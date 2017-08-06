Соловьев завершает обсуждение исторической темы: "Наша страна во Второй мировой войне была носителем абсолютного добра. А чтобы можно было считать нас страной-изгоем, надо лишить нас нашей Победы. Так что, будучи человеком подозрительным, я думаю, что эти нападки на Россию неслучайны".

Юрий Петров: "У меня возмущение нарастает - не против всех поляков: у меня много хороших знакомых поляков". Да-да: "у меня есть друзья-евреи"...

Яков Кедми: "Армия Крайова была антисемитской армией. И поляки убили больше евреев, чем нацисты". Сергей Черняховский: "Да Армия Крайова вообще была нацистским образованием. И подсчитано, что ее бойцы убили больше красноармейцев, чем солдат вермахта".

Значит, все же солдат вермахта тоже убивали? А зачем, если были нацистским образованием?

Соловьев, чтобы поддержать разговор, рассказывает, что недавно прочел книгу, в которой описано, как зверствовали в Европе солдаты западных союзников. "Вот две итальянки - их изнасиловали десять марокканцев. Одна сразу умерла - а другая через много лет в сумасшедшем доме. Вот! В Нюрнберге за такое сразу расстреляли бы, то есть повесили. А они нам рассказывают про два миллиона изнасилованных немок".

Профессор факультета политологии МГУ Сергей Черняховский: "У нас не было никаких причин признавать свою ответственность за Катынь. Там документы сфальсифицированы. И вообще надо вспомнить, что это был за режим в Польше между двумя мировыми войнами. Пилсудский пришел к власти незаконным путем - в отличие даже от Гитлера". Борис Надеждин: "А Сталин как пришел к власти?" Черняховский: "А Сталин - вполне демократическим путем!"

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров: "Поляки тоже не были белые и пушистые. Им надо лучше знать свою историю. Да, была Катынь. Но где 200 тысяч наших пленных в войне 1920 года? Они исчезли. Это были лагеря уничтожения... А Вторую мировую войну Польша спровоцировала тем, что отказалась сотрудничать с Советским Союзом. Пакт Молотова - Риббентропа - это была победа советской дипломатии".

Соловьев: "Польша замышляла вместе с нацистской Германией разорвать Советский Союз".

Соловьев (меланхолически): "Никогда поляки так нас не любили, как в те времена, когда там стояли наши танки".

Депутат Леонид Калашников: "Я выступал в польском Сейме и говорил им - что вы к нам пристали за Катынь? Ведь ничего не доказано. А вы возите к себе наших прокуроров, подкупаете их..."

Если не врет и действительно говорил такое в Сейме, это был мощный дипломатический ход.

Борис Надеждин: "Историческая память поляков..." Соловьев: "А историческая память поляков ничего им не говорит про то, сколько их воевало в разных нацистских частях?.. А французы с их дивизией СС "Шарлемань"? Это же товарищ Сталин сделал французов победителями во Второй мировой войне - великий де Голль догадался приехать к нему на поклон".

Соловьев меняет тему: "В Варшаве договорились до того, что Советский Союз в 1939 году вместе с Германией напал на Польшу и тем развязал Вторую мировую войну. Зачем эта атака на историю? Будут требовать компенсаций, перекройки границ... Тут мы и сами виноваты: не говорили всей правды о Польше, не хотели обидеть братскую социалистическую страну. Теперь приходится расплачиваться".

Захарова говорит длинно и скучно. Очередной ее монолог заканчивается восклицанием: "Как будто никому и дела нет до международного права!" Соловьев: "Так и действительно никому нет дела до международного права - кроме нас и иногда Китая".

Соловьев беседует с представителем МИДа Марией Захаровой. Она находится на берегу озера Сенеж. "Это озеро, - говорит она, - рисовал еще Левитан. Тут такая красота!" Соловьев (галантно): "Ну, если говорить о красоте, может быть, Левитану надо было изобразить вас на берегу?" Захарова смущенно смеется.

Яровая: "Российская дипломатия - это образец и пример для всей дипломатии мира! А международные военные игры - это новый вид миролюбивой дипломатии!"

Шахназаров (уверенно): "Нужен военно-политический союз России с Китаем. Он сразу приведет все в конфигурацию и в правильное понимание".

Тебе бы, начальник, фильмы снимать.

Вадим Карасев: "Надо же учиться на ошибках". Соловьев: "Это вы не учитесь, а мы учимся! Вот в Сирии все правильно сделали!" Аплодисменты.

