Соловьев (с патриотическим подъемом): "Если Владимир Владимирович какое-то беспокойство по поводу Украины выразит, все туалетные кабинки будут полны украинской знатью! Они из туалетных кабинок вылезать не будут!"

Бывший депутат Рады Елена Бондаренко: "Все эти реформы на Украине - это, извините, как передвигать кровати в борделе". Соловьев (поддерживая светскую беседу): "Предлагаете менять девочек?"

Слышится голос мудрого Якова Кедми: "Что имею, то и введу". Интеллектуальный уровень дискуссии впечатляет.

В длинном монологе народного политолога Дмитрия Куликова Соловьев уловил характерную фразу "лохи хавают". И сразу: "Лохи хавают" - хорошее название для партии Ковтуна!"

Украинский гость Вячеслав Ковтун выступает в привычной роли посмешища. Соловьев подшучивает над ним так: "Слава, у вас завтра три прямых эфира? Да когда же вы работаете?" В его устах это звучит особенно язвительно.

Дошло и до украинской темы. Соловьев решает оживить разговор своим непревзойденным остроумием: "Я, конечно, украинского языка не знаю - но все-таки. У вас "Батькивщину" возглавляет женщина. А почему она тогда не "Матерщина"?" Ему объясняют, что "батькивщина" по-украински "родина". Но Соловьев не сдается: "Нет, это не "родина", а "отечество". Назвали бы тогда "Ненька"!"

Публика восторженно хохочет и аплодирует.

Соловьев - Голиковой (с игривой строгостью): "Я вами недоволен. Я считаю, что ваши решения для силовых ведомств должны быть не информацией, а руководством к действию! Вы делаете колоссальную работу - но, к сожалению, у вас нет силовых полномочий".

Депутат Андрей Макаров объясняет, как контролируется использование бюджетных средств на социальные нужды: "А потому что, когда надо было ввести 32 перинатальных центра, а ввели 20, то президента везут туда, где центр ввели. Вот в такой ситуации и нужна девочка из Апатитов".

Министр финансов Антон Силуанов тоже говорит интересно и увлекательно: "Сказать, что работа у нас легкая, было бы неправильно. Все время новые проблемы, новые вызовы. Каждый год приходится принимать новые решения, не такие, как в прошлом году".

В гостях у Соловьева глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Ее рассказ просто захватывающий: "Нам удалось предложить обществу такие механизмы, которые помогают выявить, насколько эффективно используются бюджетные средства. Мы плотно работаем с парламентом... Правительство отчасти реагирует и пытается исправить ситуацию там, где это возможно".

Сергей Михеев поднимается до высот историко-философского обобщения: "Никогда мы для Запада не будем своими - и это даже к лучшему, потому иначе нас бы вовсе не было!"

Евгений Сатановский смело вторгается в область экономики: "Таргетирование инфляции - это задача для идиотов и импотентов. Отдайте деньги Министерству обороны, если оно знает, как их употребить. Цель - это отрасль, другой цели нет и быть не может".

Петр Федоров (мужественно): "Мы должны ясно осознать наше будущее и двигаться к новой Ялте".

Александр Сытин замечает, что Украина научилась обходиться без российского газа. Сергей Михеев (яростно): "Ничего не научилась! Просто у них экономика сократилась в разы! А у людей нет денег, поэтому они с газа переходят на дрова! И все равно без трубы им крышка!"

Журналист Петр Федоров (гордо): "И когда на международной дискуссии с участием Украины мы рассказываем, что у нас работают 600 иностранных каналов, что у нас нет никаких запретов в интернете..."

Что после этого происходит, я от изумления не расслышал. Наверное, что-то вроде "все в полном отпаде".

Соловьев (недовольно): "Снова эти американские крики о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности... Хотя вопрос в том, зачем мы его заключили, - ведь он был невыгоден для нас, он лишал нас многих возможностей в Европе".

Все не слава богу.

Политолог Александр Сытин говорит, что нынешняя мировая напряженность спровоцирована самой Россией и что ей следовало бы поумерить свои амбиции. Соловьев предлагает ответить на это Евгению Сатановскому. И тот оправдывает ожидания: "Когда в блокадном Ленинграде кто-то проявляет пораженческие настроения, его отводят на Литейный, выясняют, откуда у него эти настроения, и там же расстреливают".

