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Также: НКО, Россия, Право, Президент, Общество, Политика | Персоны: Сергей Кириенко, Владимир Путин, Михаил Федотов, Алексей Кудрин

новость О сладкой вольности агентства

РБК: В Кремле обсудят возможность смягчения законодательства об "агентах"
21.11.2016
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
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В Кремле под патронажем замглавы администрации президента Сергея Кириенко готовится совещание о подготовке поправок в закон об "иностранных агентах", сообщает РБК. Инициаторами выступили Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина и Совет по правам человека.

Предварительное согласие Владимира Путина на проведение такого совещания уже получено, сообщают источники РБК. По их словам, оно должно пройти до конца года. "Мы стараемся провести его как можно быстрее - до встречи президента с СПЧ, которая традиционно проходит во второй половине года", - отметил глава Совета Михаил Федотов. Однако пока неизвестно, кто примет участие в совещании со стороны Кремля.

Как отметил глава СПЧ, действующие формулировки закона об "иностранных агентах" позволяет включать в реестр всех подряд.

"Понятие "политическая деятельность" очень широкое. Закон трактуется произвольно, но произвол недопустим. Мы не можем оставлять эту рану незалеченной, - подчеркнул Федотов. - Закон должен быть написан так, чтобы в дела России не могли вмешиваться иностранные государства - именно об этом говорил президент, когда законопроект был только разработан. Если с нашими новыми предложениями согласятся, тогда список НКО - "иностранных агентов" сократится раз в 20".

В реестр "иностранных агентов" за время действия закона были включены 148 НКО. 26 из них "прекратили деятельность в связи с ликвидацией". Еще 18 НКО исключены из реестра в связи с "прекращением выполнения функций иностранного агента".

С момента принятия закона об "иностранных агентах" неоднократно звучали требования более строго определить понятие "политическая деятельность". 22 января Минюст опубликовал подготовленные им поправки в закон о "О некоммерческих организациях", уточняющие это понятие.

Спустя несколько дней российские правозащитники раскритиковали документ. "В результате принятия данного законопроекта независимо действующие НКО могут быть полностью уничтожены", - говорилось в заявлении. Его подписали глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, глава "Комитета по предотвращению пыток" Игорь Каляпин, один из руководителей центра "Мемориал" Олег Орлов, лидер движения "За права человека" Лев Пономарев и другие.

По мнению правозащитников, в законопроекте Минюста любая деятельность НКО объявляется политической. Таким образом устанавливается "тотальный запрет на финансирование деятельности НКО из-за границы, так как любая НКО при этом станет иностранным агентом". При этом НКО не смогут получить помощь НКО и в России, "так как российский бизнес не будет финансировать НКО, занимающуюся "политической деятельностью".

В мае Госдума приняла поправки Минюста практически без изменений.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
21.11.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 06.09.2016
в блоге Не унывай, Левада-центр
21278
Русский ПЕН-центр 26.01.2016
в блоге Писатели в защиту НКО

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