Соловьев начал свой вечер сразу после окончания "Анны Карениной". Вид у него как у человека, испытавшего глубокое душевное потрясение. "Закончился большой фильм большого мастера. По гениальному роману Льва Николаевича Толстого. Поздравляем Карена Георгиевича Шахназарова. Об этом фильме еще много будут говорить. А некоторые кадры - как мчится черная карета, запряженная черными конями, - принадлежат к числу самых мощных в мировом кинематографе".

Ну а дальше - опять что-то жуткое про Украину. Война по расписанию.

Дмитрий Куликов (с гневом и презрением): "Западный мир сейчас живет похлеще, чем наш мир советский. Ведь у нас считалось, что коммунизм - это вещь такая, истина в последней инстанции. Но в принципе мы от этого отказались, вполне осознанно. А они уже тридцать лет этого понять не могут - что демократия не является истиной в последней инстанции!"

Сергей Михеев (злобно): "Вот поэтому и назаключали всяких договоров, и поэтому написали именно так Конституцию, и поэтому влезли во все эти соглашения, чтобы не дай Бог у нас не возникла когда-нибудь мысль, что нам нужно самим что-то построить, чтобы оно для нас работало. Не для этого это писалось!" Все сокрушенно кивают.

Дмитрий Куликов (убежденно): "Что нам больше всего нужно - это сделать структуры, формирующие наш социум, максимально близкими к реальности".

А что - хорошая идея для проекта. Кто такому откажет в финансировании?

Михаил Ремизов: "И это же относится к верховенству международного права. Ведь получается, что по российской Конституции Крым до сих пор украинский. Потому что действует международный договор с Украиной, по которому признается граница. А по Конституции норма договора преобладает над нормой внутреннего права. И эта статья Конституции находится в разделе "Основы конституционного строя", так что ее нельзя изменить, не меняя всю Конституцию. Если мы эту коллизию не устраним, наши противники могут это использовать. Это мина под российский статус Крыма". Соловьев (многозначительно): "Люди знали, что писали".

То есть Конституцию писали враги России. Немного необычно слышать такое на государственном телевидении.

Политолог Михаил Ремизов: "То, что Россия вообще участвует в этих международных судебных разбирательствах, - это атавизм 90-х годов". Соловьев (серьезно): "Согласен с вами". Ободренный Ремизов: "Нет никаких оснований становиться стороной в этих процессах и признавать свою подсудность международному правосудию, тем более что в международное правосудие, говоря откровенно, мы не верим".

Соловьев (веско): "Каждый год, когда подсыхают дороги, ВСУ задумывают провокации. Вот в этот раз не надо останавливать ополченцев. Хотят - получат. По полной программе. Без всяких иллюзий".

Дмитрий Куликов продолжает с горячностью обличать информационную культуру Запада: "Изменяют реальность и конструируют псевдореальность. И в этом потоке комфортно жить - ведь главное чтобы было привычно, чтобы было непротиворечиво, чтобы ничто не заставляло задуматься над чем-либо. Следующий шаг - это легализация марихуаны".

Игорь Марков (с отвращением): "Лично я, когда я слышу про решения всякого там Гаагского суда, меня переполняет чувство возмущения, что мы реагируем на эту всю чушь".

Донбасский политолог Владимир Корнилов: "Международный суд ООН потребовал от России восстановить работу Меджлиса крымских татар. В этом никакой проблемы нет: ничто не мешает какой угодно группе крымских татар, в том числе и патриотам России, зарегистрировать организацию под названием "Меджлис" и тем самым выполнить решение Международного суда".

Вот она, русская смекалка. Что, европейцы, съели?

Политолог Сергей Михеев: "На Западе объективная информация уже никого не интересует. Все подается в стиле социальных сетей и голливудских блокбастеров".

Куликов (споря с Марковым): "Думаешь, они (украинцы) будут бояться твоего "Смерша"?" Марков (обиженно): "Во-первых, "Смерш" не мой, а наш!". Соловьев (добродушно ухмыляясь): "Ну, тогда уж мой - я первый заявил, что хочу быть руководителем "Смерша"!" (Смех, аплодисменты.)

И снова о том, как решить украинский вопрос. Игорь Марков (с увлечением и не вполне внятно): "Все, по-моему, очень просто. Надо вернуться к 1939 году - вычленить три области и отправить туда всех... Как наши деды во время Великой Отечественной войны... Иначе ничего не получится. А то был вермахт и было СС - вермахт получил по десять лет лагерей, а СС осталось... Все равно же надо будет выделить им территорию, где они будут компактно проживать..."

"Они" - это, как можно понять, украинцы.

Соловьев: "Вот Иванка Трамп принесла отцу фотографии убитых сирийских детей - и он нажал на кнопочку. Так давайте Владимиру Владимировичу Путину принесем фотографии убитых детей Донбасса - и пусть он нажмет на кнопочку. В чем проблема? Детей жалко. Мы берем с вас пример". (Аплодисменты.)

Соловьев развивает свою идею насчет наглости в международных отношениях: "Берите пример с Китая и Северной Кореи. Когда на Северную Корею попытались полезть, ее армия на следующий день выросла на миллион человек".

"На Северную Корею попытались полезть". Вот, значит, как началась корейская война.

Соловьев: "Надо абсолютно нагло объявлять свои национальные интересы и их реализовывать".

И после таких деклараций они обиженно удивляются: отчего это в мире нас не любят?

Соловьев: "А с Донбассом надо будет придумать какой-то промежуточный вариант. Что-то вроде Западного Берлина на территории Украины с особым российским статусом".

Разговор идет о политическом будущем Украины. Игорь Марков (озабоченно): "Нет, этого джинна обратно в бутылку не загонишь. Там ведь триста тысяч человек прошло через АТО! Триста тысяч держали в руках оружие!" Соловьев (с тонкой улыбкой): "Ну вы же сами только что вспоминали про "Смерш". Прекрасно загонит".

