Юрий Поляков (решительно): "Я считаю, что культуру надо к человеку пришивать суровыми нитками. Потому что плохое само пристает, а хорошее надо прививать силой".

И Шахназаров делает вывод: "Культура должна быть подпитываема государством. Сама она не растет".

А как же Голливуд? Он что, тоже подпитываем государством?

Шахназаров (с чувством): "Да как можно сравнивать наше кино с Голливудом? Там же бюджеты какие - миллиарды!"

Видимо, он уверен, что дай ему миллиард, он бы показал такое...

К дискуссии об экранизации классики подключается писатель Юрий Поляков. "Я заметил, что экранизация повышает интерес к произведению. Вот моя повесть "Апофегей": сделали сериал - так сразу же и переиздания пошли".

Режиссер Владимир Меньшов (раздумчиво): "Говорят, что культуре настал конец. Да нет, культура - это мощная такая штука. Вот был я в Нью-Йорке, пошел в музей Метрополитен. Двадцать пять долларов билет стоит - двадцать пять долларов! А еще недавно десять было... (С искренним удивлением.) И очередь стоит!"

И Карен Георгиевич продолжает: "Экранизацию приходится приспосабливать к современности. Например, в романе мать Вронского называет его любовь к Анне "вертеровской страстью". "Вертер" - это такое произведение Гете. Тогда его многие знали, а сейчас не знают. Поэтому мы это из фильма убрали. Иначе зрители бы не поняли".

Соловьев (то ли льстиво, то ли ернически): "Прервал я Карена Георгиевича, стыдно мне. А ведь каждый вечер выходил я в эфир на волне Карена Георгиевича, пользовался успехом "Анны Карениной". Ох, стыдно... Продолжайте, Карен Георгиевич".

Карен Шахназаров (с некоторой торжественностью): "Смысл существования нации - производство культуры. Вот римляне. Может, кто читал "Галльские записки" Цезаря. Это тоже культура, конечно. Они еще построили Колизей, изобрели цемент. Это от них осталось".

Приучил себя человек мыслить широкими категориями.

Следующая тема у Соловьева, как ни странно, не Украина, а экранизация классики (по случаю шахназаровской "Анны Карениной"). Долго и горячо говорит большой знаток литературы и искусства Игорь Волгин. В частности, он сообщает, что русская литература вообще весьма кинематографична, но если бы Льву Толстому поручили написать сценарий "Анны Карениной", он бы не справился.

Соловьев в эфире разговаривает с корреспонденткой из Парижа. Связь плохая, шум, и вообще довольно скучно. Донесся голос Соловьева: "Марин Ле Пен против всей бюрократической машины Франции". Корреспондентка говорит, что во втором туре шансов у Макрона больше. Соловьев (с надеждой): "И все же теракты еще могут сыграть свою роль и помочь Ле Пен... Две недели - большой срок".

Журналист-международник Петр Федоров: "Союз Германии и России, объединение германской технологии и организации с российскими природными и человеческими ресурсами - это кошмар англосаксонского мира".

Будто ничего в мире не случилось с тех пор, как никоновский дедушка беседовал с Гитлером и Риббентропом в Берлине в ноябре 1940 года.

Соловьев продолжает эффектно полемизировать с экономическим детерминизмом: "А вот Иисус Христос - он же бедный был, разве нет? И экономическая модель у царя Ирода была лучше".

То есть и по голове дать хорошо, и Христа приплести можно - только вот про экономику не надо.

Бесноватый политолог Сергей Михеев (истошным голосом): "В Косово людей на органы резали! Людей на органы резали! И наркомафия там до сих пор процветает! А для вас это союзники!"

Эта речь обращена к заезжему профессору из Израиля. Тот смущен, но не знает, как возразить.

Политолог Зеэв Ханин

Семен Багдасаров: "Вообще нам плевать, что там в Европе. Но все же мне хочется, чтобы в Германии пришел к власти сильный национальный лидер. Потому что настоящий союзник для России - это должна быть Германия. Франция - ну какой от нее толк".

Что-то слышится в этом знакомое.

Боевой политолог Семен Багдасаров присоединяется к общему хору: "Да, с экономикой у нас всегда было неважно - даже в советское время, когда выплавляли там чугун, все такое, реальная экономика все равно плохая была, чего уж там. Но зато и Российская империя, и Советский Союз - это была великая военная держава! И нынешняя Россия должна такой быть. Поэтому нам надо прежде всего развивать вооруженные силы, силовые структуры..."

Вячеслав Никонов одобряет и развивает мысль Соловьева о том, что булат лучше злата. "Чингисхан создал величайшую империю, хотя сам жил в юрте и ВВП у него был в тысячу раз меньше, чем у завоеванного им Китая... А Англия? Она взяла Индию и через опиумные войны взяла Китай. А перед этим доля Китая в мировой экономике была 50 процентов, Индии - 30 процентов, а Англии - всего 4 процента! Так что Англия стала первой экономикой в мире только после того, как их ограбила!.. Империализм, шовинизм, фашизм - все это пришло с Запада!"

Николай Злобин осторожно замечает, что если Россия хочет повысить свое международное влияние, ей полезно было бы развить свою экономику. "Вот станет она второй экономикой в мире, какой был Советский Союз(?!).." Но Соловьев это рассуждение блистательно опровергает: "Николай Васильевич, ведь вы историк? Помните, были такие викинги. И как они строили свои отношения с экономически высокоразвитой Англией? Приходили, давали по башке, брали что хотели и уходили. Так что пора бросать этот экономический детерминизм".

