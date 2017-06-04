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Также: Телевидение, Россия, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Николай Руденский, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев

статья ТЕЛЕПРОПАГАНДА. ИЮНЬ 2017

04.06.2017
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89700

Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и еженедельной программы Дмитрия Киселева.

Хронику ведет Николай Руденский.

TELEGRAM-канал

Майские перлы тут.

00:27 | 05.06.2017

Соловьев - Злобину (недоверчиво, с иронией): "Так вы говорите, что пусть будет бешеная свобода личности - и в экономике все пойдет само собой? А как же интересы государства? Вот в Америке их охраняют, а свободу ограничивают, даже голосуют за президента через выборщиков. А в 50-е годы был вообще маккартизм. Если бизнес проявлял независимость, его сразу записывали в "красную угрозу".

00:12 | 05.06.2017

Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России, готов поддержать разговор о цифровых технологиях: "Когда мы говорим "блокчейн", "большая дата"..."

00:06 | 05.06.2017

Политолог Константин Костин: "Что касается экономики, я хочу сказать, что..." Соловьев (подсказывая): "Все хорошо?" Костин (чуть смутившись): "Нет - все не так плохо, а кое-что даже и хорошо".
Ну слава тебе господи.

00:01 | 05.06.2017

Политолог Сергей Михеев (со страстью): "Да не может рынок регулировать развитие такой огромной страны, как Россия!.. А идеология "все продать, все попилить" все еще господствует в умах многих людей".

23:54 | 04.06.2017

Дискуссия перешла на тему экономической стратегии. Слушаю не так внимательно, но донесся голос Соловьева: "Путин очень тщательно отслеживает выполнение майских указов". Это видно по всему.

23:43 | 04.06.2017

Яровая также дает отпор провокационной вылазке Злобина. Ее эмоциональное выступление заканчивается на мажорной ноте: "И вообще будет ваше Apple отдыхать - на полянке, на лужайке! Все у нас будет свое!"

89704

23:39 | 04.06.2017

Шахназаров (задушевно): "Ты знаешь, Коля (Злобин), об Apple хотелось с тобой пополемизировать. Ведь вот в 90-е годы полно было американских автомобилей. А сейчас? Нету их! И вообще никаких американских товаров у нас нет. И это не из-за санкций, а потому что их просто нет. А в России за 25 лет качество жизни выросло так, что и не сравнить". Соловьев (радостно): "А в Америке упало!"

23:27 | 04.06.2017

Жириновский в длинном страстном монологе неодобрительно отзывается о первой чеченской войне. Соловьев (бдительно): "Вы только напомните, кто тогда президентом был".
Чужое шьешь, начальник.

23:19 | 04.06.2017

Соловьев: "Эту Мегин Келли не интересовал Путин, она не слушала его ответов на вопросы. Только одно ее интересовало - будет ли на этом форуме что-то такое, что можно использовать против Трампа. Поэтому глядеть на нее было смехотворно".

89701

23:15 | 04.06.2017

Журналист-международник Петр Федоров: "Когда вы в последний раз слышали с Запада призывы к свободе информации? Уже лет пятнадцать назад! Потому что наши СМИ разрушают их монополию, и они прибегают к запретам... Мир будет жить по новым правилам, и устанавливать их будет не Америка!"

23:08 | 04.06.2017

Соловьев (Злобину): "Говорите, в России уровень жизни упал за последние три-четыре года? А в Америке он упал за последние двадцать лет! (Возбуждаясь.) Вы сеете смерть по всему миру! У вас каждый день человек погибает от рук полицейского! У вас теракты все время! А сколько у вас государство платит многодетным матерям? Нисколько!" Злобин подавлен.

23:02 | 04.06.2017

Соловьев (уверенно возражая Николаю Злобину): "Да, у России нет Apple, но у России есть Касперский!"

22:59 | 04.06.2017

Яровая (горячо): "Президент Путин провозгласил переход к цифровой экономике. Я вас уверяю, что через двадцать лет эта стратегия будет расцениваться как прорыв в экономическом развитии страны!"
Ну, если она уверяет...

89703

22:54 | 04.06.2017

Шахназаров: "Кому нужна стабилизация на Ближнем Востоке? России - безусловно. А Западу - нет, не нужна. Ведь отсутствие там сильных государств - это то самое, что им нужно, чтобы установить свой колониальный контроль. А теракты - это правящие круги Запада не волнует. Вы обратили внимание, какая слабая реакция была после теракта в Манчестере?" Яровая (понимающе): "Приучают".

22:49 | 04.06.2017

Карен Шахназаров (с тревогой): "В Китае ведь тоже много таких людей, кто настроен либерально, прозападно! Триста тысяч китайских студентов сейчас на Западе - и они возвращаются в Китай!"

22:46 | 04.06.2017

Соловьев (об общении Путина с Мегин Келли): "Не могу себе представить другого мирового лидера, который мог бы позволить себе в прямом эфире такой вот диалог с откровенно враждебно настроенным представителем СМИ".
Пожалуй, верно.

