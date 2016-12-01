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Запуск с Байконура к Международной космической станции грузового корабля "Прогресс-МС04" закончился неудачей. Об этом официально заявили в "Роскосмосе", сообщает Интерфакс.

"По предварительной информации, в результате нештатной ситуации потеря ТГК произошла на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва, и большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы", - говорится в сообщении.

Корабль "Прогресс МС-04" должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов: топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Кроме того, на корабле были новогодние подарки для космонавтов.

К аварии "Прогресса" могли привести технические проблемы. "Если произошла авария, то причиной может быть неисправность двигателя РД-0110, произведенного в Воронеже или неисправность системы управления, по предварительным данным, произведенной на харьковском ГНПП "Коммунар", - сказал источник на космодроме.

Источник отметил, что на борту станции достаточно резервов еды и предметов первой необходимости для экипажа, чтобы продолжить деятельность до прибытия резервного грузовика. Он добавил, что "Прогресс-МС05", запуск которого планировался на февраль, может быть направлен к МКС раньше срока.

28 апреля 2015 года к МКС был запущен грузовой корабль "Прогресс М-27М". Грузовик оказался на короткоживущей орбите и начал неуправляемое снижение. 8 мая в 05:04 московского времени корабль прекратил существование, сгорев над Тихим океаном.

Согласно выводам госкомиссии, причиной аварии корабля стала последовательная разгерметизация баков окислителя и горючего третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а". "На 526,716 секунде полета ракеты космического назначения произошло нештатное разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля "Прогресс". В результате нештатного разделения корабль оказался на орбите с апогеем на 40 км выше, а третья ступень - с апогеем на 20 км ниже расчетной траектории выведения", - сказал глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Из-за аварии "Прогресса М-27М запуск пилотируемого корабля "Союз" к МКС был перенесен на два месяца и состоялся в июле 2015 года.