Политолог Сергей Михеев: "В политическом классе Украины и других постсоветских республик преобладает подростковое сознание. Это, наверное, связано с отсутствием культуры, бэкграунда".

Наверное, он считает, что у него-то с культурой и бэкграундом все зашибись.

Жириновский: "Когда генералиссимус Суворов брал Очаков, там ничего не было! Степь была! Турки были! Никакой Украины не было! Только Чернигов был - городок на пути русских князей из Пскова в Константинополь". Вадим Карасев: "А Киев?" Жириновский: "А Киев был маленькой деревней в составе Польши!"

Шахназаров (искренне): "Понимаете, не имеет никакого значения, какой процент населения Литвы, Латвии и Эстонии хотел и хочет быть в НАТО".

Соловьев (почти в истерике): "Времен очаковских и покоренья Крыма"... А теперь что - американский сапог?!.. Суворов разбил, а этот... Порошенко... продал!.." Кажется, сейчас резать вены будет.

Яровая (звенящим от волнения голосом): "Я только что была на соревнованиях по танковому биатлону... И могу вам сказать: даже если они захотят, они не смогут! И спасибо за это нашим Вооруженным силам!.." Все растроганно аплодируют.

Соловьев: "Ровно тридцать три года назад президент Рейган сказал по радио, что объявляет Россию вне закона и вот-вот начнет ее бомбить. Советский Союз тогда ответил жестко, очень жестко. И американцы сразу сделали вид, что, мол, хи-хи, это была шутка!"

Карен Шахназаров (вдумчиво): "Вот посмотрите на Гамлета. Что он делает? Закалывает отца своей возлюбленной, провоцирует отчима, посылает на смерть своих однокашников Гильденстерна и Розенкранца... Думаю, в "Гамлете" Шекспир показал суть западного человека. И посмотрите, что происходит в мире, после того как Советский Союз самораспустился в 1991 году. НАТО приблизилось к границам России! Они уже в Прибалтике!"

Соловьев: "Мы же не убиваем евреев, как вы!" Вадим Карасев (пораженно): "Это вы о чем?" Соловьев: "А львовский погром 1941 года? Даже немцы удивлялись тому, что вытворяли украинские националисты!"

Соловьев: "А Россия Крым не забирала. Это народ Крыма проголосовал". Украинский политолог Вадим Карасев: "Лгать не надо". Соловьев (веско): "Это не категория лжи. Это категория разных взглядов на политические проблемы современности".

Ирина Яровая: "Американцы открывают огонь без предупреждения даже по детям - и считают, что это совершенно нормально".

Вечер у Соловьева. Жириновский говорит, что, как только мы узнаем о намерении Америки на нас напасть, мы нанесем превентивный ядерный удар. Соловьев: "А как вы узнаете?" Жириновский: "Всюду шпионы. Весь мир - шпионы, наркоманы и проститутки!"

Николай Бурляев: "Во Франции мусульмане - это меньшинство. Но с "Шарли Эбдо" там быстро разобрались. А у нас православных 85 процентов - и почему им можно плевать в лицо?" Соловьев: "А чем фильм "Матильда" плюет в лицо православным?" Бурляев: "В нем показывают человека, который у нас канонизирован!"

Александр Хинштейн (смело): "В советское время была цензура - но в так называемую эпоху застоя появлялись прекрасные произведения искусства, каких теперь нет".

Елена Ямпольская продолжает: "Мы говорим не о цензуре - мы говорим о государственном культурном регулировании. Ведь не может быть сфер, свободных от государственного регулирования".

Действительно, "цензура" - фи, как это грубо. То ли дело "регулирование" - душа радуется.

Елена Ямпольская (интеллигентно): "Я считаю себя православной, но не принадлежу к сторонникам запрета "Матильды". Думаю, лучшая цензура - это та, что осуществляется заблаговременно, на уровне планов, причем не грубо, а путем тонкой настройки".

Николай Бурляев говорит, что цензура необходима, и в доказательство приводит несколько цитат из Пушкина. Этак можно и крепостное право обосновать - ведь Пушкин писал, что русским крестьянам живется лучше, чем английским рабочим.

Юрий Кублановский: "Солженицын в "Красном колесе" писал о царской семье. Но он решал творческие, историософские задачи. А "Матильда" - это коммерческий проект. Можно было бы без него обойтись, раз он задевает чувства православных людей".

