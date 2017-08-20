Соловьев (саркастически): "Господин Гозман говорил, что никогда не видел таких прекрасных, одухотворенных лиц, как в толпе в момент сноса памятника Дзержинскому. Это все равно как если бы талибы говорили о прекрасных лицах тех, кто присутствовал при взрыве древних статуй в Афганистане!"

Шахназаров (тоскливо): "Если бы в ГКЧП были такие сильные, смелые, решительные люди, как в первые годы советской власти, - страна пошла бы в эту сторону. Но их не было".

Андрей Мамыкин, депутат Европарламента от Латвии: "Я не согласен с тем, что метастазы (распада СССР) пошли в августе 91-го, - это началось раньше". Соловьев: "Нет-нет, конечно, это еще при Хрущеве началось".

Ну точно - без Сталина все пошло наперекосяк.

Руцкой (с военной прямотой): "Кто мешал Горбачеву вместо этой дури, которая называется перестройкой, заняться укреплением государства?.. Это как в армии. Если командир дивизии размазня и негодяй, что будет с этой дивизией? Вот и со страной так же".

Проханов (захлебываясь): "ГКЧП - это таинственная нисходящая линия русской истории. А Ельцин - это яма. А путинизм - это мы выходим из этой ямы и идем к цветению, которое неизбежно!.. Панпутинизм - хоть имя дико, но мне ласкает слух оно!"

Соловьев (горько): "Горбачев не только выгнал Алиева из Политбюро - он его сыну не позволил преподавать в МГИМО, ограничил его в гражданских правах. Это было подло и мелочно. Так не ведут себя государственные деятели".

Соловьев: "Хрущев подменил великую утопическую идею построения коммунизма на мещанскую задачу догнать Америку по молоку и мясу. С этого началась деградация элит".

Соловьев (о Горбачеве): "Взял страну - 260 миллионов населения, одна шестая часть суши. А оставил? Население меньше, территория меньше. Что о таком скажет история? Вот то-то".

А вот о Чингисхане, значит, история хорошо говорит.

Карен Шахназаров: "Советский проект - я к нему отношусь с восхищением. Он позволил модернизировать страну, победить в войне и восстановить страну. Но у него было два недостатка. Во-первых, он требовал от людей такого напряжения, что народ долго не мог выдержать: двадцать-тридцать лет - и все. А во-вторых, для этого проекта нужен был такой человек, как Сталин. Умер Сталин - и все стало рушиться".

Эх, был бы народ повыносливее да Сталин подолговечнее - горя бы мы не знали.

Карен Шахназаров (печально): "То, что снесли памятник Дзержинскому, - это было несправедливо. Он спас пять миллионов беспризорных".

Дмитрий Куликов (надсаживаясь): "Экономика при Горбачеве рухнула! Потому что партия самораспустилась - убрали из Конституции статью о том, что партия и есть государство! Погиб передовой в цивилизационном смысле советский проект!"

Соловьев (прочувствованно): "Когда я думаю о том, как сносили памятник Дзержинскому, я вспоминаю слова Довлатова: "А кто написал десять миллионов доносов?"

Да, сослужил Довлатов кой-кому большую службу этими злосчастными словами.

Александр Руцкой: "Горбачев - это политический аферист, которому надо было сидеть на нарах. Никто его тогда не арестовывал. А ГКЧП - это была отчаянная попытка сохранить Советский Союз". Соловьев: "А что ж вы с ним боролись с оружием в руках?" Руцкой (не смутившись): "А я не боролся! Я выполнял свои должностные обязанности".

У Соловьева новая тема - годовщина ГКЧП. Начинает Проханов: "Я был близок со всеми членами ГКЧП. Сейчас остались только Бакланов и Язов - остальные все почили". Дальше он рассказывает, что все организовал Горбачев - сам подбирал людей в ГКЧП. Соловьев: "Теория заговора меня пугает". Проханов (уверенно): "Этой теории нет альтернативы".

Соловьев (недовольно): "А как же Трамп воспевал Армию Крайовы (так!), которая была антисемитской армией? А почему Америка поддержала Майдан с его бандеровской антисемитской, античеловеческой идеологией? Почему в Америке не протестуют против эсэсовских маршей в Прибалтике? А тут вышел Ку-клукс-клан, который в стране не запрещен, - и такое возмущение. Что это за непоследовательность?"

Главный специалист по Америке Дмитрий Саймс говорит, что против сноса памятника в Шарлотсвилле протестовали куклуксклановцы, неонацисты. "Вот представьте себе, что в Москве по Тверской идут маршем неонацисты, бендеровцы(!).."

Соловьев (негодующе): "Что же это происходит в Америке? Она отказывается от своих основателей - ведь и они тоже владели рабами? Теперь что будет - снос памятников, уничтожение купюр? Это как - украинизация Америки, борьба с собственным прошлым?"

Соловьев: "Главным специалистом по тому, что происходит в Америке, является Дмитрий Саймс". Что ж, так и будем знать.

Семен Багдасаров исступленно орет: "У нас в некоторых регионах вытесняют русский язык!! О какой борьбе с терроризмом может идти речь?!"

Новый персонаж у Соловьева - Иосиф Линдер, "президент Международной контртеррористической ассоциации". Он сообщает массу интересного: "В 70-е годы в ФРГ шла настоящая война с терроризмом. Одних сотрудников антитеррористических подразделений погибло полтора миллиона. (Соловьев: "Сколько?") Да, полторы тысячи. В то время там не было моратория на смертную казнь, так что всю верхушку террористов казнили, а остальные получили по 20-25 лет".

Журналист-международник Петр Федоров попутно выступает как библеист: "Каин убил Авеля за первородство". Надо отдать должное Соловьеву - он его мягко поправляет: "Нет, с первородством - это другая история".

Семен Багдасаров: "Нужна абсолютная монархия и крепкие спецслужбы!" Соловьев: "Но ведь в царской России была абсолютная монархия - разве помогло?" Багдасаров: "Спецслужб настоящих не было! Ленин жил в ссылке, на зайцев охотился, а если бы его там сразу повесили, все было бы спокойно!"

Андрей Сидоров, завкафедрой факультета мировой политики МГУ: "С терроризмом бороться можно. Вот в 30-е - 40-е годы в Советском Союзе был терроризм? Не было... А в Европе сейчас как? Если разрешены однополые браки..."

Политолог Семен Багдасаров: "Американцы к себе мигрантов с Ближнего Востока не пускают. А мексиканцев пускают - потому что мексиканец, он воровать, грабить будет, но взрывать не будет".

Жириновский (энергично): "Пускай гибнет Европа, пускай она будет исламистская! Зато на восток она не пойдет!.. Всех сожжем! Вот как на китайской границе - две дивизии сожгли напалмом!"

Сенатор Олег Морозов: "Европа, на мой взгляд, находится в состоянии неадекватного понимания того, что происходит".

Жириновский живо реагирует на мысль ведущего: "Надо входить в эти мигрантские анклавы с автоматами и расстреливать всех, кто не подчиняется!.. И никаких пособий!"