Политолог Дмитрий Куликов (хрипло, напористо): "Если Украина прекратит окончательно с Россией совместную деятельность, я могу только порадоваться за наше производство. Будет то же, что с Прибалтикой. Вот прекратилось с ними все - и выяснилось, что эта рыбка... шпроты, да... что калининградские еще лучше! Не говоря уже о портах! А мы будем производить у себя все самое новое и лучшее!"

Бывший депутат Верховной рады Николай Левченко (страстно): "Безвиз - это плата за развод Украины с Российской империей. А сколько заплатила Украина? Пять миллионов трудоспособного населения в Крыму! А еще потеряла российский рынок сбыта - и это в то время, когда вся Европа рвется в Россию за рынками сбыта!"

У Соловьева дошло наконец до Украины. Все дружно смеются над ее безвизовым режимом с ЕС - мол, это вообще ерунда, обман и никому не нужно. Кто-то кричит одинокому украинскому представителю Вячеславу Ковтуну: "Да вы поинтересуйтесь, сколько украинцев имеют загранпаспорта!" На беду Ковтун это знает: "Семь миллионов". Соловьев (насмешливо): "И это из сорока миллионов населения?!"

Соловьев беседует с Натальей Касперской о последней глобальной вирусной атаке и о хакерской опасности вообще. Разумеется, тут же выясняется, что все разговоры о русских хакерах - это выдумка, элемент информационной войны. Настоящая угроза исходит с Запада и направлена против России. Соловьев (задумчиво): "Они же богаче нас. А если еще учитывать нашу информационную открытость - они что, в любой момент могут устроить у нас Армагеддон?" Собеседница дает понять, что ее компания стоит на страже Родины.

Соловьев (с горьким сарказмом): "Ну, вытеснить американцев из Европы так просто не получится - у них же там военные базы. Американцы же ребята простые: для них Вторая мировая война не кончилась, и они держат в разных странах свои военные базы - якобы для защиты безопасности этих стран. Правда, у самих этих стран спросить забывают, а то еще что-то не то услышать можно".

Сергей Михеев (с неизменной горячностью) "Вытеснение Соединенных Штатов Америки из Евразии есть главный способ обеспечения безопасности Евразии!" Чувствуя, что этот тезис нуждается в обосновании, он добавляет: "Это совершенно точно".

Соловьев: "Было две бомбы, которые заложили американцы под суверенитет России. Первая - это лозунг "Обогащайтесь!" А вторая - "Берите столько суверенитета, сколько можете проглотить". Николай Злобин (как бы про себя): "Американцы-то тут при чем?" Соловьев (возмущенно): "Как это при чем?! Да вы же сами хвастались, что это вы выбрали нам Ельцина!" Злобин (испуганно): "Ну хорошо, хорошо..."

Вячеслав Никонов рисует радужные перспективы российско-китайских отношений: "Скоро Северный Ледовитый океан станет судоходным благодаря глобальному потеплению - и это будет для Китая кратчайший путь на Запад! А этот путь ведет через Россию, поэтому Китай заинтересован в нашей инфраструктуре и готов платить за ее развитие. И вообще Китай - главный стратегический партнер России, а Россия - Китая. Мы с Китаем, как было сказано на переговорах Сталина с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином(!), "спина к спине".

Соловьев: "Есть два вида отношения к России. Есть Китай, который говорит: то, что происходит у вас в доме, - это ваше дело. И есть другие, которые говорят (тут он кривляется, как бы изображая западных мерзавцев): "А вы уверены, что у вас с геями в Чечне все хорошо?"

Соловьев в дискуссии с Николаем Злобиным: "А почему же американская экономика не сожрала российскую в 90-е, когда она ее так превосходила?" Злобин (осторожно): "Может, задачи такой не было?" Соловьев (недоверчиво): "А-а..."

Соловьев (печально): "Сейчас впечатление такое, что Европа как раз пытается отделиться от России".

Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин (с воодушевлением): "Форум в Пекине открыл председатель Си Цзиньпин. А вторым знаете кто выступал? (Театральная пауза. В студии мертвая тишина.) Владимир! Владимирович! Путин! (Взрыв аплодисментов.)"