Французский гость по имени Дмитрий де Кошко: "Санкции, одобренные Сенатом США, - это санкции против нас. (Чувствуя непонимание, поясняет.) Против Франции, против Европы".

Никогда прежде Дмитрий не был так близок к провалу.

Соловьев начинает свой вечер с такого объявления: "Уходя, Барак Обама заложил под Россию цифровую бомбу".

Мало ему было наших подъездов.

Киселев: "Итог футбольного Кубка конфедераций для России двойственный".

Да, не всем дано такое тонкое восприятие действительности.

Вспоминая покойного Гельмута Коля, "Вести недели" дают горько-саркастический исторический комментарий: "После объединения Германии западные лидеры договорились об экономической помощи СССР, чтобы способствовать его демократизации. Но помощь не понадобилась - демократия и так справилась с СССР, а отдельные страны было легко прицепить к МВФ".

В "Вестях недели" благожелательно рассказывают о том, как Каталония готовится к референдуму об отделении от Испании. Мадрид заявил, что референдум незаконен, но "каталонцы не хотят играть по испанским правилам". Сколько народу там уже сидит за пропаганду сепаратизма, почему-то не говорят.

В "Вестях недели" с восхищением повествуют о скончавшемся на днях генерале КГБ Юрии Дроздове: "Это он разработал операцию по штурму дворца Амина. Подчиненные помнят отвагу командира".

Нет такой гнусности, которой эти люди не гордились бы.

Киселев: "Telegram, оберегающий конфиденциальность данных, передаваемых его пользователями, все больше превращается в средство связи для террористов".

Произведения Светланы Алексиевич Киселев анализирует так: "Все так, но общее впечатление - беспросветность советского режима и вообще России. В годы перестройки, во время развала СССР и в 90-е такое было даже модным. Мы любили расковырять себе болячки, расцарапать погрубее, насладиться безысходностью здесь и с идеализирующей надеждой смотреть на цивилизованный Запад. Мы все пытались встать и стоять на цыпочках ради того, чтобы нас заметили, куда-то к себе приняли, а сами наслаждались гротескным покаянием. Нам казалось, что мы вычерпываем из себя грязь, и таким образом все хотели доскребтись(!) до твердого и чистого дна, чтобы потом, как казалось, опереться на стерильную твердь, оттолкнувшись от нее, полететь ввысь к цивилизованной Европе".

Киселев: "Мало какие тексты сегодня могут вызвать грандиозный скандал. Но такой текст появился. Это интервью лауреата Нобелевской премии по литературе, проживающей с недавних пор в Белоруссии Светланы Алексиевич, опубликованное агентством Regnum. Блестящую журналистскую работу сделал Сергей Гуркин... В каком-то смысле он голыми руками "взял языка". Федор Михайлович Достоевский учил, что "черта надо показывать в шерсти". Собственно, так оно и получилось в этом интервью".

Бодрый репортаж "Вестей недели" из Донбасса: "Племенная работа идет, поголовье растет. Для хлеборобов местная норма - 30 тонн пшеницы с гектара, но в прошлом году здесь собрали почти вдвое больше - 57... На этих полях ставила рекорды легендарный хлебороб Паша Ангелина, дважды Герой соцтруда. Знаменитый трактор Паши Ангелиной установлен в центре Старобешева. Донбасс и сейчас рождает новые имена: Гиви, Моторола, которые нашли свою славу на поле боя".

"Вести недели" комментируют сооружение газопровода "Турецкий поток": "Для Европы вдруг стало очевидно то, о чем Россия говорила давно: санкции - лишь инструмент нечестной экономической борьбы. В Евросоюзе теперь уже публично заявляют, что Вашингтон попросту хочет навязать свой сланцевый газ, даже не спрашивая мнения европейцев".

Вот ведь как хитры американцы - продают без спроса.

Репортаж "Вестей недели": "Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам "прямой линии". Первый результат уже есть - гигантская свалка мусора в Балашихе закрыта... Теперь здесь тихо, машин нет. Конечно, очень хочется верить, что нога мусорщика никогда больше здесь не ступит и это безобразие станет в худшем случае просто печальным напоминанием. А в лучшем пусть это будет горнолыжный курорт Подмосковья".

Большая, видать, гора.

Киселев: "Уже по традиции самое масштабное и красочное шоу для выпускников устроили в Петербурге. Фестиваль "Алые паруса" прошел в ночь с 23-го на 24 июня. Праздник проходит в городе на Неве с 1968 года, а в прошлом году шоу "Алые паруса" официально признано лучшим городским событием Европы".

