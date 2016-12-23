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Также: НКО, США, Россия, Политика, Общество, Мир

новость Госдеп США призвал Россию отменить закон об "иностранных агентах"

23.12.2016
Госдепартамент США. Фото: Википедия
Госдепартамент США. Фото: Википедия
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Государственный департамент США призвал Россию отменить закон об "иностранных агентах". Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Госдепа, "народ России заслуживает сильное, демократическое правительство, которое уважает роль гражданского общества, а не подавляет важную работу НПО".

По мнению Госдепа, 19 декабря Россия "достигла прискорбной вехи", причислив к "иностранным агентам" 150-ю по счету неправительственную организацию. Использование термина "иностранный агент" - это "осознанный выбор, предполагающий, что эти организации являются предателями", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что в список иноагентов вошли организации, которые борются с распространением ВИЧ, борются с пытками и даже защищают перелетных птиц.

"Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и следовать своим международным обязательствам в области прав человека", - заявили в ведомстве.

8 декабря глава Совета по правам человека Михаил Федотов попросил президента Владимира Путина исключить из списка иноагентов экологические организации, "которые туда попали просто по ошибке, по недосмотру, по рьяности ума.

Глава СПЧ добавил, что при реализации закона об НКО-иноагентах случается много перегибов. По его словам, около одной трети всех включенных в реестр иноагентов организаций - это экологические НКО.

В ответ на это Путин заметил, что поручил первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко "в целом посмотреть на этот закон еще раз".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016

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