Соловьев (с горечью): "Европа и Америка перенимают украинские методы. Они пытаются запретить Russia Today, пытаются запретить "Спутник" - то есть полностью закрываются от альтернативной информации и фигачат... Поэтому для Европы очень интересны украинские наработки. Возможность брать людей, например. Вот они, как я понимаю, за ретвит сепаратистский дали гражданке пять лет. Все можно. Можно "Евровидение" разрушить... Очень интересный опыт".

Игорь Марков смотрит на вещи не столь мрачно: "Ну я понимаю, молодежь оболванили. Но ведь там на Украине огромное количество людей среднего возраста с советским образованием, которые не полные идиоты и которые прекрасно понимают все, что там сейчас происходит".

Политолог Дмитрий Куликов (надсадно): "Превращение людей в идиотов есть способ реализации власти! Посмотри на западный мир: миллионы свободных западных людей демократических превратили в идиотов - и они прекрасно себя чувствуют! Неужели ты думаешь, что украинцы лучше просвещенных европейцев?"

Игорь Марков: "У нас абсолютно точная информация из ближайшего окружения Порошенко - напиваясь, они говорят одно: "Американцы нас сдали, а русские нас никогда не простят".

Вроде как на исторической картине "Последние дни в бункере".

Соловьев: "Я понимаю, у Порошенко в результате тяжелого воздействия паров горилки на остатки серого вещества способность читать и анализировать исчезла".

Бывший депутат Верховной рады Игорь Марков: "Знаете, сегодня годовщина создания военной контрразведки "Смерш". Ребята они, конечно, были серьезные, но, судя по этой, простите, жирной харе, которую мы сейчас видели (перед этим показали отрывок из выступления Порошенко), они сильно недоработали в те годы".

Кое-что из очередного соловьевского вечера - на неизбывную украинскую тему. Соловьев: "Мне понравилась фраза Порошенко насчет "пустых обещаний Путина". А что ему Путин обещал? Это что - если полезете на Донбасс, получите по наглой жирной роже? Это, что ли?"

Сергей Кургинян (с огромным напором): "И пока мы не поставим себе целью создание самой образованной молодежи в мире, самой передовой, - ничего не будет".

Человеку свойственно проговариваться. Заметьте - не "создадим самую образованную в мире молодежь", а "поставим это себе целью". И это по-своему логично. Ведь наемному политологу что важно? Чтобы государство "поставило цель", а значит, выделило средства, к которым можно будет приобщиться. А достижима ли цель - это дело десятое. Чем менее достижима, тем даже лучше.

У Соловьева теперь обсуждают проблемы социальной справедливости. Я уже особо не прислушиваюсь - но тут донесся до сознания наставительный голос ведущего: "А главное в том, что о людях надо думать. О лю-дях". Нет, ну каков мерзавец.

Соловьев: "Дэн Сяопин - я уже многократно об этом говорил - разобрался с беспорядками на Тяньаньмэнь по-жесткому, и правильно сделал. А Петр Первый тоже решительно подавил первую в нашей истории "оранжевую революцию" стрельцов".

Вот ведь мастер исторических параллелей.

Соловьев (с горечью): "А что, разве Америку волнует, что в результате ее действий Северная Корея может целиком уничтожить Южную? Да наоборот - одним экономическим конкурентом станет меньше. И с Японией то же самое - им ее не жалко. Они же потом будут там все восстанавливать - и еще на этом наживутся. (Вздохнув.) Понимаю, это звучит чудовищно цинично. Но в современном мире всего можно ожидать".

Да, мир лежит во зле - и как же тяжко в этом мире чистому душой человеку.

Соловьев изобличает США в гнусном лицемерии: "Они как бы за демократию - а где людей массами заносили в черные списки за идеологические отклонения? В Америке во времена маккартизма! Они выгнали из страны Чарли Чаплина, Альберта Эйнштейна(?!), Леонарда Бернстайна(?!)"

Израильский политолог Яков Кедми (почему-то по телемосту из Израиля) говорит, что Трамп крайне беспринципен и непредсказуем - но это вообще для американских президентов характерно. Вот, например, в начале Второй мировой войны президент обещал, что Америка при нем в войну не вступит, - а сам взял и вступил.

Действительно - и ведь ни с того ни с сего. Ну и нравы. Упрек по отношению к Америке необычный, но сильный, ничего не скажешь.

Карен Шахназаров (с присущей ему вдумчивостью): "Нет, думаю, на демократии ставить крест рано, этот принцип еще не исчерпал себя. Другое дело, что мы ее долго воспринимали как то, что есть на Западе. Мы ведь даже не знали, что в Америке нет прямых выборов президента, - а ведь это вообще основа демократии! А там выборы такие, что "хай класс", или, как Ленин говорил, буржуазия, может все контролировать. Так что либеральная идея сама по себе не так гнусна, как нам сейчас представляется. Просто она дискредитирована Западом".

Сенатор Олег Морозов настроен по отношению к демократии несколько более примирительно: "Ну, в принципе демократию отвергать не надо. Ведь помните, Черчилль говорил, что демократия очень плоха, но все остальные системы еще хуже". Соловьев (с блудливой ухмылкой): "Что не помешало этому Черчиллю всю жизнь прожить при проклятом царизме! Ведь в Англии-то не демократия - там монархия!"

Не могу не поделиться несколькими зарисовками с соловьевского вечера. Политолог Сергей Михеев (как всегда, очень эмоционально): "Я в одной из предыдущих наших передач заявил, что мир изнасилован демократией, - и я совершенно ответственно это заявил! Потому что людей принуждают жить при неестественной для них системе. Они жили при Саддаме Хусейне, при Каддафи - и для них это было нормально. А когда это меняется, они уходят в радикализм".

Карен Шахназаров (Вячеславу Ковтуну): "Вы что, хотите создать новую нацию? У вас единственный путь - в союзе с Россией, вместе с Россией. Иначе распад. У вас же вся национальная элита пророссийская. Как Гоголь - он был и украинский писатель, и русский".

Владислав Дейнего: "На Украине идет риторика о том, как задавить Донбасс. А мы строим новую жизнь, восстанавливаем экономику. Мы понимаем, что и по ту сторону наши люди, и стараемся улучшить жизнь им". Прямо толстовцы, надо же.