Политолог Сергей Михеев (захлебываясь): "Китай концептуально показал Западу, что его можно бить, и бить достаточно успешно".

Соловьев начал свой вечер такими словами: "На форуме в Пекине президент Путин призвал отказаться от воинственной риторики, от взаимных упреков..."

Ну да: "Друзья! к чему весь этот шум? Я, ваш старинный сват и кум..."

В "Вестях недели" мэр Собянин сообщает, что его рабочий день длится больше двенадцати часов. Уж поберег бы ты, батюшка, себя. И нас.

Киселев (гневно): "Еще Оливер Кромвель, памятник которому до сих пор стоит у здания британского парламента, уничтожил уж точно(!) больше половины ирландцев".

Далее сообщается, что для ирландцев Северная Ирландия - это все равно что для нас Крым.

Киселев продолжает анализировать итоги французских выборов: "Ну, а как лихо имиджмейкеры преобразили семейный мезальянс Макрона, жена которого старше него на 24 года! Если поначалу еще кто-то вскользь усмехался и относил эту странную разницу в возрасте на счет вполне современной ориентации Эмманюэля, то сейчас об этом ни слова. За Брижит Макрон взялись лучшие модельеры, визажисты и парикмахеры. Макрона попросили ходить с женой, постоянно взявшись за руки. Поцелуи, взгляды и поглаживания... Счастливый и довольный вид в свете рампы ныне уже первой дамы Франции прибавлял Макрону голоса француженок - ровесниц Брижит, кстати, уже пенсионерок. Как же, ведь и они тоже могли бы так блистать. А президент теперь и другим мужчинам дает пример".

Киселев: "Макрон - самый молодой лидер страны со времен Наполеона. Впрочем, на этом параллели и заканчиваются: ведь Наполеон - ярчайшая личность, а о Макроне так не говорят даже те, кто вроде его поддерживает. Как командир артиллерии Наполеон уже в 24 года... отбил у англичан захваченный ими французский Тулон... Наполеон тогда просто-напросто спас республиканскую Францию. Макрон в таком возрасте даже еще не ответил для себя на вопрос "кем быть". Лишь в 27 поступает на госслужбу... Еще год назад во французской политике не было такого человека - Макрон. А сейчас вдруг к удивлению всей Европы, да и всего мира он президент великой Франции. Но как такое могло произойти? Очень просто.... Буквально втюхали, вынудили купить, и теперь Франция даже вдохновлена приобретением, и даже в некотором оптимизме, словно сделанная покупка изменит жизнь".

Репортаж из Донбасса: "Ополченцы знают, что они, как их деды, воюют с фашистами. И даже противника - "Правый сектор - они называют "немцами", не в обиду будь сказано ФРГ".

В "Вестях недели" показывают акцию "Бессмертный полк" в Берлине. Какой-то молодой человек с чувством произносит: "Мои деды не дошли до Берлина, но это сделал за них я". Такая вот смекалка.

Репортаж "Вестей недели": "В Москву на парад прилетел президент Молдавии Игорь Додон. 9 мая на Красной площади среди гостей много иностранцев".

Ну, честно говоря, прежде бывало и побольше.

Киселев анонсирует следующий сюжет: "Как французам навязали в президенты Эмманюэля Макрона". И ведь расскажет.

В американском репортаже "Вестей недели" звучит укоризненное замечание: "Президента США поставили в такие условия, что он вынужден объясняться за малейшее действие..." Действительно, ну не дикость ли?

Аналитика "Вестей недели": "Символом некоей растерянности американского президента стал его недописанный твит: Трамп опубликовал всего одно слово - "мы". Вскоре твит удалил, но его, конечно, успели скопировать. Кто "мы" и что "мы", так и осталось неизвестным".

Киселев: "Недавно в Белый Дом к Трампу как-то "просунулся" министр иностранных дел Украины Павел Климкин, как всегда в мешковатом костюме. Климкин во время встречи стоял, Трамп начал разговор с ним сидя, не выходя из-за стола... Это так, из области дипломатических курьезов".