Что тут значит "официально", не объясняется. Кем признано? Мэром Петербурга?

Киселев: "Тем временем в США бушуют пустые до сих пор споры о якобы вмешательстве России в президентские выборы и якобы неких тайных связях Трампа с русскими. При всех стараниях американской прессы граждане считают, что расследование "российского дела" вредит Америке".

Сергей Лавров в "Вестях недели" о напряженности между Россией и США в Сирии: "Если мы все будем честными..."

Не зря его хвалят за умение тонко пошутить.

Киселев: "Приличные люди во всем мире относятся к российским озабоченностям в сфере безопасности с пониманием. Один из таких людей - Оливер Стоун... Путин в его фильме искренен и глубок. Это, должно быть, удивительно для американской публики - во-первых, потому что их политики с ними так не говорят, а во-вторых, потому что Путина им рисуют как исчадие ада".

В анонсах "Вестей недели" Киселев обещает объяснить, "как соотносятся между собой система связи Telegram и взрыв в питерском метро".

Соловьев: "На Украине выборы были нелегитимные - там была запрещена компартия". Коэн: "Одно время она и в России была запрещена. Соловьев: "Но это было при любимом вами президенте Ельцине". Коэн: "Напомню, что господин Никонов был заместителем руководителя избирательной кампании Ельцина". Соловьев (возвысив голос): "Вячеслав Алексеевич Никонов - внук великого советского государственного деятеля Вячеслава Михайловича Молотова, который получил звезду Героя Социалистического Труда - за что, Вячеслав Алексеевич?" Никонов (со скромной гордостью): "За танки для Курской битвы". Ну да - не за подписи же на расстрельных списках и не за дружбу с Риббентропом.

Соловьев упрекает американцев в неблагодарности: "Мы вкачали 15 миллиардов долларов в американскую экономику!" "Заберите!" - быстро отвечает Коэн. Действительно, от таких денег и вытошнить может.

Соловьев - американцам в лице Коэна (то ли саркастически, то ли истерично): "Ну чего вы от нас хотите? Что мы должны сделать - вывести войска из Сирии, вернуть Крым? Повесить никому не известных хакеров? Чтобы Владимир Владимирович вышел на Красную площадь и покаялся?"

Никонов: "Советский Союз дал рождение пятнадцати независимым государствам и отпустил Восточную Европу. А Соединенные Штаты эти страны подобрали, оприходовали... России не нужна территория! У нас нет никаких проблем с имиджем ни в Китае, ни в Индии, ни в Африке, ни в Латинской Америке! Мы наследники и православной цивилизации, и исламской цивилизации, и буддийской цивилизации, и даже, если хотите, католической цивилизации!"

Вот удивился бы дедушка.

Никонову задают вопрос: почему у России есть деньги на землю для байкеров-патриотов в Крыму и нет денег для своих ученых на исследования. Соловьев отражает вражескую вылазку: "А почему вы не спрашиваете, не пошли ли эти деньги Серебренникову? А? Потому что для интеллигенции Серебренников симпатичен, а байкеры - это фи?"

Никонов: "Технологии мы получали от Соединенных Штатов только в начале 30-х годов, когда у них была Великая депрессия и технологии было некуда девать".

Соловьев (американцам в лице Коэна - с горечью): "В 90-е вы нас любили взасос, до 2007-го любили взасос - не дали ни технологий, ни инвестиций..."

Ты помнишь, изменщик коварный...

Никонов: "Вы представьте себе, что в Америке по телевизору в прайм-тайм идет дискуссия между российским политологом и американским сенатором! Такое там невозможно. А в России пожалуйста - потому что у нас есть свобода СМИ! А в Америке уже нет свободной журналистики!"

Один из "экспертов" со стороны Коэна жалуется на то, что после введения антисанкций в российских магазинах нет хороших овощей и фруктов. Соловьев (задушевно): "Скажите, а какие магазины стоят Родины?"

Соловьев - Коэну (со слезой в голосе): "Что вы наделали в Ираке? Вы семье погибшего диктатора что-нибудь заплатили?"

Советский Союз в Афганистане поступил гуманнее - семью Амина перебили вместе с ним.

Вячеслав Никонов: "В Крыму все получилось хорошо, потому что там были российские войска. В Донбассе, к сожалению их не было - а если бы были, уверяю вас, мало никому бы не показалось!"