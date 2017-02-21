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Также: НКО, Россия, Право, Общество, Политика | Персоны: Александр Верховский

новость Суд оштрафовал центр "Сова" по закону об "иностранных агентах"

21.02.2017
Эмблема Информационно-аналитического центра "СОВА"
Эмблема Информационно-аналитического центра "СОВА"
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Судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь оштрафовала информационно-аналитический центр "Сова" на 300 тысяч рублей за отказ добровольно войти в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщает директор центра Александр Верховский.

Решение было принято в отсутствие как ответчиков, так и представителей Минюста. По словам Верховского, за 10 минут до начала заседания приставы, сославшись на "какие-то учения", выгнали всех со второго этажа здания суда. "Нам предъявили уже готовое решение, принятое без нас, потому что мы якобы не явились, а нас якобы звал пристав. Стоит заметить, что этих призывов не слышали и представители Минюста, которые были удивлены не меньше нашего. Будем обжаловать, конечно", - написал директор центра.

Между тем в понедельник центр "Сова" подал в Замоскворецкий районный суд административный иск к Минюсту, требуя признать незаконными как включение НКО в реестр, так и результаты проверки, на которых было основано это решение.

30 декабря Министерство юстиции включило информационно-аналитический центр "Сова" в реестр "иностранных агентов". "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки", - говорилось в сообщении ведомства. Политической деятельностью "Совы" сочли "публичную оценку деятельности государственных органов".

Информационно-аналитический центр "Сова" был основан в октябре 2002 года группой сотрудников Информационно-исследовательского центра "Панорама" и Московской Хельсинкской группы. Как отмечается на сайте НКО, сфера интересов "Совы" - "проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, (не)укоренение либеральных ценностей и (не)соблюдение прав человека в нашей стране".

"В данный момент деятельность центра "Сова" осуществляется при поддержке Международного партнерства за права человека, Российского еврейского конгресса, Норвежского Хельсинкского комитета и Европейского союза (EIDHR)", - говорится на сайте НКО.

Верховский пообещал оспорить решение Минюста в суде. "Конечно, мы будем обжаловать, мы не согласны с решением по существу", - сказал он. Он признал, что центр получает финансирование из-за границе, но не согласился с оценкой его деятельности как политической. "Деньги мы, конечно же, получаем. И деятельность органов оцениваем, мне кажется, этим занимается каждый гражданин. Мне совершенно непонятно, почему это называется политической деятельностью", - заявил Верховский.

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21.02.2017

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