У Соловьева перешли на тему цензуры в связи с "Матильдой". Александр Хинштейн: "Самоцензура все же нужна. Приведу пример. Я как-то в магазине увидел детскую книгу "Флаги мира". И там было написано, что на флаге Литвы красный цвет символизирует кровь, пролитую литовцами в борьбе с оккупантами, в том числе русскими. Я считаю, что детей надо воспитывать на позитиве, ни к чему рассказывать им про оккупантов. И я как депутат Государственной думы попросил ограничить продажу этой книги. Но либеральная общественность меня не поддержала. Эти персонажи - Быков, Улицкая... И хочу напомнить: весь этот сепаратизм в советских республиках, он базировался на писателях, творческой интеллигенции..."

Соловьев (уважительно): "А для своей экономики Трамп делает много. Он уже создал миллион рабочих мест".

И когда только успевает.

Соловьев: "Когда мы вошли в Сирию, стало ясно, что нам лучше находиться в схватке, чем над схваткой. К нам стали относиться серьезнее".

А теперь и военный политолог Сергей Судаков говорит, что мир сошел с ума. Прямо хор какой-то. Правда, вывод из этого он делает оптимистический - что Россия может стать "мировым рефери". В этом сумасшествии есть своя система.

Карен Шахназаров: "Я уж говорил - меня удивило, что мы в ООН проголосовали за санкции против Северной Кореи. Ведь Северная Корея вместе с нами находится под санкциями. Значит, мы должны были как-то продемонстрировать свою позицию... Да и вообще придумывают что-то про эту Северную Корею - чуть ли там не собакам головы отрывают. Страна как страна, ничего особенного для себя не требует, просто хочет обеспечить свою безопасность".

Яков Кедми (важно): "Когда Кеннеди уступил Хрущеву... (Поясняя.) Хрущев же выиграл Карибский кризис".

Политолог Сергей Михеев живо подхватывает мысль ведущего: "Вы говорите, мир сошел с ума. Да он всегда был сумасшедший - только изредка приходил в себя! А сейчас вообще не поймешь что творится. Навешиваем на себя все эти гаджеты, шмаджеты..."

Единомышленники собрались.

Соловьев начинает вечер такой фразой: "Когда смотришь на ленту новостей, кажется, что мир сходит с ума". Французы в таких случаях говорят: parlez pour vous.

Елена Ямпольская (в душевном потрясении): "Ну как же сильно сказал Карен, прямо с языка снял - я даже прослезилась. (Показывают крупным планом - в глазах действительно вроде бы слезы.) Это правда - мы уникальны, и нам всегда нужно уникальное... Я вот думаю, что самый большой пинок нашей стране дал Хрущев, когда сказал, что нам надо догнать и перегнать Америку. Какая же это пошлая, унизительная для нас цель!"

Прямо хочется утешить ее и сказать: "Да не переживайте так, не догнали же".

Карен Шахназаров (очень взволнованно): "Россия не может существовать без какой-то огромной всемирной цели - иначе она просто не нужна. Это и в царское время было - святая Русь. И у Достоевского сказано: "Широк русский человек, я бы сузил". (Шахназаров, надо понимать, сужать бы не стал.) Ну и после революции, конечно. (С тоской.) А в 1991 году нам сказали: "Вы такие же, как все". И в этом источник всего дисбаланса".

Николай Рыбаков, заместитель председателя партии "Яблоко": "Я за то, чтобы у нас не было войны". Казалось бы, не поспоришь. Но не тут-то было. Соловьев (прокурорским тоном): "А если Украина захочет уничтожить все свое русскоязычное население, вы тоже скажете "лишь бы не было войны"?"

Ответ мягкотелого яблочника тонет в аплодисментах аудитории.

Сергей Михеев (лихорадочно): "Да что это значит, что у нас нет образа будущего? Вот в США - какой у них образ будущего? Больше и больше покупать, больше и больше потреблять - вот и все. И ничего, живут как-то. А русскому человеку этого никогда не достаточно!"

Израильтянин Яков Кедми не без торжественности обращается к народу России: "Или вы будете угрозой другим странам самим своим существованием, или вы будете жертвой. А кем вы хотите быть - выбирайте сами".

Иначе, значит, никак. А уклониться от такого выбора нельзя?

Политолог Михаил Ремизов (глубокомысленно): "Над идеей особого пути принято иронизировать - а зря. Ведь каждая история успеха индивидуальна".

Как будто каждая история провала не индивидуальна. Каждая несчастливая страна несчастлива по-своему.

