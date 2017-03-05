"У нас сегодня короткая программа", - с сожалением замечает Соловьев. Да, всего-то часа два. Как я и боялся, до Навального и Медведева так и не дошло.

Михаил Ходаренок (смело): "Пусть меня осудят гуманисты, либералы и даже демократы, но я скажу, что война в Сирии - это огромное благо для российской армии".

Военный эксперт Михаил Ходаренок (решительно): "Министр обороны России Сергей Шойгу - человек слова. Сказал, что отобьет Пальмиру, - и отбил".

И сколько раз еще он будет так подтверждать серьезность своих намерений?

Генерал Ивашов еще несколько туманно сообщает, что Россия применяет в Сирии имеющееся у нее климатическое оружие. Каким образом, против кого и зачем - непонятно. Наверное, военная тайна.

Генерал Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем (медленно, внушительно): "Коллеги, мы ничего не поймем, если не будем учитывать, из-за чего ведется война в Сирии. Это природные ресурсы. Там запасы углеводородов, фосфоритов, водные ресурсы крупнейшие на Ближнем Востоке..."

Господи, России-то зачем сирийские водные ресурсы?

Соловьев переходит на новую тему. "Вы видели в программе Дмитрия Константиновича Киселева потрясающий сюжет, который бог журналистики Евгений Поддубный показал из вновь освобожденной Пальмиры".

Это называется "всякий соловей свое болото хвалит".

Кургинян (хрипло, яростно): "Отжим осуществляют банды - а в Донбассе свободолюбивый народ взял управление предприятиями на себя!"

Тонко человек замечает разницу.

Начинаю опасаться, что на обсуждение расследования Навального о Медведеве у Соловьева не хватит времени.

Кургинян: "Народ Донбасса - это самая демократическая и конституционная часть народа Украины, потому что он выполнил принцип самой демократической в мире Конституции США: что народ имеет право на восстание". Кто-то спрашивает: "А в российской Конституции есть такой принцип?" Кургинян (не смущаясь): "Конечно".

Соловьев: "Да вы (украинцы) не то что себя защитить - вы себя прокормить не можете!.. Если бы Россия на вас по-настоящему войной пошла, мы через неделю были бы на польской границе! Ваши завывания были бы слышны так же, как завывания террористов в Алеппо!"

Депутат Калашников грозится, что бойцы ДНР-ЛНР дойдут до Одессы. Соловьев (доброжелательно улыбаясь): "Вот зрители наверняка слушают вас и удивляются: а почему только до Одессы?" (Аплодисменты.)

Образованный депутат Леонид Калашников: "Вот американцы в Панаме поймали этого Ортегу(!) и вывезли к себе, а нашего Бута не отпускают!"

Сергей Кургинян яростно обличает слабость украинской власти перед лицом самочинной блокады Донбасса: "Тут нужно двести арестов, триста арестов! Если государство крепко держит в руках вожжи, то кризис можно преодолеть и превратить в победу! А вы ведете страну к катастрофе!"

Вот ведь хитра как фашистская диктатура...

Бывший депутат Рады Владимир Олейник (с одушевлением): "Порошенко захотел поставить Донбасс на колени - скоро сам станет на колени!.. Граждане, подставьте плечо - покупайте все, что производит Донбасс! Так вы поддержите тех, кто борется с нацизмом. Когда в Донбасс пойдет валютная выручка, это уже будет не блокада Донбасса, а блокада Украины!"

Украинский политолог Вадим Трюхан говорит, что в связи с блокадой Донбасса ситуация трудная и необходим диалог между Украиной и Россией. Соловьев (со смехом): "А зачем с вами вести диалог?"

"Киев теряет Украину", - произносит Соловьев, открывая свой вечер. Можно понять так, что Москва готовится.

"По числу православных храмов на душу населения Мордовия сейчас первая в стране", - бодро сообщает Киселев. Кажется, по числу лагерей тоже. Совпадение? Не думаю.

"Вести недели": "Британские отцы-геи, взявшие в России детей, боятся, что их убьют" - в статье под таким заголовком Хаммет и Милли жалуются на старшего сына. Они утверждают, что 21-летний Ренат угрожал им ножом и отверткой, избивал и даже пытался задушить собачьим поводком сначала младшего брата, а потом и приемного отца Глена... Юношу обвиняют в том, что помимо угрозы физической расправы он крушил в доме стены, ломал мебель, разбил компьютеры и телевизор и нанес убытков на общую сумму в 60 тысяч фунтов с стерлингов... "Некоторые дети издевались надо мной, потому что у меня были два отца и не было матери, и это выводило меня из себя. Я обвинял в этом Глена и Кита, потому что считал, что это их вина. Какое-то время я был гомофобом. Я думаю, что родителям-геям, прежде чем брать приемных детей, нужно думать о возможных последствиях", - признался Ренат".

Озаглавлен сюжет так: "Лондонские геи хотят сдать усыновленного россиянина в психушку".

Рассуждая о неудачной борьбе Трампа с "врагами народа", Киселев подчеркивает: "Сказки про смерть телевидения и торжество интернета уже начинают подзабываться, хотя иногда какие-то рецидивы еще всплывают... Соединенные Штаты в наши дни дают нам пример того, сколь мощно телевидение, если оно последовательно проводит свою линию... нравится это кому-то или нет - телевидение в современных медиа остается лидером. Интернет, как оказалось, лишь усилил телевидение и расширил возможности крепко отстроенных телевизионных редакций, которые уверенно работают и в сети".