Соловьев (с воодушевлением): "Я тут общался со специалистами по Китаю, и они мне рассказали про Тяньаньмэнь. Два миллиона там было на пике, палаточный городок - ну, известный рецепт. А когда триста тысяч осталось - ввели войска. Знаете сколько? Четыреста тысяч! Танки! Чудовищная бойня была - несколько тысяч погибло. А в результате - прекрасный Китай!"

Вячеслав Ковтун: "Украина пострадала от сталинского террора! Она жертва!" Соловьев (возмущенно): "Жертва! Да вы были богаче всех! Хари такие - посмотрите хоть на Никиту Сергеича! Жертва!"

И вот наконец Карен Шахназаров: "Я вот наблюдаю за историческими событиями последних лет, месяцев, даже часов - и думаю: что же такое история - совокупность случайностей или результат действия каких-то законов?" Все почтительно притихли. Мыслитель продолжает: "Так вот, Украина обречена. Ее судьба зависит от противостояния между Россией и Западом. В Сирии Россия нанесла мощный контрудар. И если Россия победит, Запад Украину сдаст. С этим ничего не поделаешь".

Политолог Дмитрий Куликов (хрипло): "На Украине есть нацизм - и даже практикуется в качестве государственной идеологии. А героев-то нет!. А вот Олесь Бузина, которого убили два года назад, - это наш герой! И мы поставим ему памятник в Москве у Киевского вокзала!" Соловьев (твердо): "И в Киеве поставим". Куликов: "И в Киеве! И Гиви и Моторола - это тоже наши герои!"

Соловьев (возбужденно): "А потом Карен Георгиевич врежет - да еще врежет как, потому что с понедельника начинается "Анна Каренина", так что врежет так, что ого-гo! Но пока реклама".

Соловьев (с горечью и гневом): "Украина заставляет несчастных донбасских стариков перерегистрироваться, чтобы получать пенсию". Да это просто звери какие-то.

Я уж было подумал: что же это - Ким Чен Ын да Ким Чен Ын, а об Украине ни полслова? И вот наконец заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего: "У Украины уже кроме этой идеологии профашистской нет ничего, чтобы объяснить людям, почему они живут все хуже и хуже. И они пытаются доказать, что на Донбассе еще хуже". Получается ли доказать - это остается неясным.

Журналист "Комсомольской правды" Аббас Джума в прямом репортаже из Стамбула четко анализирует ситуацию в Турции: "Тут очень многих пересажали, и в этом одна из причин победы Эрдогана на референдуме".

Проханов: "Горбачев был неспособен нажать ядерную гашетку - Путин способен ее нажать. Поэтому мы, хоть мы и слабее экономически, можем выдержать это давление". После этого трезвого заявления писатель впадает в мистический транс: "XXI век - это эпоха схватки империй. Империя - это вектор судьбы. Империи как льдины: они ходят, сталкиваются, искрят. Империи нужна мечта. Владимир Вольфович, что вы занимаетесь эмпиризмом - давайте создавать русскую мечту!"

Дмитрий Саймс по телемосту из Вашингтона пытается защитить трамповскую администрацию вообще и Тиллерсона в частности в глазах соловьевской компании. Особо подчеркивает, что во время визита в Москву госсекретарь, вопреки американской традиции, не встретился с представителями российской оппозиции. Соловьев выслушивает это одобрительно - но все же до конца не успокоен.

Сергей Станкевич рекомендует российскому руководству энергично напоминать Трампу о его предвыборных обещаниях. Вспомнилось, как на одного диккенсовского персонажа подали в суд за нарушение обещания жениться.

Евгений Бужинский, генерал-лейтенант запаса (с восхищением): "Северокорейцам надо было однажды срочно укрыть свою ракету - так они за ночь кирками прорубили в скале огромный туннель. Вот вам уровень мотивации северокорейских военнослужащих!" Соловьев (уважительно): "Загрызут!"

Сергей Лузянин: "Северокорейцы - они бедные почему? Потому что все средства уходят на оружие сдерживания. И северокорейские солдаты живут плохо, поэтому они готовы умирать. А южнокорейские - они сытые, в тепле, так что они умирать не готовы и войну проиграют".

Оказывается, умеет и понятно изъясняться.

Сергей Лузянин, директор Института Дальнего Востока РАН: "Эта неделя показала персонификацию мировой политики личностей".

Вот и ученый сказал свое веское слово.

Леонид Калашников: "Нам и так ясно, что с ними говорить иначе нельзя: только вооружаться самим и помогать партнерам. А говорить, что они не нападут, я бы не стал: вон у них ракет сколько... Так что корейцы правильно говорят: полезете - ответим".

И в чем же у них с Жириновским расхождение во взглядах?

Александр Проханов оптимистически смотрит на перспективу войны в Корее: "Пускай дымится Сеул, пускай дымится Пхеньян - страна объединится!"

Соловьевский вечер начинается с бурного монолога Жириновского: "Северная Корея воевать начнет, да еще мы превентивный удар нанесем - и заткнулась ваша хваленая Америка! Я бы еще китайские войска подвел к 38-й параллели... А в МИДе у нас должны быть такие дипломаты, как этот... Сафроненко, как его?"

Затем лидер ЛДПР вступает в беседу с депутатом-коммунистом Леонидом Калашниковым: "Недоносок!.. Пес, пошел вон!" Действительно, ооновский опыт находит применение.

Киселев (сладострастно): "Если честно, меня прямо распирает рассказать вам если не сюжет, то хотя бы завязку - не романа, а фильма ("Анна Каренина" Карена Шахназарова). Но не хочу портить вам впечатление. Смотрите завтра на нашем канале!"

"Вести недели" продолжают следить за предвыборной кампанией во Франции: "Лидеры гонки - прежние. Марин Ле Пен, общаясь со сторонникам "Национального фронта", подчеркивает: мало просто закрыть границы и усилить полицию; чтобы избежать терактов, нужно не совершать ошибок во внешней политике... "Сейчас это лучший кандидат. Она предлагает настоящую продуманную программу, чтобы спасти Францию", - уверен Югет Фатна, член политического бюро партии "Национальный фронт".

Очень удачный выбор эксперта для комментария.