Политолог Сергей Михеев (возбужденно): "Россия - невероятно успешная страна! От других вообще ничего не осталось, а мы есть! А вот Швеция - страна не успешная. И потом, у нас же огромный комплекс внешних угроз. А Швеции или Америке разве кто-нибудь когда-нибудь всерьез угрожал?"

Что и говорить, Россия всегда умела себя правильно поставить.

С корейского вопроса дискуссия естественно перешла на более общие темы. Соловьев (с горечью и негодованием): "В 90-е годы у нас сформировался циничный правящий класс, который даже вопроса не ставил об особом пути России!"

Вячеслав Никонов полагает, что угроза войны преувеличена: "Не надо думать, что в Северной Корее у власти находятся шизофреники, которым нечего терять. Правительственный квартал Пхеньяна производит вполне благополучное впечатление: там полно "Майбахов" и "Мерседесов".

Так ведь и у здания Рейхсканцелярии, куда захаживал к Гитлеру никоновский дедушка, стояли неплохие автомобили. Но воевать с Германией все равно пришлось.

На соловьевском бдении говорили о возможной войне в Корее и о том, что в ней делать России. Мудрый израильтянин Яков Кедми вспоминает уроки прошлого: "В 1950 году Иосиф Виссарионович говорил Ким Ир Сену, чтобы он не нападал на Южную Корею. Но тот все равно напал. И сразу же миллион китайских добровольцев перешел корейскую границу! А советские летчики, в том числе трижды Герой Советского Союза Кожедуб, защищали КНДР в воздухе. Не хотели этой войны - но пришлось защищать. (Многозначительно.) История повторяется".

Психолог и криминолог Сергей Ениколопов говорит, что, по результатам многочисленных исследований, смертная казнь практически не оказывает сдерживающего влияния на преступность. Соловьев (с фирменным апломбом): "А многие другие исследования дают совершенно противоположный результат!" Ениколопов: "Таких исследований нет". Соловьев: "А я вам говорю, что есть!"

Широте его познаний можно только позавидовать.

На соловьевском вечере (уже ночью) говорили о падении нравов - много, оказывается, стало зверства в нашем обществе. Надо что-то с этим делать. Соловьев (решительно): "В Библии есть ответы на многие вопросы, почти на все. Но ведь эта книга, хоть и самая добрая, она очень жестокая. Там описывается уничтожение Содома и Гоморры, указывается, кого и за что надо казнить. А у нас что? Сплошной гуманизм, смягчение наказаний..." Его горячо поддерживает причудливый писатель Владимир Сергиенко: "Взяли из Европы зачем-то мораторий на смертную казнь. Какого хрена тютькаемся с тем, кто лишил другого человека жизни?!" Участвующий в дискуссии иеромонах Димитрий (Першин), пытаясь возразить, замечает, что Библия состоит из разных частей и в Новом Завете сказано, что милость выше закона. Но в православном богословии Соловьеву равных нет. "Ничего подобного! - говорит он. - Иисус сказал: "Не нарушить закон Я пришел, но исполнить". Или он для вас не авторитет?" Вольнодумный иеромонах пристыженно умолкает.

Борис Надеждин замечает, что по сравнению с брежневскими временами число абортов в России сократилось примерно в три раза - и произошло это благодаря распространению современных контрацептивов. Соловьев этим крайне возмущен: "И чему вы радуетесь? Что меньше стали рожать? Что можно стало, вместо того чтобы делать аборт, вообще не беременеть?"

Ночью увидел в соловьевской компании Эдуарда Лимонова. Сухонький старичок дребезжащим голосом, но бодро произнес: "Американцы - нация молодая, крестьянская, они понимают только "в морду". А ведь лет сорок назад относился к некоторым американцам с нежностью.

Еще одна тема на соловьевском вечере - третья годовщина продовольственных антисанкций. Все более или менее единодушны в том, что они пошли и пойдут стране во благо, хоть кое-какие шероховатости еще и есть. Наиболее оптимистичен Сергей Юшин, руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации: "Россия должна думать не только о том, как прокормить 146 миллионов, - это задача не амбициозная. Вокруг нас в логистической доступности три миллиарда людей - вот где наши рынки!"

