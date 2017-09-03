Яков Кедми (с подъемом): "Знаете, когда Советский Союз потерял доверие к Соединенным Штатам? В 1944 году - когда советская разведка обнаружила переговоры Аллена Даллеса с немцами о сепаратном мире... А в 1979 году, когда иранцы захватили их посольство, американцы утерлись! Повели себя не как великая держава! Даже выкупали своих дипломатов, шли на самые грязные сделки! Потому что они понимают только силу!"

Андрей Сидоров (трагическим тоном): "Президент США, верховный главнокомандующий, приказывает убрать трансгендеров из вооруженных сил - а министр обороны приостанавливает действие этого приказа. Да с кем там вообще разговаривать?!"

Леонид Калашников горячо заступается за КНДР: "Водородную бомбу мы первые взорвали! Хотя тоже были нищие!"

Андрей Сидоров, завкафедрой факультета мировой политики МГУ (уверенно): "Когда на суверенную территорию государства входят вооруженные люди, этот называется войной... Надо окружить войсками консульство США в Екатеринбурге и дать американцам 24 часа на то, чтобы они убрались из Спасо-Хауса".

Политолог Михаил Ремизов (напористо): "Это нормально, что у нас аудит осуществляют западные компании?" Соловьев: "Но у нас нет международно признанных аудиторских компаний". Ремизов: "Так надо вырастить! Это вопрос национальной безопасности!"

И то правда - аудитор должен прежде всего быть патриотом.

Мудрый Яков Кедми (веско): "Я вам скажу про Северную Корею. Абсолютно разумное государство и правительство. Им нужно ядерное и термоядерное оружие, чтобы быть независимыми, не рассчитывать на крышу России и Китая. И северокорейские ученые, создав это оружие, совершили подвиг. Они обогнали промышленность Южной Кореи".

Соловьев (Злобину): "Как же вы говорите, что между Россией и Америкой нет доверия? Я вам скажу одно слово - Сирия. Там доверие полное".

Вот те на. А Киселев нам только что рассказывал, как американцы там ничего хорошего не делают, только палки в колеса суют.

Бинациональный политолог Николай Злобин (не без самодовольства): "Я тогда (в момент аннексии Крыма) был, наверное, единственным человеком в Вашингтоне, кто выступил в поддержку России".

То-то Вашингтон содрогнулся.

Депутат-коммунист Леонид Калашников (решительно): "Маша (Захарова) - она подчиненная, она так сказать не может, а я, как политик, прямо говорю: надо забрать у американцев резиденцию посла!"

Соловьев: "Взрыв водородной бомбы в Северной Корее вызывает тревогу - в отличие от совместных военных учений России и Белоруссии, которые уж точно никому угрозы не несут. Но в Польше и на Украине из-за них истерика".

Захарова: "Нападения на представительства случались в истории и раньше - но всегда они делались чужими руками. Так было, например, с российским посольством в Тегеране, когда убили Грибоедова. А то, что сейчас сделали американцы, - это абсолютно беспрецедентно".

Не очень хорошо знает она историю международных отношений. "12 мая 1927 года английская полиция провела в помещениях АРКОС и советского торгового представительства в Лондоне операцию в поисках компрометирующих документов, свидетельствовавших о шпионской деятельности ряда сотрудников компании". (Википедия)

Соловьев (глубокомысленно): "А не есть ли это со стороны США объявление войны Российской Федерации?"

Захарова (взволнованно): "Вы же понимаете, что в здании российского консульства в Сан-Франциско есть такие помещения, в которые даже у наших сотрудников с диппаспортами нет допуска, потому что там обрабатывается чувствительная информация!"

Да понимаем - чай, не маленькие.

"Опасная клоунада - иначе трудно назвать то, что происходит сейчас в США". Так Соловьев начинает свой вечер. В гостях у него Мария Захарова. "Что же это такое? - обращается он к ней. - Ведь Трамп говорил, что его задача - улучшить отношения с Россией?" "Не все американские президенты остаются до конца своего срока, - несколько загадочно отвечает Мария. - Это чтобы вы понимали, с какой страной мы имеем дело".

Киселев: "Меркель вынуждена говорить то, что по душе избирателю, даже если это не понравится за океаном. Долгое время канцлер Германии, словно под гипнозом, во всем соглашалась с американцами. Ее рейтинг падал. Но сейчас надо доказать простым немцам, что она сильный и самостоятельный политик мирового уровня, со своими собственными взглядами и принципами. Вот что она сказала о США: "Неуверенная в себе страна..."

Уж на что тупая - а все ж дошло до нее.