Киселев (угрожающе): "В стамбульской Софии сейчас музей. Так что кто хочет, чтобы Исаакиевский собор был музеем, пусть так прямо и говорят: по модели Софии в Стамбуле. И все сразу будет ясно".

То есть разоружись перед православием, признайся, что ты басурман.

Киселев сурово клеймит организаторов "Евровидения", припоминая им и старые грехи: "Все же помнят, что в прошлом году по итогам зрительского голосования с большим отрывом победил Сергей Лазарев из России. И лишь какое-то мутное, неизвестно как сформированное жюри на первое место поставило украинскую Джамалу с политической песней "1944", посвященной депортации крымских татар. Тогда, правда, организаторы конкурса лицемерно заявили, что "ни название песни, ни ее слова не содержат политического подтекста и не нарушают правила конкурса".

Киселев продолжает доказывать, что Трамп хуже Ким Чен Ына: "Ким Чен Ын к берегам Америки не отправлял морскую армаду. Дональд Трамп к берегам Северной Кореи ударную авианосную группу отправил, да еще приговаривал, что готов подкрепить это все и атомными подлодками. И, наконец, у единственной дочери Ким Чен Ына Чжу Э, которой еще не исполнилось и пяти, пока нет собственного кабинета в резиденции лидера страны, и она даже не знает, как выглядит американский авианосец Carl Vinson на фотографии, иначе бы точно спросила у папы, что он делает у берегов ее страны".

Киселев: "Ким Чен Ын пока не совершил ни одного реального акта агрессии в отношении какой-либо страны. Его ракеты хоть и летали, но ни разу по конкретным целям с военной задачей. Дональд Трамп, однако, совершил массированный ракетный пуск по Сирии. При этом никаких доказательств оправданности этой агрессии представлено не было. Таким образом, Трамп более импульсивен и непредсказуем, чем Ким Чен Ын".

И дальше: "Корейцы демонстрируют свое последнее достижение - ракету "Пуккынсон-2". Она, как заявляют, может долететь до американских военных баз на острове Гуам и на Гавайских островах. "Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой. На тотальную войну - тотальной войной, на ядерную войну - ядерным ударом", - заявил Чхве Рён Хэ, вице-маршал Корейской народной армии.

Из пхеньянского репортажа "Вестей недели": "Момент гордости для каждого корейца - парад на площади Ким Ир Сена. В тот момент, когда лидер КНДР появляется на трибуне, площадь взрывается аплодисментами.Партийные лидеры встают, рядовые корейцы рыдают и кричат. В этот году размах особый. 105 лет со дня рождения Ким Ир Сена - основателя республики, который даже спустя 23 года после смерти занимает должность Вечного президента КНДР. Перед трибуной, где сидит партийное руководство, проходят подразделения Вооруженных сил КНДР. Традиционная корейская чеканка шага, известная на весь мир, слегка с подскоком. Потрясающая синхронность и четкость такая, что кажется, будто трясется даже земля. Из миллиона 300 тысяч северокорейских военных на этой площади только самые лучшие".

И еще Киселев на северокорейскую тему: "Северная Корея живет самобытным укладом, основанном на идеологии Ким Ир Сена, так называемых идеях чучхе... Сердцевина идеологии чучхе сохранилась и до сих пор. Важнейшее в ней - оригинальный общественный уклад с сильной централизацией, громадным госсектором в экономике, официальным атеизмом и - главное - опорой страны на собственные силы. В северокорейском обществе работает коммунистический принцип: от каждого по способностям, каждому по потребностям".

Если бы не официальный атеизм, просто идеально.

Киселев (смело): "Если хотите мое мнение, то Трамп опаснее Ким Чен Ына".

Бодрый репортаж "Вестей недели" из КНДР: "Уверенность в том, что Пхеньян сможет себя защитить, в корейцах воспитывают с детства. Корейская армия считается одной из самых сильных в мире".

В перерыве "Вестей недели" анонс фильма о блокаде Донбасса (его покажут завтра). Слышится задумчивый вопрос: "Почему Украина так стремится к саморазрушению?"

Сюжет "Вестей недели" о референдуме в Турции выдержан в неопределенно-мрачном тоне: ведь с Эрдоганом сейчас не поймешь - и не друг, и не враг, а так. Завершается репортаж беспроигрышным прогнозом: "Когда огласят результаты, уверены в Турции, мало не покажется: либо власти, либо оппозиции, смотря кто проиграет".

"Вести недели" дают отпор лживой западной пропаганде: "Эксперты Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Швеции вопросом, где Вашингтон взял настоящие доказательства вины Асада, задаются вторую неделю... "Если бы это был химический боеприпас, то воронка была бы очень мелкая и широкая. А она глубокая и небольшая по размеру", - полагает Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук... Кадры отсматриваем с академиком, бывшим главным токсикологом Министерства обороны Генрихом Софроновым... "Я бы это сформулировал совершенно жестко как специалист. Здесь недостаточно аргументов для утверждения, что это последствия химической атаки, но достаточно аргументов, чтобы начать серьезное профессиональное расследование".

Киселев: "Мне лично показалось, что Тиллерсон сидел с видом обиженного на весь белый свет. Могу ошибаться, но факт, что Тиллерсон отвечал на вопросы чуть ли не односложно, не утруждая себя аргументами, сообщениями об американских планах и тем более экскурсами в историю. Представляете, с каким настроением идут на обязательные послематчевые пресс-конференции тренеры проигравших футбольных команд? Тиллерсон, если и не выступал в такой роли, то внешне все же был очень похож на спортсмена после не самого лучшего своего матча - словно обиженный. Его было интересно разглядывать. Или это школьный хулиган, пойманный на том, что обижает маленьких, - то, что по-английски называется bullying".

А мы еще мерзавцу орден Дружбы дали... Эх, простота наша.

Киселев: "Шутка прошедшей недели, конечно, была от Путина". Ну конечно, от кого же еще.

"14 апреля в Бишкеке президент России Владимир Путин принял участие в заседании Высшего евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств-членов ОДКБ... Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью "Вестям недели" рассказал о главной мысли встречи. "Красной нитью прошло одно слово - "вместе". Будем раздельно - раздербанят".