Соловьев завершает дискуссию немного неожиданно: "Макиавелли говорил, что человек по природе порочен и совершает добрые дела только под страхом наказания. По отношению к странам можно сказать, что ни одного миротворца, равного по силе убеждения ядерному оружию, человечество еще не придумало. И, как показал пример Муаммара Каддафи, ничто так не помогает малой стране, как наличие ядерного оружия. Если бы мир знал, что у Северной Кореи нет ядерного оружия, давно бы ее постигла судьба Ливии. В условиях аморальности самый моральный защитник в мире - ядерное оружие. Реклама".

Хочется спросить - реклама чего?

Сенатор Игорь Морозов (энергично): "Мы оптимисты - но мы совершенно точно понимаем, что американцы признают только силу! Как только у нас появился "Калибр" и мы продемонстрировали его применение в Сирии, как только прошли испытания "Циркона" - американцы сразу сели за стол переговоров! Поэтому и дальше надо усиливать наши вооруженные силы, разрабатывать новые виды оружия, чтобы вывести Россию вперед, - и тогда американцы будут с нами договариваться всегда и везде!"

Ветеран отечественной дипломатии Вениамин Попов уважительно припоминает о подписанном в 1928 году пакте Бриана - Келлога (об отказе от войны как орудия национальной политики) и сообщает, что заключен он был "под влиянием Советского Союза".

Яков Кедми продолжает свои рассуждения об Америке: "Поэтому Иран и стремится получить ядерное оружие - потому что для него это единственная гарантия выживания!"

В устах израильтянина мысль несколько необычная.

Яков Кедми: "Для американцев каждый, кто их враг, - это дикарь, чудовище, его можно уничтожить. В эту категорию внесли и вас (видимо, жителей России). Так что это не вопрос цвета кожи... (В сильном волнении.) Вы подумайте - только 50 лет назад, в 1967 году, Верховный суд США отменил приговор, вынесенный в штате Висконсинс(!) черному мужчине и белой женщине за то, что они вступили в брак! Всего 50 лет! (Саркастически.) И это наивысшая цивилизация..."

Какое же у них у всех острое чувство истории, просто поразительно. А с виду обычные люди, даже туповатые.

Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН (уверенно): "Решение сбросить атомные бомбы на Японию носило расово-этнический характер. Американцы как бы(!) сказали, что вряд ли сбросили бы такие бомбы на Германию, а на Японию сбросили. Потому что японцы - это дикари, варвары, народ второго сорта. (С горькой усмешкой.) Вот такие вот штрихи к морали".

Владимир Сергиенко (дрожащим от волнения голосом): "В 1955 году в Америке арестовали негритянку за то, что она в автобусе не уступила место белому! 1955 год - десять лет после Победы, десять лет после Хиросимы. Вот вам моральность американского общества! И сравните с моральностью наших родителей в 1955 году".

Соловьев (мечтательно): "Да не обязательно атомную бомбу. А если бы во времена холодной войны мы, используя возможности КГБ СССР, внедрили в миграционный поток партизанские отряды хорошо идеологически подготовленных террористов?! Европа уже давно вся пылала бы! (Подняв палец.) Но мы никогда такого не делали!"

Неподражаемый германский писатель Владимир Сергиенко (с чувством): "Мораль, мораль, мораль, мораль-мораль... Мораль как индивидуальное качество - она всегда находится в пограничном состоянии с социумом... А у них мораль больше не факт философии или восприятия мира... Есть такое понятие - "соли" - от слова "посолить(?)" - и "псизм", "солипсизм". Полное отрицание любой реальности кроме собственной... Говорить об Америке с точки зрения морали - это смешно и наивно... Мы должны пробомбить информационно общество США, чтобы они осознали... Но это бессмысленно. Они в 1946(!) году, когда бомбили Японию, они выработали в себе замечательный фактор индульгенции, которого нету сегодня у других государств... И этот фактор и сейчас работает. Югославия, Сирия, детский сад, террористы - они всегда придумают себе отмазку, я другими словами не могу это назвать... А если их оппонент - Путин - скажет: "Я стану аморальным и дам атомную бомбу террористам, потому что это в наших национальных интересах"?

Соловьев: "Я однажды брал интервью у Михаила Сергеевича Горбачева, и он мне сказал, что поддерживает политику Путина. И однажды так и заявил перед публикой. А когда почувствовал недовольство, спросил: "А кто из вас был президентом страны?"

Если даже Соловьев не врет, такой ход со стороны Михаила Сергеевича был не самым удачным. При всем к нему уважении, его деятельность на посту президента СССР успехом не увенчалась.