Кажется, эти сентенции адресованы не столько зрительской массе, сколько тем, кто распоряжается госбюджетом. Мол, не скупитесь, а то хуже будет.

А вот Киселев в роли кинокритика: "Зато чудеса терпимости демонстрирует Голливуд. Так, премию "Оскар" за лучший фильм получила картина "Лунный свет", где главный герой - чернокожий, сын проститутки и наркоманки, которого с детства обижали, но по мере взросления он все сильнее чувствовал свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и в итоге превратился в мускулистого гея, гангстера с золотыми фиксами... Вообще для полного набора толерантности героя еще нужно было бы заразить его СПИДом и отрезать одну или две конечности... Большое количество черных номинантов-актеров, сценаристов и режиссеров стало для Голливуда словно ностальгическим эхом Бараком Обамы и попыткой в очередной раз уколоть Трампа... Оскароносный фильм "Лунный свет" с 16 февраля уже идет в российском прокате. Залы пустые. За первые десять дней показа во всей России на "Лунный свет" распродано лишь 11 тысяч 384 билета. Негусто. О том, сколько зрителей сумели досидеть до конца картины, не сообщается".

Киселев: "...радикалы в черных одинаковых куртках, капюшонах и черных масках крушат витрины, забрасывая полицию камнями и коктейлями Молотова. И все лишь для того, чтобы сорвать предстоящее выступление в университете журналиста из протрамповского издания. Сорвали. Представляете степень американской либеральной нетерпимости к свободе слова?"

Киселев (разочарованно): "Сейчас четыре телеканала, которые президент США назвал "врагами американского народа", - это CNN, NBC, ABC и CBS - обеспечили такую плотность огня по Трампу, что буквально прижали его к земле. По теме отношений с Россией он не то что не может поднять голову - боится произнести это слово, а для членов его команды любое упоминание России - уже высокий политический риск. И противоядия идущей травле, судя по всему, Белый Дом не нашел. Быть может, по двум причинам: команду Трамп набрал из звезд, которые до сих пор не работали вместе, то есть люди не сыграны; Трамп предложил им выступить и победить в таком виде спорта, которым те раньше не занимались, - он называется "государственная служба на высших политических постах".

Ну кто бы мог подумать, что так получится.

В "Вестях недели" рассказывают о русских из России, воюющих в Донбассе на украинской стороне. Стиль примерно такой: "Москвич Павел Бовин - действующий боец "Азова". Два года уже умывает кровью Донбасс. Гордится, что когда сам Порошенко потребовал убрать головорезов с передовой, они поперли со всей дури на ополченцев... Убивать русских, людей одной с тобой крови, только за то, что они отстаивали свои права на свою историю, культуру и язык, - это в его понимании совсем не предательство".

В репортаже "Вестей недели" есть место глубокому анализу: "Французская политика исторически сильно зависит от денег арабских стран". Ну да, еще со времен Людовика XIV.

Киселев (задумчиво, с горечью): "Франция опускается все ниже и ниже. Прошли те времена, когда Франция при генерале Шарле де Голле в Елисейском дворце была в континентальной Европе законодателем политической моды. Держава, представленная в Совбезе ООН и воплощающая собой величие европейского духа... Сейчас все это уже в прошлом. А чего стоит утрата ревностного отношения к традициям французской культуры?.. Франция уже не та".

Киселев пугает зрителя ужасами французской политической жизни: "Еще никогда система французского правосудия не работала столь расторопно. Нынешняя скорость сравнима лишь с ритмом работы гильотины времен кровавой французской революции... с неугодными политическими оппонентами в канун президентских выборов во Франции там расправляться стали очень быстро. На это заточен весь админресурс, что сосредоточен в руках уходящего президента Олланда".

"Вести недели" отмечают 80-летие Валентины Терешковой: "Став прижизненной легендой, Валентина Терешкова сумела остаться еще и просто счастливой земной женщиной, неустанной и скромной труженицей. А еще талисманом для нового поколения космонавтов, которых часто провожает в полет в бесконечное небо, что и сегодня манит ее своей безбрежностью, не отпуская даже во снах".

Этот стиль не умирает.

"Вести недели": "За большой вклад в укрепление отношений России и Таджикистана президент Путин наградил президента Рахмона орденом Александра Невского. "Таджикская народная мудрость гласит: одна рука не делает хлопка. Именно в таком партнерском духе вместе мы решаем самые сложные задачи", - уверен Путин".

"Вести недели" описывают дружественный визит Путина в Центральную Азию. Задушевные слова киргизского президента: ""Революциям в Киргизии поставлена точка, потому что нам нельзя, как раньше песню пели. И меня Владимир Владимирович всегда подкалывал. Как в той песне: "есть у революции начало, нет у революции конца". Больше бардака в стране не потерпим", - заявил Алмазбек Атамбаев".

Киселев: "День Сил специальных операций... стал отмечаться 27 февраля. Именно 27 февраля 2014 года "вежливые люди" в камуфляже и без опознавательных знаков взяли под контроль здания Верховного совета и правительства Крыма, а также аэропорт Симферополя и все стратегические объекты на полуострове. Эта операция и предопределила(!) мирное волеизъявление крымчан на мартовском референдуме".

Да, так сказать, право народа Крыма на предопределение. Что это - откровенность или глупость?

На фоне нашей блестящей повторной победы в Пальмире, рассказывает Киселев, соперники выглядят жалко: "Бои за Мосул иракская армия ведет при поддержке проамериканской коалиции. Американские офицеры командуют непосредственно на поле боя. Эффективность низкая".