Уровень дискуссии на высоте.

"Христос воскресе! Это "Вести недели" - и я, Дмитрий Киселев".

Александр Проханов: "Я вижу одно - когда у России есть сильный единовластный лидер, она процветает, а от демократии она гибнет. Это эмпирический вывод, не теоретический".

Если так, то это приговор России.

Кургинян (надсаживаясь): "Говорят, что люди не хотят больше стоять в очередях. А вы спросите - и они ответят: "Да, хотим! Хотим стоять в очередях! Хотим бесплатных квартир!" И вообще русское счастье находится по ту сторону западного звериного рационализма и эгоизма!"

Карен Шахназаров (с рыданием в голосе): "В мире господствует одна ложь, все вранье от первого до последнего слова! Я с ужасом думаю: зачем Леонардо создавал "Мону Лизу", Микеланджело - Сикстинскую капеллу? Зачем Бальзак писал "Человеческую комедию", а Гюго - "Отверженных"? Зачем Достоевский писал?! И вот, когда я гляжу на этот мир, где не осталось ни морали, ни нравственности, я думаю о своей стране - что она должна быть первой, главной в мире! Вот какая идея нам нужна!" (Бурные аплодисменты.)

Соловьев: "А давайте я вам задам простой вопрос: почему Китай не пошел по западному пути - а экономика там во какая? А вот те, кто пошел по пути политической конкуренции, - у них все вообще развалилось. На Украине голову друг другу режут, Югославии просто нет. А про Сингапур, где с экономикой хорошо, пусть мне не говорят - там жесточайшая диктатура одного человека!"

Кургинян еще сообщил, что роковое движение нашей страны в Европу началось с Андропова, а планы объединения Германии обсуждались в Кремле с 1979 года.

Сергей Кургинян: "Американцы нанесли нам пощечину. Это не значит, что нам надо обрушить ядерный кулак на их флот, - но надо это понимать!".

Ну хорошо хоть, что с ядерным кулаком можно повременить.

Михаил Барщевский: "Я в 1992 году вернулся из США, где три года проработал, и уже тогда мне было ясно, что это полицейское государство. А дальнейшем оно стало еще более полицейским - и все остальные государства тоже. Но зато в США есть судебная система, и в этом они нас превосходят". Соловьев таким рассуждением не вполне доволен: "А что, в нацистской Германии судебная система плохо работала?" Барщевский: "Отвратительно. Ее просто не было". Соловьев (уверенно): "Нет! Прекрасно работала!"

Виталий Третьяков: "Я думаю, принцип должен быть такой: не пытаться строить у себя ничего из того, что есть на Западе, - ни в политической области, ни в духовной, ни в какой. А еще надо готовиться к тому, что скоро с Запада к нам побегут массами. "Натуралы всех стран, в Россию!" - вот какой нужен лозунг".

"В какой момент Запад утратил ореол процветания и свободы и превратился в источник разрушения и хаоса?" - глубокомысленно спрашивает Соловьев.

Что утратил и превратился - это сомнению не подвергается. Вопрос лишь в том, когда это случилось.

Соловьев (решительно): "Мы себя обманываем понятием "союзник". Мне кажется, никаких союзников в мире давным-давно нет. Есть одни сателлиты".

Евгений Сатановский призывает обращать поменьше внимания на международное право: "Если придерживаться международного права, то свержение законного правительства Германии в 1945 году было совершенно незаконным".

Леонид Калашников (раскованно): "Вот мы тут осуждаем политику Трампа - и правильно осуждаем. Но ведь это политика смелая, решительная, иногда до предела. И ведь Путин тоже проводит такую политику - поэтому его в мире так и воспринимают".

Кажется, зарапортовался. Неуклюжая реплика повисает в воздухе.

Соловьев неожиданно высказывает весьма разумное соображение: "Если мы признаем Асада плохим, то исчезнет всякое законное основание для нашего присутствия в Сирии".

Получается, в оценке поведения Асада Россия заведомо необъективна. Как-то нехорошо выходит. А уж на что опытный человек Соловьев.

Сергей Железняк: "Я хочу успокоить наших телезрителей - среди них много женщин(?!) - ни к чему нам меряться военными потенциалами. Главное в том, что мы можем уничтожить кого угодно". Шутит, что ли. Не поймешь.

Соловьев (возмущенно): "Наши псевдодрузья в Турции говорят такие вещи! Требуют, чтобы мы прекратили поддержку Асада!"

Неужто и Эрдоган тоже скурвился? Ох, губит нас доверчивость.

При обсуждении американских планов в отношении России начался общий крик, в котором трудно что-то разобрать. Прорезался вопль депутата-коммуниста Леонида Калашникова: "Подлетят! Бомбанут!"

Андрей Сидоров, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ: "Думаю, что в принятии решения об ударе по Сирии большую роль сыграл Герберт Макмастер - новый советник Трампа, который сменил Майкла Флинна".

Да, сплоховал Трамп, дал себя обвести вокруг пальца. Честного советника уволил, а приблизил черт-те кого. И вот вам пожалуйста.

Мутный израильский эксперт Яков Кедми утверждает, что американцы врут. Они нанесли удар по сирийской авиабазе вовсе не из-за того, что режим Асада применил химическое оружие. И их действия это доказывают: "Если атакуют страну, у которой есть химическое оружие, то наносят удары по бункерам и складам где оно хранится". Действительно - так оно и безопаснее.

Соловьев с видом знатока объясняет, почему мы не сбили американские "Томагавки": "Тут надо смотреть, какой у нас там запас ракет. Может быть, если бы мы его израсходовали на прикрытие Эш-Шайрата, мы бы оставили голым Хмеймим".

Соловьев (с ужасом): "Американцы, думаю, теперь потребуют, чтобы сирийские и российские военные руководители предстали перед международным трибуналом, а на Россию были наложены санкции по иранскому образцу". Свят-свят-свят.

Алексей Пушков: "Враги Трампа хотят из него сделать агрессивного президента покруче Обамы. И ему очень трудно вырваться из этих клещей". Да, попал парень в переплет.