Соловьев доказывает наше моральное превосходство над американцами с помощью непререкаемого авторитета. Показывается кусочек интервью Путина, в котором он говорит, что Сталин, будь у него весной 1945 года атомная бомба, не стал бы применять такое бесчеловечное оружие против Германии - а вот американцы против Японии применили.

Да, для Сталина гуманность была превыше всего, это известно. Ну и для Путина тоже. Да и для Соловьева.

Вениамин Попов, директор Центра партнерства цивилизаций при МГИМО: "Этот страшный кризис Запада приводит к тому, что все их действия становятся неадекватными".

Этому заслуженному международнику 75 лет. Страшно подумать, сколько лет он такое вот повторяет.

Соловьев вспоминает о событиях осени 2001 года: "Типичная американская логика - большинство террористов были саудитами, а вторгаться надо было в Афганистан".

Соловьев демонстрирует незаурядные исторические познания: "Я хочу вам напомнить, наверное, единственный случай, когда пытались построить международную систему отношений, базирующуюся на морали. Был такой русский император - очень верующий глубоко христианин. И он во время Венского конгресса пытался это выстроить - так и писал, что мы, христианские государи, договариваемся между собой. Не худший был государь в истории России. Но ведь закончилось все ужасно. Нас предали, обманули. И те, кто был обязан нам своей свободой и государственностью - когда сто тысяч русских солдат остановили там революцию, - они во время Крымской войны нас предали и сказали: "А мы вам ничего не должны!"

Сергей Станкевич (чуть ли не со слезами на глазах): "Я боюсь, что если Америка не покается внутри себя (за Хиросиму и Нагасаки), эта проблема останется в самом коде американской цивилизации и американской демократии".

Вот о чем, значит, душа болит. Да, широк русский человек.

Соловьев с тоской взывает к жуликоватому Якову Кедми: "Яков, так что же это получается - морали вообще нет?!"

Тяжело такому нравственно чистому человеку в нашем греховном мире.

Соловьев (нравоучительно): "Без морали в политике никак нельзя. Ведь национальные интересы - они ведут к войне. А если Германия сейчас скажет: "Давайте восстановим наши довоенные границы, пересмотрим итоги Второй мировой"? А если Япония так скажет? Это что же получится?"

Реальных примеров пересмотра границ, которые у всех на слуху, моралист почему-то не приводит.

У Соловьева ночью говорили о политике и морали. Повод - годовщина Хиросимы и Нагасаки. Общая мысль в том, что американцы никакого понятия о настоящей морали не имеют. Соловьев: "Они нам говорят: "Вы вмешивались в наши выборы". Мы отвечаем: "Да вы вообще во все выборы вмешиваетесь! Вон в 1996 году вы нам Ельцина выбрали - об этом у вас на обложках всех журналов было!" А они нам: "А нам можно! Мы несем демократию, мы - город на холме!"

Израильтянин Яков Кедми (авторитетно): "В Советском Союзе была лучшая система образования. А вы копируете американскую. Зачем? В Америке высшее образование - это меньше двадцати хороших университетов, остальные на очень низком уровне. Среднее образование - несколько частных школ. Американские дипломы в мире очень низко ценятся".

Виталий Третьяков: "Болонская система специально существует для того, чтобы активную, талантливую молодежь переманивать в другие страны. Отток мозгов - это то же, что отток капитала. Нас все грабят. А началось все в годы перестройки - тогда внушили всем, что на Западе лучше, и так оно и стало... А что надо делать? Очень просто. Назначают министра экономики - спрашивают: сколько сделаешь экономический рост? Он говорит - 5 процентов. Если меньше получится - сразу увольнять. И тут же все заработает".

А вот и Владимир Сергиенко - Соловьев любовно называет его "немецким писателем". Кажется, мне удалось воспроизвести одну его фразу: "В этой ловле душ забывается развитие этого врага, которое подхлестывает индификацию(!) этого врага". Прочие высказывания примерно такие же.

Зашла речь о проблемах образования. Сергей Черняховский, профессор факультета политологии МГУ: "Указы президента (о зарплатах) или саботируются, или используются для раздувания недовольства преподавателей". Указы-то, видно, хороши, но враги ловко их приспосабливают для своих подлых целей.

Соловьев (взволнованно): "Президент обратил внимание на ужасающую ситуацию с бизнесом. Сказал: прекратите давить бизнес!"

Ну, теперь-то уж дело пойдет на лад.

Александр Проханов: "На Россию направлен мощнейший кинескоп, который хочет трансформировать наш социум".

