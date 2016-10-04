Реклама

Минюст принял решение о включении Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте НКО.

"Мы считаем это решение противоправным и будем его обжаловать и оспаривать в судах", - говорится в заявлении "Международного Мемориала".

5 сентября Минюст по поручению Генпрокуратуры начал внеплановую проверку "Международного Мемориала". Ее целью было "выявление наличия (отсутствия) признаков деятельности Организации в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента".

По запросу Минюста общество предоставило для проверки документы за четыре года: протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские выписки. Общий объем выданной документации составил 31 250 листов.

В настоящее время в списке инагентов находятся зарегистрированный в Москве​ правозащитный центр "Мемориал", межрегиональная общественная организация "Информационно-просветительский центр "Мемориал", региональные общества "Мемориал" Республики Коми, Рязанской области, Петербурга и Екатеринбурга.

10 октября 2014 года стало известно, что Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации общества "Мемориал". Поводом стали обнаруженные в уставных документах несоответствия действующему законодательству.

22 ноября 2014 года на конференции общества были приняты новые уставы международного и российского "Мемориала". Документы были дополнены положениями, без которых Минюст требовал ликвидации НКО. 12 декабря НКО сдала в Минюст документы об изменении устава общества. Однако к назначенному на 17 декабря заседанию ВС министерство не успело провести по ним полную правовую экспертизу. По просьбе "Мемориала", поддержанной Минюстом, заседание было вновь перенесено.

28 января 2015 года Верховный суд оставил без удовлетворения иск Минюста о ликвидации "Мемориала", так как общество полностью устранило нарушения закона в своей деятельности.