалистов Роскосмоса объект охраняли сотрудники полиции. Глава Тувы Шолбан Кара-оол призвал охотников и чабанов не трогать металлические объекты и сообщать обо всех находках. "По мнению ученых и практиков, никакой опасности подобные аварии для людей и природы не имеют, так как это обломки корабля, а не ракеты", - отметил Кара-оол.

Накануне источник в космической отрасли сообщил, что причиной падения космического грузовика могла стать халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У". "Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии, покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями, - рассказал источник. - Вероятно, за этим последуют некие кадровые решения, а все готовые двигатели, в том числе, уже установленные на ракеты-носители типа "Союз", необходимо будет снимать, доставлять на предприятие, повторно тестировать, устранять возможные недочеты при сборке, что приведет к очередному переносу намеченных запусков "вправо", - добавил он.

При этом источник подчеркнул, что до завершения работы аварийной комиссии какие-либо окончательные выводы делать преждевременно.

В четверг "Прогресс МС-04" стартовал с космодрома Байконур. На высоте 190 километров над территорией Тувы космический грузовик разрушился.

должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов: топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Кроме того, на корабле были новогодние подарки для космонавтов.