Вот как нынче славянофилы-то изъясняются.

Виталий Третьяков (со свойственной ему гражданской смелостью): "За такие темпы экономического роста, как у нас сейчас, при Сталине бы расстреляли. Так что надо менять кадры". Впрочем, это не все: "Никогда у нас не будет настоящего экономического развития, пока у нас платят за труд в 5-6 раз меньше, чем в так называемых развитых странах. Первым делом надо повысить зарплаты".

Соловьев начинает новую тему: "Завоевать Россию извне очень трудно, практически нельзя. А вот разорвать изнутри, используя внутреннее брожение, - это другое дело. Готовы ли мы к сопротивлению? (На всякий случай оговаривается.) Я это не к тому, что надо вернуться к сталинским методам, - нет-нет, никоим образом". Как-то слабо успокаивает.

Соловьев: "Ну и напоследок: вы в последнее время себя проявляете как талантливый поэт". Рогозин (с правдоподобным смущением): "О, ну это громко сказано. Для меня стихи - это способ переключить мозги. Вот лечу я в самолете - не все же время думать о пушках и танках. (Кокетливо.) Жена меня ругает - говорит, ты же серьезный человек, а ерундой занимаешься". Соловьев (с готовностью): "Нет-нет, пишите и дальше!"

Соловьев удивляется, как это оборонная промышленность развивается у нас, по словам Рогозина, так быстро, тогда как рост экономики всего 1,2 процента. "А это потому что в ОПК немного другие люди, - уверенно отвечает Рогозин. - Это солдаты-офицеры своей Родины. Они в 90-е годы и без зарплаты работали". Да, с таким молодцами можно горы свернуть.

Дмитрий Рогозин о том, как нам развивать производство вооружений: "Не надо догонять Америку и Европу. Надо с помощью научно-технического анализа определить точку, куда придет прогресс через десять, двадцать, даже тридцать лет, - и бить прямо туда. Как хищник - он ведь не бежит за добычей, а срезает угол и настигает ее там, где она окажется".

Просто, как все гениальное.

Соловьев встречает в студии Дмитрия Рогозина: "Дмитрий Олегович, вы к нам прямо из Ирана. Это очень интересная страна. Она уже давно находится под санкциями - и научилась с ними справляться. Она ведет агрессивную внешнюю политику - и весьма успешно". В общем, есть с кого брать пример.

Шахназаров (с воодушевлением): "Советская идея была совершенно универсальная и гениальная - она состояла в том, что мир должен быть справедлив. Теперь, чтобы победить Соединенные Штаты, нам тоже нужна идея. И она должна быть похожа на советскую".

Прекраснодушный Сергей Станкевич: "Я хочу напомнить о Второй мировой войне, когда мы и наши союзники создали прецедент сотрудничества в борьбе с нацизмом". Соловьев (горько): "Да - но война еще не окончилась, а один из этих союзников уже разработал план уничтожения нас..."

Политолог Сергей Судаков, член-корреспондент Академии военных наук: "Россия, в отличие от Китая, - это нация воинов, она умеет решать вопросы по-разному и жестко".

Шахназаров (еще более гневно): "Мы же сами отпустили на волю страны Восточной Европы, потом распустили свою империю! Причем совершенно добровольно это сделали, без каких-либо условий. Такого вообще в истории не бывало - вон британцы же, уходя, всюду своих баз понатыкали. И что мы за это от Запада получили?!" Соловьев (сокрушенно): "В морду!"

Шахназаров (гневно): "Да что мы американцев упрекаем за то, что они свое право всюду применяют? Надо просто взять какого-нибудь американца и посадить лет на пятнадцать - за торговлю оружием, за что угодно! (Вспоминая о своей первой профессии.) Это же "Крестный отец" - вот откуда у них все идет! (С неожиданной откровенностью.) И будь я американцем, я бы тоже так делал!"

Соловьев о скандале с немецкими турбинами в Крыму (в праведном негодовании): "Это что же - "Сименс" хочет наказать людей за то, что они сделали свободный выбор и решили воссоединиться с Россией? Но какой тогда может быть разговор о демократии и правах людей?!"

Соловьев тоже смело критикует российское руководство за поддержку санкций против Северной Кореи - и вскрывает порочную суть такой мягкотелой политики: "Мы все хотим показаться хорошими мальчиками - мы, мол, против хулиганов. Но при этом мы забываем, что мир - это не песочница! И больших злых дядек никто никогда не наказывает!"