22:37 | 04.06.2017

Ирина Яровая: "Главная угроза мировой безопасности в том, что монополия на все "кибер", на все цифровое у одной страны. С этим надо покончить... На Петербургском форуме Россия продемонстрировала доверие к миру, а мир - к ней".

22:32 | 04.06.2017

Соловьев (взволнованно): "Тереза Мэй сказала, что все, достаточно, начинаем бороться с терроризмом. Так у России же уникальный опыт! Рамзан Кадыров заявил, что готов помочь".
Боже, храни королеву.

22:28 | 04.06.2017

Соловьев открыл своей вечер длинной фразой - что-то насчет глобальных угроз, международного терроризма и т.д. Я отвлекся и расслышал только конец: "...и Путин опять оказался прав". Знает он свое ремесло.

22:14 | 04.06.2017

Киселев: "Патриарх Кирилл сравнил силу Святого Духа на земле с энергетическим полем мобильной связи". Надеюсь, компанию мобильной связи не назвал.

22:07 | 04.06.2017

Киселев (с воодушевлением): "Прокатиться по Золотому кольцу мечтают все. Что увидят счастливчики? Россия открывает туристический сезон".
А ведь есть и неудачники, которые попадут куда-нибудь на Лазурный берег.

21:47 | 04.06.2017

Ну и, конечно, как же в "Вестях недели" без Украины: "Чего так остро не хватает украинскому телезрителю, показывает на простом примере композитор Владимир Быстряков, написавший музыку к культовому мультфильму "Остров сокровищ". Композитору подпевают прохожие в центре Киева. Мелодии из мультика, сыгранные на стареньком пианино, манят магнитом. И вот уже дети пускаются в пляс и поют. "Дети воспитываются на совершенно непригодных иностранных мультфильмах. Темы недетские: насилие, секс... Мультики, которые делались в СССР, при всей коммунистической системе, которую я не люблю, были добрые", - считает Быстряков".

89702

21:30 | 04.06.2017

Киселев (укоризненно): "Сирийскую Ракку, которую американцы с союзниками до сих пор так и не взяли, с начала штурма покинули 100 тысяч жителей города. Причем штурмуют американцы с использованием авиации, да еще довольно неряшливо, поэтому число жертв среди мирного населения велико. Бегут, правда, и террористы. Но о направлении их потоков американцы заботятся с особой нежностью. Так, из вроде бы окруженной Ракки колонну направили ровно на Пальмиру".

20:54 | 04.06.2017

Киселев (бодро): "Прошедшая неделя стала состязанием стратегий экономического роста России. Еще в прошлом году президент Путин дал поручение подготовить варианты, и оппоненты сели со своими программами лицом к лицу. Президент выберет из этих программ такую, чтобы Россия ушла в форсаж".
Очень страшно.

89699

20:51 | 04.06.2017

Киселев радостно сообщает, что на Петербургском форуме присутствовал индийский премьер Нарендра Моди - а между тем по численности населения Индия быстро догоняет и вот-вот обгонит Китай.
Ну, кто на нас с Индией?!

20:20 | 04.06.2017

Киселев: "Говоря на Питерском форуме об антироссийской паранойе на Западе, в частности, в Америке, Путин выразил уверенность, что эта "хлещущая через край волна" скоро спадет. Нынешний же приступ, по мнению российского президента, обусловлен еще и тем, что проигравшая на президентских выборах сторона не готова признать свое поражение и куда легче валить все на русских. "Это перенос внутриполитических дрязг в Соединенных Штатах на внешнюю арену. Это попытка решить внутриполитические вопросы с использованием инструментов внешней политики", - отметил Путин".
Так что же это все-таки - сиюминутный перенос внутриполитических дрязг или извечный страх Запада перед византийским православием и русскими просторами?

20:16 | 04.06.2017

Киселев: "Страх перед Россией на Западе не нов. Как раз об этом на Питерском форуме "Вести недели" поговорили с ректором МГИМО, академиком Анатолием Торкуновым. Анатолий Васильевич вспомнил, что русофобия в Европе началась еще в XI веке со времен раскола, христианства на западную и восточную ветви. Наше православие, унаследованное от Византии, еще тогда вызывало в Европе страх. И тоже неоправданный. Ведь Русская православная церковь, например, не замарала себя ни варварством крестовых походов, ни инквизицией. Опять же страх вызывали и бескрайние пространства России".
И чего, спрашивается, боятся? Вот Канада тоже большая - а страха не внушает.

20:07 | 04.06.2017

Киселев в "Вестях недели" повторяет тоскливые наблюдения главы государства: "Пожалуй, главной переменой этого года стала русофобия, разносимая миру из Америки, словно заразное заболевание. Русофобия - это оружие, которое используется против России. Ментальное оружие. Раньше во всем были евреи виноваты. Это антисемитизм, которым Германия оправдывала(!) свои страшные преступления, осужденные на Нюрнбергском процессе. Сейчас вместо антисемитизма - русофобия. Теперь русские виноваты во всем, даже в проигрыше Хиллари Клинтон".

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04.06.2017
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