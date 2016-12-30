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Министерство юстиции включило информационно-аналитический центр "Сова"в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Главным управлением Минюста России по Москве внеплановой документарной проверки", - говорится в сообщении.

Информационно-аналитический центр "Сова" был основан в октябре 2002 года группой сотрудников Информационно-исследовательского центра "Панорама" и Московской Хельсинкской группы. Как отмечается на сайте НКО, сфера интересов "Совы" - "проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, (не)укоренение либеральных ценностей и (не)соблюдение прав человека в нашей стране".

"В данный момент деятельность центра "Сова" осуществляется при поддержке Международного партнерства за права человека, Российского еврейского конгресса, Норвежского Хельсинкского комитета и Европейского союза (EIDHR)", - говорится на сайте НКО.

23 декабря Государственный департамент США призвал Россию отменить закон об "иностранных агентах". "Народ России заслуживает сильное, демократическое правительство, которое уважает роль гражданского общества, а не подавляет важную работу НПО", - отмечалось в сообщении.

По мнению Госдепа, 19 декабря Россия "достигла прискорбной вехи", причислив к "иностранным агентам" 150-ю по счету неправительственную организацию. Использование термина "иностранный агент" - это "осознанный выбор, предполагающий, что эти организации являются предателями", отметили в ведомстве. "Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и следовать своим международным обязательствам в области прав человека", - заявили в Госдепе.