Соловьев (едко): "Когда американцы начинают лить крокодиловы слезы по поводу человеческих жизней, хочется им напомнить, что у них у самих в истории все не так однозначно".

Ну да - то ли дело у России.

Карен Шахназаров (разочарованно): "Я считаю, что зря мы проголосовали за санкции против КНДР. Можно было бы хотя бы воздержаться, чтобы как-то показать, что мы отвергаем политику санкций. Ведь ее цель - это уничтожение России. А Трамп, когда он подписал законопроект о санкциях, он просто капитулировал перед истеблишментом. Это была ошибка. Ему надо было брать пример с Ленина, который, бывало, вел политику против всех - и побеждал".

Соловьев начинает вечер на ожидаемой ноте: "Показали Путина на рыбалке - они (Запад) все сразу в инфаркте".

"Вести": "И в заключение - для тех, кто в эти теплые августовские дни еще думает о том, где провести отпуск. Расскажем о тех местах, куда после Италии, Швейцарии и прочей Европы люди едут, чтобы отдохнуть (подчеркнуто) душой". Имеются в виду города Гороховец и Кинешма.

А свою часть Беловежской пущи поляки задумали чуть ли не полностью вырубить, сообщают "Вести". И нравоучительно напоминают, что даже в Третьем рейхе этот лесной массив очень ценили и всячески берегли.

Ведущий "Вестей" (укоризненно): "Достаточно вспомнить, как охотно Польша подставила себя под удар российских ракет, согласившись на размещение элементов американской ПРО".

Ведущий "Вестей" (с сожалением): "Между тем Польша перестала уживаться со всеми своими соседями".

Наверное, если бы в конце XVIII века в России было государственное телевидение, там говорили бы точно так же.

Очередной анонс "Вестей": "Поляки уже забыли, что немецкие концлагеря освобождала советская армия, а теперь назло всем уничтожают Беловежскую пущу".

Вспоминается бытовавшее в газетах лет сорок назад выражение "зубры антисоветизма".

Репортаж о президентской охоте на щуку: "Выждав нужный момент, Путин атакует". И дальше: "Министры и губернаторы собрались на том краю плота, к которому подплыл Путин". Ну и, конечно: "Фотографии, видеокадры с рыбалки Путина обошли все мировые СМИ. Российского президента называют "настоящим мужиком", "Индианой Джонсом"..."

В ожидании соловьевского вечера включил "Вести" - они пока без Киселева. Там перед рекламой анонс очередной порции новостей: "Мировые СМИ опять пестрят фотографиями президента Путина с обнаженным торсом". Произносится это с гордостью, хотя мысли вызывает невеселые: неужели это все, чем великая страна может заинтересовать мир?

Не обошлось у Соловьева и без Украины и ее президента Порошенко. Бывший депутат Рады Владимир Олейник: "Я не знаю, с какого бодуна, с какого перепоя..." Соловьев (давясь от здорового смеха): "Нет-нет, этого не может быть! Ведь на Украине сала не осталось - на 98 процентов упал экспорт сала! А пить и салом не закусывать - это только переводить горилку!"

Самый, наверное, удивительный тип у Соловьева - Владимир Сергиенко, президент Союза писателей межнационального согласия ФРГ. Управляет он своим союзом, надо полагать, из соловьевской студии, поскольку оттуда не вылезает. Говорит много и на любую тему, но смысл уловить нелегко. Однако литературная форма запоминается. Одна речь, например, начинается так: "Когда я говорю о средствАх массовой информации Германии, я критикую о том, что..."

Соловьев (гордо): "Китайские эксперты подсчитали, что российская военная операция в Сирии под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу стала самой эффективной в мире за последние сорок лет".

Ссылаться на китайских экспертов еще безопаснее, чем на британских ученых, - поди проверь.

Жириновский: "Америка может вести только торговую войну, а не настоящую. Воевать они не умеют и боятся. Вы видели когда-нибудь американского солдата, идущего в атаку?"

И ты, дед, не видел. И не дай тебе бог.

Cоловьевский вечер. Тема - что делать с Америкой. Вячеслав Никонов (он по специальности историк-американист): "Ведь Америка в финансовом отношении зависит от Европы - и всегда зависела. В XIX веке железные дороги в США строились на английские и голландские деньги. А потом все эти компании обанкротились - и деньги были похищены фактически. Благодаря этому Америка и сделала экономический рывок".