Энергичный Семен Багдасаров: "Да что же это такое, если в Харькове на танковом заводе русский человек говорит по-русски и делает танки для украинской армии?! Это позор! А у нас товарооборот с Украиной за прошлый год вырос на 38 процентов! А Белоруссия - это наш союзник? Так какого же вы понимаете чего она им топливо продает?!" Кто-то примирительно вставляет, что дипломатические методы все же нужны. Соловьев (с тонкой иронией): "Да - но знаете как? Взяли Берлин, приняли капитуляцию, а после этого: дипломаты, заходите!"

Гость из ДНР Денис Пушилин (печально): "Я бы не стал говорить, что Украина вот-вот развалится. К сожалению, у народа Украины еще не сжалась до предела та пружина, которая должна распрямиться. К тому же там репрессии, полицейское государство. Так что это у них еще надолго. А мы тем временем будем жить все лучше, чтобы быть примером".

Соловьев (тоскливо): "Ну почему на Украине не провести федерализацию? Даже в Швейцарии кантоны..."

Странный тип Владимир Сергиенко (как бы писатель из Германии) уместно напоминает, что при советской власти на Украине строились атомные электростанции. Как же, как же.

Дмитрий Куликов: "Не говорите, что у нас нет стратегии! Зачем мы вгрохиваем миллиарды в инвалюте в "Северный поток-2"? Это значит, что никакой Украины как партнера, как территории транзита для нас нет! Ходить на Киев, чтобы присыпать эту язву стрептоцидом, мы не будем - зачем? Но народ Донбасса мы не предадим!"

Украинский гость Вадим Трюхан: "Ну вот снова у вас начинается - на Украине маньяки..." Игорь Марков (удивленно): "А кто?"

Бывший депутат Верховной рады Игорь Марков: "Да украинское руководство - оно как в анекдоте про двух бандеровцев. Один другому говорит: "Я Москве отомстил - нагадил на Красной площади". - "И тебя не поймали?" - "А я тихонько и в штаны".

Остроумие политика вознаграждается бурными аплодисментами публики.

Соловьев с участием обращается к Денису Пушилину, председателю "народного совета" ДНР: "Так что же у вас происходит?" Пушилин (со вздохом): "Стреляют. Гибнут мирные люди. А у нас нет другого выбора кроме как восстанавливать экономику, налаживать работу предприятий..." Вот так и живут.

Соловьев (жизнерадостно): "Сейчас реклама - а потом любимая забава нашего вечера: Украина и все, что там делается".

Соловьев (горько): "Нет, всегда у нас с Западом подходы будут разные. Вот смотрите, например, как они говорят сейчас: "В Барселоне проходит гей-парад, а в Чечне тем временем страдают геи". Ну что мы тут можем сказать? А в Америке каждый год полиция убивает по пятьсот человек! Пятьсот человек! К Америке кто-нибудь за это санкции применяет? Нет!"

Николай Злобин осторожно заикается о том, что после дела ЮКОСа американский бизнес не горит желанием инвестировать в экономику России. Соловьев (переходя на крик): "Да вот сейчас выяснилось, что ЮКОС дал взятку голландскому судье! Они ограбили Россию! А скажите - у какой иностранной компании в России что-нибудь отобрали? У кого?" Злобин (испуганно): "Ни у кого".

Соловьев (веселым и в то же время угрожающим тоном): "Хочу напомнить вам, сенаторам, что это вы нам придумали эту безобразную Конституцию 1993 года, по которой никто из нас (широким жестом обводит публику) к недрам не имеет никакого отношения! Ходорковскому это было ой как выгодно! А приоритет международного права? Было такое в советской Конституции? Нет? То-то!"

Сергей Железняк: "Да что такое этот доклад пентагоновский (о российской политике в отношении США), как не попытка повлиять на мнение американского президента перед его встречей с президентом России? Я случайно даже знаю стоимость этого доклада - 700 миллионов долларов!"

Соловьев (с подъемом): "Никогда наши суды не будут по-настоящему независимыми, пока будут за границей места, куда можно бегать жаловаться!.. Кстати, напомню, что США не признают решений никаких международных и зарубежных судов!.. И нам Конституцию надо было писать не оглядываясь на интересы зарубежных партнеров, а по воле советского российского народа! Спрашиваете, почему советского? А потому что по менталитету он все равно советский!"

