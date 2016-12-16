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новость Суд признал законным внесение "Мемориала" в реестр "иностранных агентов"

16.12.2016
Представители "Международного мемориала" в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Представители "Международного мемориала" в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Замоскворецкий суд столицы отклонил иск международного правозащитного центра "Мемориал" к Минюсту, признав законным внесение организации в реестр "иностранных агентов". Как передает корреспондент "Граней", решение огласила судья Нелли Рубцова.

В ходе заседания, на котором среди прочих присутствовали представители посольств Франции, Нидерландов, Норвегии и Литвы, выступили член правления "Мемориала" Ян Рачинский и представитель Минюста Екатерина Алексеева.

Алексеева настаивала на том, что "Международный мемориал" является российским юридическим лицом, так как зарегистрирован в России.

По ее словам, Минюст расценивает публичное высказывание частных мнений деятелей "Мемориала" как их распространение, что является формой политической активности. Все протесты представителей организации Алексеева расценила как "злостное уклонение от нахождения в реестре".

7 декабря судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова оштрафовала "Международный мемориал" на 300 тысяч рублей за отказ добровольно регистрироваться в качестве "иностранного агента". Суд признал НКО виновной в административном правонарушении по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента).

Решение о включении "Международного Мемориала" в реестр "иностранных агентов" Минюст принял 4 октября. 24 октября ведомство направило в суд протокол об административном правонарушении.

5 сентября Минюст по поручению Генпрокуратуры начал внеплановую проверку "Международного мемориала". Общество предоставило для проверки документы за четыре года: протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские выписки. Общий объем выданной документации составил 31 250 листов.

В настоящее время в списке инагентов находятся зарегистрированный в Москве​ правозащитный центр "Мемориал", межрегиональная общественная организация "Информационно-просветительский центр "Мемориал", региональные общества "Мемориал" Республики Коми, Рязанской области, Петербурга и Екатеринбурга.

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16.12.2016

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