Киселев (злорадно): "Победить на выборах не значит одержать политическую победу. Пример тому - президент Франции Макрон. Его рейтинг катастрофически падает. От отчаяния Макрон стал подражать Путину: посетил подводную лодку и завел себе черного лабрадора, такого же как путинская Кони. Не знаю, поможет ли".

Репортер: "Крымскую весну" назвали третьей обороной Севастополя. Но жители города поправили эту формулировку: "Для нас третьей обороной были все годы жизни в составе Украины".

"Инициатива венгерских ученых вызвала истерику у украинского МИДа". Так озаглавлен очередной сюжет "Вестей недели". Что же это за смелая инициатива? Оказывается, присуждение Путину звания почетного доктора Дебреценского университета.

"Все чаще в сегодняшней Америке проигравших южан называют "предателями" и "мятежниками", - горестно замечает корреспондент "Вестей недели". Совсем озверели линкольновцы.

Киселев (с убийственной иронией): "Мы в России уже так нахлебались всего этого, что уже, слава Богу, спокойно пишем, публикуем, читаем, снимаем и показываем нашу историю, позволяя себе взгляды на события с разных сторон... не как в Америке, Польше или Украине, памятники не рушим, а фильмы не запрещаем. Иначе пришлось бы убрать из проката, например, "Тихий Дон" или "Броненосец Потемкин"... Потом принялись бы и памятники рушить. А затем - уже и возмутились бы: почему Чехов в пьесе "Три сестры" романтизирует старую помещичью жизнь? И нужен ли нам такой Чехов?"

В "Трех сестрах", правда, никакой романтизации помещичьей жизни нет и в помине. Но знатоку и ценителю отечественной истории и культуры такие мелочи нипочем.

Киселев (с горечью): "Вот и в Штатах сейчас конфедератов полуторавековой давности превращают во врагов сегодняшних. А отношения между неграми и белыми в те времена такими, какими они были тогда на самом деле, показывать уже нельзя. Инструментом цензуры работает политкорректность".

А на самом-то деле рабы и рабовладельцы жили душа в душу...

Киселев: "Вместе с тем о зверствах северян, в частности, о тактике "выжженной земли" генерала Шермана в ходе американской Гражданской, говорить сегодня в США невозможно".

Ну точно - за такое там сразу срок дают по экстремистской статье.

Киселев продолжает свою печальную повесть: "Но запрет одного фильма пока лишь в одном городе - это лишь часть общего. Процесс начался еще во времена Обамы. Именно он спровоцировал в США новый виток расовой розни. Во времена Обамы и было принято решение снести первый памятник герою южан генералу Ли - в Новом Орлеане".

И тут успел Обама нагадить.

Киселев: "Недавно из Америки пришла сногсшибательная новость... В кинотеатре Orpheum города Мемфис (штат Теннесси) официально объявили, что отныне фильм "Унесенные ветром" там показываться не будет. Случившееся, на мой взгляд, - общенациональная катастрофа для Америки. Постараюсь объяснить, почему".

В "Вестях недели" язвительно замечают, что Трамп поначалу даже не выразил соболезнование пострадавшим от стихийного бедствия в Техасе. Вот ведь сука какая, товарищи!

"Вести недели": "Асаад Ассалем был руководителем службы безопасности сирийского сектора американской базы в Эт-Танфе. Говорит, он и его люди хотели воевать против террористов псевдохалифата, но поняли, что у американских военных на юге Сирии другие цели. "Когда нам стал известен тот факт, что командир нашего отряда продает оружие террористам ИГИЛ, мы доложили об этом американскому руководству базы, но после нашего доклада никаких мер принято не было, американцы только усилили поддержку человека, который был назначен нашим командиром и вел дела с ИГИЛ", - рассказал Ассалем".

Ну как такому не поверить.

Киселев перекинулся в Сирию: "Террористов ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора численно подпитывают бандиты, выпихнутые американцами от Ракки и Мосула". И тут, вишь, американцы виноваты.

Репортер (восторженно): "Население Севастополя менее полумиллиона - но зато какое это население!"

Корреспондент "Вестей недели" говорит, что в Крыму еще есть трудности. Формулирует свою мысль он так: "Украину из Крыма вывести удалось, а вот украинский менталитет - пока не очень".

Репортаж "Вестей недели" со строительства Керченского моста: "Монтажник Петр Иванович (или как-то иначе, не расслышал) раньше гонял по Керчи бандеровцев..."

Киселев о взрыве водородной бомбы в КНДР: "Именно Америка оказывается сейчас наиболее дестабилизирующим фактором... США навалили вокруг Северной Кореи кучу дипломатического мусора... Американская дипломатия - слабое звено". Ни единой нотки осуждения по отношению к Северной Корее при этом не звучит.

Впрочем, первый сюжет у Киселева благостный. "Путин, - говорит он, - помог школьникам своей энергией веры в Россию".