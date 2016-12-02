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новость Причиной падения "Прогресса" стала некачественная сборка двигателя

02.12.2016
Грузовой корабль ''Прогресс''. Фото NASA
Грузовой корабль ''Прогресс''. Фото NASA
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Причиной падения космического грузовика "Прогресс МС-04" могла стать халатность при производстве двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У". Как передает РИА "Новости", об этом сообщил источник в космической отрасли.

"Вероятнее всего, по итогам расследования госкомиссия в очередной раз будет вынуждена констатировать выявленный факт некачественной сборки двигателя РД-0110, а стендовое моделирование, которое будет проведено после анализа имеющейся телеметрии, покажет, какой именно компонент двигательной установки был сделан с нарушениями", - рассказал собеседник агентства.

"Вероятно, за этим последуют некие кадровые решения, а все готовые двигатели, в том числе, уже установленные на ракеты-носители типа "Союз", необходимо будет снимать, доставлять на предприятие, повторно тестировать, устранять возможные недочеты при сборке, что приведет к очередному переносу намеченных запусков "вправо", - добавил он.

При этом источник подчеркнул, что до завершения работы аварийной комиссии какие-либо окончательные выводы делать преждевременно.

"Прогресс МС-04" должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов: топливо в баках комбинированной двигательной установки и системы дозаправки, воду и сжатые газы, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа. Кроме того, на корабле были новогодние подарки для космонавтов.

На высоте 190 километров над территорией Тувы космический грузовик разрушился. Обломки корабля упали в 60-70 километрах западнее города Кызыл. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Разработчик двигателя РД-0110 - воронежское КБ Химавтоматики. Похожая авария с ракетой-носителем "Союз-У", приведшая к падению грузовика "Прогресс М-12М", произошла 24 августа 2011 года. Несгоревшие элементы третьей ступени и корабля упали в малонаселенном горном районе Алтая.

Уже 29 августа была объявлена причина нештатной работы двигателя РД-0110 третьей ступени ракеты: нарушение условий функционирования газогенератора. Согласно выводам комиссии, к ЧП привело уменьшение расхода горючего из-за засорения тракта его подачи. Тогда производственный дефект признали случайным.

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02.12.2016

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