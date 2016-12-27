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Судья Тверского районного суда Москвы Ольга Затомская оштрафовала Правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей, сообщается на сайте НКО. Причиной стало отсутствие маркировки "иностранного агента" на пяти размещенных на сайте организации материалах, посвященных положению политзаключенных в современной России.

Протокол по части 2 статьи 19.34 КоАП составили сотрудники Роскомнадзора 15 ноября по материалам, поступившим из Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД еще в середине августа.

"Представлявшая ПЦ "Мемориал" Марина Агальцова заявила, что организация не признает вину, и привела аргументы - и о порочности самих понятий, положенных в основу "закона об иностранных агентах", и о том, что ПЦ "Мемориал" обжалует этот "закон" и его применение в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Кроме того, она указала суду: если даже тот руководствуется "законом об иностранных агентах", то должен учесть, что "деяния" ПЦ "Мемориал" утратили "общественную опасность", поскольку с 7 ноября 2016 года на сайте организации оказано, что она внесена Минюстом в "реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента", - говорится в сообщении.

Правозащитный центр "Мемориал" был включен в реестр "иностранных агентов" в июле 2014 года.

В сентябре 2015 года мировой судья участка №423 Тверского района Москвы Сергей Комлев оштрафовал ПЦ "Мемориал" на 600 тысяч рублей за нарушение закона об "иностранных агентах". Причиной стали два материала, опубликованные "Международным Мемориалом", - доклад Кирилла Великанова и статья "Общество может переродиться", рассказывающая о лекции Александра фон Плато. В протоколах, составленных Роскомнадзором, указывалось, что материалы не содержат отметки об издании их "иностранным агентом".

Суд отказался принять во внимание то, что ПЦ "Мемориал" и "Международный Мемориал" - различные организации, причем вторая тогда еще не была признана "агентом".