Соловьев начинает вечер на задумчиво-тревожной ноте: "Америка не просто хочет восстановить свою мировую гегемонию, но и переходит от слов к делу. (Тоскливо.) Что же будет со всей конструкцией международного права?"

Вот ведь как. О международном праве душа болит.

"Вести недели": "Дела у Трампа идут совсем неважно. В Овальном кабинете он чуть больше 70 дней, а ни одна из предвыборных инициатив так и не реализована. Иммиграционный указ пришлось переписывать из-за массовых протестов. Не удалось с наката запустить замену медицинской страховке Обамы из-за внутренней республиканской же оппозиции в Конгрессе. Расследование о возможных связях трамповского окружения с Москвой висит над головой как меч".

Так это вообще неудачник какой-то! Эх, а мы-то надеялись...

И еще Киселев о безобразном поведении американцев: "Небольшая деталь: все произошло в аккурат перед визитом в Москву госсекретаря США Тиллерсона. Хуже подготовиться к событию было трудно".

Вот ведь недотепы. Нет чтобы Путину что-то приятное сделать - глядишь, и визит гладко сошел бы. Ну а теперь уж пеняйте на себя.

"Вести недели" привлекают авторитетных экспертов: "Американский военный удар демонстрирует, что Трамп - человек эмоций и с думалкой у него плохо. Цель у них была доказать, что Трамп крутой парень. Доказать своим избирателям, доказать тем, кто его не любит. Никакой другой цели у них не было. Все внешнеполитические шаги Соединенных Штатов везде и всегда нацелены на внутреннюю политику, оттого они такие дурацкие", - считает Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока". И дальше: "Соединенные Штаты всегда нападают. Бьют они куда ни попадя... Никогда это не кончалось ничем хорошим. Я не знаю страну, в которой американская военная интервенция установила бы что-либо приличное. Это совершенно точно".

В Германии и Японии, значит, тоже все плохо.

И еще из сирийского сюжета в "Вестях недели": "Удар, который стоил американскому бюджету более сотни миллионов долларов, а американскому президенту - репутации, не уничтожил, а лишь повредил аэродром у Хомса". То есть раньше хорошая была у Трампа репутация, а теперь плохая. Что ж, возможен, наверное, и такой взгляд.

Репортаж "Вестей недели" с Чукотки начинается так: "С ритуальным танцем пичгэйненом, по чукотским поверьям, просыпаются от зимней спячки бубны-ярары. В морозы священным инструментом не пользуются, а сейчас, когда уже наступил теплый месяц роялгин - апрель - каждый удар по туго натянутой оленьей коже приближает приход весны".

Автор явно знаком с пособием для журналистов, составленным Остапом Бендером.

А вот у Киселева и светлая нота: "Чукотка - самый дальний восток России. Жители полуострова первыми в мире встречают новые сутки. Рядом вроде Америка, но она в буквальном смысле живет вчерашним днем. Линия перемены календарных дат как раз по меридиану между нами... Чукотка столь далека от всего у нас, что туда не долетал даже Путин, хотя и мечтает... На Чукотке, впрочем, никогда не был ни один русский царь, ни один советский генсек. Как-то привыкли к этому там. Но Путина очень ждут. Так что на Чукотке увидит президент, когда его мечта сбудется?"

Киселев: "Целью сирийского удара с воздуха были огромный завод и склад химических боеприпасов - целый арсенал - в населенном пункте Хан-Шейхун. Отрава готовилась террористами для использования в Сирии и Ираке. Когда разбомбили, то со складов разнесся смертельный нервно-паралитический газ зарин. От него и задохнулись десятки людей - как взрослые, так и дети". То есть рабочий такой момент, не о чем говорить. А тут подняли трезвон: "Тем не менее президент США Трамп тут же лично принимает решение о мгновенной военной агрессии и убийстве людей, причем не на основе твердых фактов, а прикрываясь лишь страхами и подозрениями".

Такое глупое вранье ничем не выгоднее правды.

Киселев (гневно): "Но почему сейчас та же ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - ведет себя столь вяло и столь беспомощно в расследовании химических атак террористов, будь то под Алеппо - документов полно, - будь то в Ираке - у правительства есть доказательства? Или сегодня, когда химический арсенал террористов в Идлибе сирийская авиация разбомбила, да еще сама виноватой и стала?"

Действительно - ну разбомбили химический арсенал террористов, обычное дело, чего пристали-то? Что, люди погибли? Так нечего шляться где не надо.

"Учитывая количество выпущенных ракет "Томагавк" - целых 59, а каждая аж под два миллиона долларов, - реальная эффективность атаки оказалась крайне низкой, если не сказать позорной", - утешает зрителей Киселев.

Репортер "Вестей недели": "Еще Обама грозил применить силу против Асада, если тот пустит в ход химическое оружие... Налицо крайне эмоциональный подход в политике". Это называется "в морду плюнешь - драться лезет".

Киселев (горько): "Трамп развернулся на 180 градусов, и теперь он уже не тот персонаж, который вызывал симпатии у многих людей". Да уж сказал бы прямо: дураками оказались многие, а я в особенности.

Киселев (почтительно и торжественно): "Могу предположить, что Путин следил за событиями в режиме реального времени, - а утром на сайте Кремля появились сухие и чеканные строки..."

Наконец дошло до американского удара по сирийской авиабазе. "Так (как Трамп) могут действовать только неофиты в мировой политике, у которых нет никакого опыта - ни политического, ни военного", - укоризненно замечает Киселев. Вот те на! Опыта, оказывается, у Трампа нет, неофит он. Ну кто бы мог подумать, а? Как же мы раньше об этом не слышали?

Киселев открывает "Вести недели". Анонсы. "Дональд Трамп принимает решение, после которого и сам не знает, что будет делать". Тут все же есть оттенок сочувствия: "вот попутал же бес хорошего парня". Ну, посмотрим, что будет дальше.

Соловьев (завершая вечер): "Мы можем оказаться перед альтернативой: либо Майдан, если власть будет слаба, - либо площадь Тяньаньмэнь, если власть вынуждена будет применить всю свою мощь... Не должно у нас быть тефлоновых оппозиционеров, которые раз за разом получают условные сроки".

