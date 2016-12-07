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Судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова оштрафовала на 300 тысяч рублей Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" за отказ добровольно регистрироваться в качестве "иностранного агента". Об этом сообщает Интерфакс.

Суд признал НКО виновной в административном правонарушении по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента). Он согласился с позицией Минюста , который посчитал, что организация нарушила законодательство об "агентах".

В суде представитель "Мемориала" заявила, что организация не считает себя виноватой. "Согласно постановлению Конституционного суда, международные организации не могут быть "иностранными агентами", поэтому "Мемориал" привлекать как "агентов" нельзя", - сказала она.

После оглашения решения исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова заявила, что НКО будет оспаривать постановление. По ее словам, Минюст в качестве обоснования политической деятельности "Мемориала" использовал частные мнения и высказывания некоторых членов организации. "Мы хотели их вызвать, но суд нам отказал. Это их мнение, а не политическое позиция "Мемориала". Кроме того, использовались наши заявления еще до вступления в силу закона о НКО", - отметила Жемкова.

4 октября Минюст принял решение о включении "Международного Мемориала" в реестр "иностранных агентов". "Мы считаем это решение противоправным и будем его обжаловать и оспаривать в судах", - говорилось в заявлении НКО.

24 октября Минюст направил в суд протокол об административном правонарушении в отношении "Мемориал" за отказ регистрироваться в качестве "агента". "Они составили протокол о том, что поскольку мы не включили себя добровольно, это правонарушение. Этот протокол передан в суд, дальше суд будет этот вопрос решать, - сказала тогда Жемкова. - Естественно, мы с этим не согласны, у нас еще досудебная стадия".

До решения суда о правомочности признания НКО "иностранным агентом" никакого административного правонарушения нет, подчеркнула Жемкова. По ее словам, Минюст до сих пор не ответил на возражения "Мемориала", а также не предоставил акт решения о включении в реестр "агентов".

"Когда мы эту бумагу получим, мы уже сами подадим в суд с обжалованием решения о включении в реестр", - заявила исполнительный директор.