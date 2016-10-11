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Также: НКО, Право, Регионы, Россия, США, Общество, Политика, Мир

новость Агенты клубянки

В Самаре суд признал НКО "агентом" из-за репостов "рассказов о жизни в США"
11.10.2016
Олег Кокорев. Фото с личной страницы
Олег Кокорев. Фото с личной страницы
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Судья Ленинского районного суда Самары Алевтина Семыкина признала законным внесение в реестр "иностранных агентов" Самарской региональной общественной организации "Клуб выпускников американских программ" (American Alumni Club). Об этом сообщает "Открытая Россия".

Глава НКО Олег Кокорев приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей, а сама организация к штрафу в 300 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО-"агента"). В качестве политической деятельности организации вменили два репоста в соцсети. Экспертизу публикаций провел кандидат политических наук Роман Товченко. В суде не смогли пояснить о каких конкретно публикациях идет речь, но это были некие "материалы с рассказами о жизни в США".

26 августа Минюст России на основании внеплановой проверки внес "Клуб выпускников американских программ" в реестр "агентов". Отметившая в этом году 15-летие НКО занимается развитием культурных, информационных, образовательных связей с организациями США и проводит благотворительные мероприятия в Самарской области.

25 мая Госдума приняла и закон, определяющий понятие политической деятельности некоммерческих организации. Согласно закону, к сферам политической деятельности, относятся: государственное строительство, защита основ конституционного строя и федеративное устройство; защита суверенитета и обеспечение территориальной целостности России; обеспечение законности, правопорядка, безопасности; оборона страны; внешняя политика; социально-экономическое и национальное развитие России; развитие политической системы; деятельность государственных органов, органов местного самоуправления; законодательное регулирование прав и свобод человека и гражданина.

Политическая деятельность может осуществляться путем участия в организации и проведении публичных мероприятий в форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований либо в различных сочетаниях этих форм, в организации и проведении публичных дебатов, дискуссий, выступлений. Закон также относит к ней участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением выборов, референдума, в формировании избирательных комиссий, комиссий референдума, в деятельности политических партий.

Согласно закону, политической деятельностью также могут считаться публичные обращения к государственным органам, органам местного самоуправления, их должностным лицам, а также также иные действия, оказывающие влияние на их деятельность. К их числу относятся действия, направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных нормативных правовых актов; распространения мнений о принимаемых государственными органами решений и проводимой ими политики; формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения и обнародования опросов общественного мнения или иных социологических исследований; вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную деятельность; финансирование указанной деятельности.

В то же время закон указывает, что к политической не относится деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира. Также к политической не должна относиться деятельность в области благотворительности и добровольчества.

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11.10.2016

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