Николай Стариков: "Есть прекрасная цитата из советского фильма - "вор должен сидеть в тюрьме!" Соловьев (восторженно): "О!" Ободренный Стариков продолжает: "А я скажу, что в тюрьме должен сидеть не только вор, но и тот, кто провоцирует, организует массовые беспорядки. Не должно быть тефлоновых политиков!" Соловьев: "Очень правильно!"

Осталось только подбросить Навальному кошелек.

Адвокат Виолетта Волкова: "Хорошо, что в результате этой акции никто из детей и подростков не был покалечен, - а это наверняка планировалось... Я сама после протестов 2012 года участвовала в защите Сергея Удальцова. Думаю, что он сидит за чужие грехи". "Чьи же?" - спрашивает Соловьев. "Навального", - не колеблясь отвечает адвокат.

Соловьев (ернически ухмыляется): "Какие-то вы все нетолерантные... Лучше будьте как крупные деятели культуры - они-то знают, от кого зависят гранты, премии... Вот на Западе дают террористам до пожизненного - и они не замечают. А у нас дали за теракт срок Сенцову - так большой режиссер Сокуров спать не может. Может, вообще надо из режиссеров террористов набирать, чтобы никого посадить нельзя было?"

Сергей Михеев (переходя на обычный истерический тон): "Детская тема уже давно массированно используется западной пропагандой - показывают убитых детей и все такое... А теперь вот детей приспосабливают к политическим задачам. Скажем прямо - это педофилия!"

Политолог Сергей Михеев (с хитрой улыбкой): "Начну свое выступление так: я тоже против коррупции!" Все понимающе посмеиваются.

Соловьев задушевно обращается к политологу Дмитрию Куликову: "Дима, а в чем была цель?" "Цель в том, чтобы нанести удар по устоям государства", - отвечает смышленый Дима.

Сенатор Андрей Клишас: "Я сейчас важную вещь скажу: у нас по Конституции митинги проводятся в уведомительном порядке..." Господи, думаю, да что это с ним? Но сенатор продолжает: "...если они проводятся в специально отведенных для них местах".

Соловьев: "Ровно неделю назад в Москве и других городах прошли митинги... Я сразу выступил, сказал, что надо осмыслить. Теперь многое стало ясно".

Соловьев (с силой): "Всякий раз, когда Россию уговаривали оставить внешнеполитические задачи и заняться своими внутренними делами, это заканчивалось гибелью страны!"

Семен Багдасаров (страстно): "...Поэтому так важно нам нанести поражение американцам на Ближнем Востоке... Никогда Россия - ни Российская империя, ни Советский Союз - не была экономически сильнее Запада, никогда, - но всегда была великой военной державой!"

Жириновский: "Евтушенко значительную часть жизни прожил в Америке". Соловьев (строго): "Вовсе не значительную - с 1991 года. А уехал Евтушенко туда потому, что не принял распада СССР, - он всегда считал себя советским поэтом".

Что же, всем, кто не принял распада СССР, надо было в Америку уехать? И Путину тоже?

Воинственный политолог Семен Багдасаров демонстрирует недюжинные исторические и географические познания: "То, что делает сейчас Америка, - это было на протяжении тысячелетий. Так делала и Римская империя, пока не получила по мордам на том же Ближнем Востоке - битва при Каннах с парфянами".

Евгений Сатановский (с обычной вескостью): "Американцы проводят совместные с бундесвером маневры на территории Германии. Это что значит? Это значит, что США продолжают оккупировать, контролировать Германию. Тогда как мы никакую. часть Германии уже не контролируем. А как вам понравится, если мы проведем маневры где-нибудь в Акапулько?" (Аплодисменты.)

Правда, ФРГ против американских маневров не возражает и даже в них участвует, меж тем как Мексика российские войска к себе не зовет. Но к черту подробности!

Николай Злобин осторожно критикует Жириновского: "Вот вы сейчас назвали Америку страной-уродом. На прошлой передаче вы сказали, что Украину всю надо забрать под себя. А ведь, по данным опросов, вы второй по популярности кандидат в президенты России после Путина. Можете стать президентом. Как по-вашему, надо американцам к этому готовиться?" Жириновский (быстро): "Не надо!"

Жириновский: "Америка же бывшая колония, какая у колонии может быть совесть? Там иммигранты - это же преступники, больные люди. Это же страна-урод!" Соловьев (с мягким укором): "Что ж, Владимир Вольфович, этак вы скажете, что и в Сибири живут преступники и уроды?" Но Жириновский с легкостью парирует этот выпад: "Сибирь - это наша страна! А там - чужая!"

Соловьев открывает вечер многозначительной фразой: "Вы все только что посмотрели большую программу Дмитрия Константиновича Киселева, так что понимаете, что у нас тоже речь будет о митингах 26 марта". А как же, понимаем: приказ один для всех. Впрочем, первый вопрос другой - "свободу Африке", то есть американские козни на Ближнем Востоке и за его пределами.

Киселев: "До конца прошлого века на Балканах размещалась крупная и процветающая европейская держава - Югославия - с сильнейшей армией и особым укладом жизни. Однако межнациональные конфликты, раздутые не без помощи США и НАТО, развалили страну. Вдобавок американцы еще и стали варварски бомбить некогда столицу Югославии Белград. Ныне Белград - главный город Сербии. А бывшая Югославия сейчас - это шесть с половиной небольших государств: Сербия, Македония, Черногория, Босния и Герцеговина, Словения, Хорватия и полупризнанное в мире Косово. Проблем там много".

Умеет же человек кратко и четко изложить события новейшей истории.

Киселев (бодро): "В Тихорецке Краснодарского края прошел митинг. Аграрии требуют сохранить санкции - ведь они помогают им развиваться".

Кажется, у Маркса что-то было насчет идиотизма сельской жизни.

Киселев (не без злорадства): "По Индексу развития человеческого потенциала Украина за 2016 год рухнула с 55-го места в мире на 84-е. В международном Индексе счастья Украина тоже упала и теперь занимает 132-е место... Россия, кстати, в международной таблице счастья за год поднялась вверх".

