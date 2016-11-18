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новость Жалоба Левада-центра на признание "агентом" отклонена

18.11.2016
Логотип Левада-центра
Логотип Левада-центра
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Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Нелли Рубцова отклонила жалобу Левада-центра на признание "иностранным агентом" и включении в соответствующий список на сайте Минюста. Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель НКО Александр Григорьев в ходе разбирательства расценил действия Минюста как "административный произвол и вопиющее невыполнение федерального закона". Ведомство, заметил юрист, превысило полномочия, приобщив к материалам проверки документы, не предусмотренные законом, в том числе распечатки публикаций из интернета.

"Ни одного документа, ставшего основанием для вывода об осуществлении Левада-центром политической деятельности, в распоряжении о проведении проверки не упоминается, а также не приложено к акту проверки, - подчеркнул Григорьев. - Как организация может повлиять на принятие каких-то решений, и на какие решения она может повлиять, если они в акте даже не упоминаются?"

Чиновница Минюста на это возразила, что "одна публикация может распространяться сразу на несколько сфер и перечислять их не предусмотрено законом".

В итоге Рубцова заняла сторону ответчика, проигнорировав аргументы НКО.

Левада-центр был объявлен "агентом" 5 сентября. Решение Минюст принял по доносу "Антимайдана", поданному в середине июля. Черносотенцы уверяли, что Левада-центр "проводит исследования по линии Министерства обороны США по заказу Висконсинского университета". "По заказу американских военных", говорилось в доносе, НКО "осуществляла сбор информации в Москве и регионах".

СМИ связывали донос с публикацией Левада-центром 6 июля результатов исследования о восприятии гражданами страны Болотного дела. Как показало исследование, 54 процента респондентов считают, что это дело сфабриковали с целью запугать оппозиционно настроенную общественность.

6 сентября директор Левада-центра Лев Гудков сообщил о намерении обжаловать решение Минюста, однако уже 16-го числа заявил обратное, сославшись на рекомендации своих юристов. Доказывать что-либо через суд, пояснил Гудков, организация будет, только если сам Минюст подаст иск. Тем не менее в дальнейшем он вновь изменил свое решение.

26 октября судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова по иску столичного управления Минюста оштрафовала Левада-центр на 300 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции "иностранного агента") за отказ регистрироваться "агентом". Апелляция на это решение еще не рассматривалась.

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18.11.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 06.09.2016
в блоге Не унывай, Левада-центр

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