Сенатор Андрей Клишас: "При необходимости на некоторые СМИ надо распространить то регулирование, которое предусмотрено законом об иностранных агентах. К сожалению, такое регулирование у нас в стране очень ограничено".

Соловьев начал свой вечер: "Американцы заявляют, что хотят распространять свои ценности, - но ведь это такое же вмешательство во внутренние дела! Или вы прекращайте распространять свои ценности - или вы вообще кто?"

Киселев (бодрым тоном): "Следует отметить, что наши отношения с Китаем давно переросли стадию добрососедских и взаимовыгодных".

Ну зачем пугать-то?

Да и сам-то Коль, оказывается, был еще тот тип, сообщают "Вести недели": "О покойниках ничего кроме правды. Коль всегда прохладно относился к сыновьям. Говорят, он изображал семейную идиллию, только если рядом были фотографы. Новая жена (пишут, что с ней Коль начал встречаться еще до смерти Ханнелоре) сожгла оставшиеся мосты. Детей и внуков Коля она не пускала на порог, и теперь, когда они примчались, узнав о его смерти по радио, вызвала полицию".

И далее в репортаже "Вестей недели" рассказывается, что похороны Коля были какие-то совсем неправильные: "Собственно, с первых самостоятельных шагов в партии Меркель которую он называл "моя девочка", прямо заявила о необходимости порвать со старой гвардией. Коль ей этого не простил. Он не хотел двух вещей: пышных похорон и чтобы Меркель про него что-то говорила. Пышность похорон - вещь субъективная, но второе желание точно выполнено не было".

Киселев недоволен тем, как прошли похороны Гельмута Коля: "Таким образом как-то выпало то, что в политическом наследии Коля, собственно, и было самым главным: восточная политика, умение использовать энергию и мощь Москвы в общих с Германией и Европой интересах. Этот пункт в политическом завещании Коля, безусловно важнейший, оказался, как говорится по-английски, спрятан в солнечном свете. И вышло, что общий пафос пышной церемонии отвлекал от главного в самом Коле - некий посмертный тюнинг в угоду господствующей сейчас европейской моде".

Американский репортаж "Вестей недели" заканчивается на слезливой ноте: "Британская The Guardian утверждает, что накануне саммита "большой двадцатки" Трамп поручил своей администрации составить список уступок, на которые он может пойти в ходе переговоров. Одной из таких уступок называют возврат России посольских дач. Загородного отдыха детей наших дипломатов Обама лишил за несколько дней до Нового года".

Киселев (с немного нервной интонацией): "С Америкой у России сложились ненормальные отношения. Ненормальность в том, что лидеры двух ведущих держав лишь дважды говорили по телефону и ни разу не встречались. Объясняется это диким давлением, под которым внутри США пребывает президент Трамп... В результате мы не знаем, что же он думает и к чему готовится. В этом ненормальном состоянии наших отношений объявлено наконец, что встреча начала готовиться... С чем подойдет к ней Трамп, неизвестно. С чем - Путин, ясно на сто процентов".

Это понятно: Путин - человек открытый, его намерения всегда как на ладони.

Очередной сюжет "Вестей недели" Киселев начинает так: "Пара кислых новостей с Украины". Ну чисто для вкуса.

Киселев: "Как и обещал, Владимир Путин во вторник приехал в Ижевск... 15 июня во время "прямой линии" президенту дозвонилась женщина и рассказала, что долгие годы их семья ютится в бараке, признанном аварийным еще 5 лет назад... Путин сказал, что это чушь, и попросил местную власть расселить одиннадцать семей из трех бараков до конца года. Также в Ижевске президент посетил оборонный концерн "Калашников"... Портфель заказов концерна с момента введения антироссийских санкций Запада увеличился в шесть раз и достиг 300 миллионов долларов".

Ну что бы Путину стоило сказать, что это чушь, и попросить увеличить портфель заказов в двенадцать раз - до 600 миллионов долларов?

Киселев о московских погодных бедствиях: "Остается лишь удивляться, сколь четко городские службы работают в ураганном режиме".

Действительно, а что еще остается?

Киселев: "По мнению российского МИДа, американцы уже готовят инсценировку химического нападения со стороны войск Асада в Сирии. Наш МИД как в воду глядел".