Киселев опять горюет о бедах Украины: "31 марта пришло сообщение об остановке Днепровского металлургического комбината... В последний раз завод останавливался лишь во время немецко-фашистской оккупации. При царе крупнейший металлургический завод Российской Империи. При СССР в 1949 году производство удостоилось звания "Лучший металлургический завод Советского Союза". Да что там в СССР! В мире Днепровский металлургический часто был первым. Например, первым на планете в 1979-м стал производить полые катаные оси для колес железнодорожных вагонов".

"Вести недели": "31 марта отметили девять дней со дня громкого убийства в Киеве беглого экс-депутата Госдумы с криминальным шлейфом Дениса Вороненкова... Вороненков всегда брал по-крупному... Он был непотопляем. Вороненков покупал себе корочки, ученые степени, дипломы... "Он был обыкновенным кидалой. Он забирал деньги у людей. Потом этих же людей через свои связи заказывал, они попадали на скамью подсудимых", - сказал Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам... Он тесно общался с криминальными авторитетами из клана Аслана Усояна, больше известного как Дед Хасан".

Ну и еще много в том же духе. И никто не спрашивает: как же он работал в очистке, то есть в Госдуме?

В "Вестях недели" Александр Проханов горько жалуется на взлом своего аккаунта в Фейсбуке: "Это похоже на убийство. Они ворвались не в мой дом, они ворвались в мою молельню. На этой странице я размещаю свои самые сокровенные философские, религиозные тексты, и все это подвергнуто осквернению, омерзению... Будь моя воля, я бы на эту тотальную войну ответил бы тотальным ударом... я бы проследил по тонким электронным нитям место, откуда вырвался этот удар, и направил туда ракету "Калибр" под названием "Проханов".

"Если же вернуться к центральной теме - коррупции, - то вообще еще нигде в мире коррупция не была побеждена на митингах... Коррупцию вообще нельзя победить в одночасье, неким экспресс-методом. Проблему решает нравственная эволюция общества в сочетании с последовательной линией правоохранительных органов", - философски замечает Киселев.

"Вести недели": "Если полицейский будет так неосторожен, что задержит вас 26 марта, то обещаю отсудить для вас 10 тысяч евро", - написал Навальный в своем Twitter. И многие поверили... Это видео записал несовершеннолетний мальчишка сразу после задержания. "В комментариях нас поддерживают, пишут, что каждый получит по 10 тысяч евро. Вообще все классно! По 10 тысяч евро за незаконное задержание, а ФБК обещало всех, кого задержат сегодня защищать и подавать иск в ЕСПЧ. Короче, нормально! Можно уже планировать, куда деньги потратить", - говорит парень". Но Навальный, разумеется, подло обманул.

"В Екатеринбурге штаб Алексея Навального не намерен оплачивать штрафы участников несанкционированного митинга" - по Интернету тут же прокатилась волна народного творчества возможных диалогов с организатором.

- Алексей, но ведь вы обещали всем незаконно задержанным по 10 000 евро! – возмущались люди.

- Да, но митинг не был санкционирован, вас задержали законно, - было ответом Навального недовольным".

Киселев: "Говоря о расправах полиции в Париже, президент имел в виду некоторые сцены из жизни французской жандармерии. Кстати, французское телевидение не очень-то их показывает. Так, рутина демократии. Как особо не показывало и американское телевидение протесты движения Occupy Wall Street... Акцию 26-го "Вести недели" тоже решили тогда не показывать. Точно так же поступили бы и наши западные коллеги. Говорим же о ней сейчас, поскольку тема за неделю разрослась, точнее, ее раздули до неприличия. Небылиц нагородили столько, что, похоже, к событию надо вернуться".

Ну, допустим, что западные СМИ замалчивают акции протеста в своих странах (хоть верится в это плохо). Но зачем же в таком случае этой информационной помойке подражать?

Киселев: "С февраля проамериканская коалиция пытается взять Мосул. Город (после паузы - с ужасом в голосе) бомбят!"

Киселев (прочувствованно): "Что до самой борьбы с коррупцией, то в стране она идет. И небезуспешно. Неприкасаемых нет... Сам Путин к теме относится бескомпромиссно и всегда искренне отвечает на все вопросы. Вообще искренность для России - особенно важная категория. Это то, что нас делает сильными... Опять же искренность предполагает и право требовать друг от друга соблюдения нравственных правил, оформленных в законы".

Дальше следует рассказ о том, какой неискренний и нечестный человек Навальный.

Киселев наконец-то обратился к событиям 26 марта. "Например, нельзя требовать соблюдения одних законов, нарушая другие. Собственно, на это людей толкает Навальный, обманывая их, выдавая собственную нечестность за честность. Он спекулирует на острой для людей теме и намеренно ставит их в противоправную ситуацию, противопоставляя полиции. Но если для него самого это способ существования и бизнес, то для простых людей прогулка в автозаке и столкновение с законом явно не самый приятный эпизод в жизни. Более того, люди, не имеющие никаких намерений с кем-то толкаться, могут оказаться еще и в просто-напросто опасной ситуации: ведь всегда в толпе найдется кто-то буйный, желающий при виде полиции полезть на рожон. В Америке бы такого могли бы просто пристрелить, у нас - нет, но в сумятице, пока полиция будет брать провокатора под белые руки, может случиться все что угодно. Кто-то развернулся резко, другой оступился, кого-то не так поняли, слово за слово, и риск фатального возрастает мгновенно".

Корреспондент "Вестей недели": "Вот здесь в последние годы жил Евгений Евтушенко - вдали от американских мегаполисов, в маленьком городке Талса". Население Талсы под полмиллиона человек. Вроде и ни к чему врать - а удержаться нельзя.

В репортаже "Вестей недели" описывается мужественное поведение вождей на Земле Франца-Иосифа: "Спуск в ту пещеру - безусловный риск. Свод, заметенный тяжелым снегом, в любой момент может обрушиться. Но в какой-то момент Путин, Медведев и Шойгу втроем уходят в самую глубь пещеры, проводят там несколько минут. Первыми выходят премьер и министр обороны. Последним из пещеры возвращается Путин".