Интересный взгляд на будущую глобальную роль России.

"А чего Северная Корея эскалирует? Эскалация-то в чем?" - страстно вопрошает Соловьев. "У них есть ядерное оружие", - робко отвечает "американец" Николай Злобин. Соловьев (не смущаясь): "Ну и что? Вон у вашего союзника Израиля тоже есть ядерное оружие. Что же вы его не собираетесь бомбить?"

Вячеслав Никонов: "Европа вступает в такую эпоху, когда выборы в любой стране могу стать критичными. Потому что никаких аргументов в пользу сохранения Евросоюза уже не осталось".

Вот и дедушка называл Польшу "уродливым детищем Версальского договора". Это наследственное.

Соловьев открывает свой вечер. "Во Франции бурно проходят президентские выборы. Это на Западе. А на Востоке - там остро развивается ситуация вокруг Северной Кореи. Таким образом, Россия оказывается в воронке чужих военно-политических преобразований".

В общем, все норовят России насолить.

Киселев представляет репортаж "Вестей недели" из Севастополя: "Город с 2014 года снова в составе России, а до этого почти четверть века был под(!) Украиной".

Репортаж "Вестей недели" из Северной Кореи: "Памятник идеям Ким Ир Сена - в самом центре Пхеньяна. 170 метров гранита. Монумент идей чучхе. Воздвигли его всего за два года. Он призван показать силу и возможности человека, который всегда опирается только на собственные силы. Но в XXI веке опора на собственные силы для КНДР скорее вынужденная мера. По ту сторону 38-й параллели, на юге, американские военные базы, авианосцы и бомбардировщики США... "Они не случайно вооружены до зубов. В Южной Корее американские базы, было и ядерное оружие американское, которое было выведено впоследствии. Если сравнить расходы на вооружение, то, конечно, Южная Корея впереди Северной", - подчеркнул Анатолий Торкунов, академик РАН, ректор МГИМО МИД России".

Все понятно: молодая республика в кольце врагов.

Киселев рекламирует грядущий на канале "Россия-1" сериал "Оптимисты": "Это увлекательный рассказ о том, как наши дипломаты развязывали труднейшие узлы, в том числе Карибский кризис".

Вот так всегда. Другие завязывают, а нам развязывать.

Киселев: "Разоблачая ложь о химической атаке в Хан-Шейхуне, президент Башар Асад говорил об особенностях действия зарина".

Да, в этой области Асад точно не дилетант.

Киселев: "Лаврову, как опытнейшему дипломату, должно быть, смешно наблюдать этот воинствующий дилетантизм своего британского коллеги Бориса Джонсона".

Киселев анонсирует следующий сюжет "Вестей недели": "Критические дни Северной Кореи". Видимо, подразумевается цикличность кризисов.

Дежурный репортаж из ДНР-ЛНР. "Киев переставал давать деньги театрам Донбасса. Но они выжили".

Коварный план хунты провалился.

Киселев: "20 апреля в Кремле президент России Владимир Путин провел заседание оргкомитета "Победа"... О новых методах продвижения правды истории рассказала на оргкомитете "Победы" главный редактор телекомпании RT и Агентства Sputnik Маргарита Симоньян. "Последний современный формат. Мы среди мировых лидеров в СМИ по производству видео этих форматов. Мы даже сняли его в космосе. Вот как это используется для более современного и более стильного рассказа о войне. Конечно, это лучше смотреть в специальных очках или хотя бы на iPad. Ты смотришь, поворачиваешь в разные стороны и видишь все, что происходит за спиной и по бокам".

За спиной и по бокам - этого и не хватало для продвижения правды истории. А в космосе снять - это тоже правильно. Экономно, должно быть. Ну и стильно.

Красноречив и президент Союза архитекторов России Николай Шумаков: "Человек должен развиваться в полноценной архитектуре. В хорошей архитектуре - хороший человек, в плохой архитектуре - плохой человек".

В "Вестях недели" обширный сюжет о сносе пятиэтажек и всём, что с ним связано. Самое яркое, пожалуй, вот это: "Всем нашим жителям районов, которые будут участвовать в этой программе, надо понимать четко две вещи: без вашего согласия переселить вас невозможно. Вы должны этого хотеть", - сказал Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы".

Должны хотеть. Потомок великого писателя умеет выразиться кратко и точно.

Репортаж "Вестей недели" об отчете премьера в Госдуме. "Давайте на землю опустимся. Мы в каких условиях живем? Финансы закрыты. Блокада. Нефть упала в два раза. Вы это все забыли? Дайте универсальный рецепт, что делать дальше. Деньги найдите дополнительные. А просто так эти разговоры никакой ценности не имеют", - уверен Медведев".

Примерно так же он объяснялся и с крымскими пенсионерами.

Киселев: "Речь шла и о так называемых микрозаймах... Президент, оказывается, с темой знаком детально. "Средний срок использования подобных займов, так называемых займов до зарплаты, составляет семь дней. Средняя сумма займа - 7 тысяч рублей. Фактическая переплата по такому займу составляет 805 рублей, 11,5% за период пользования займом..."

Господи, и все-то он, батюшка наш, знает. Неужто и сам до получки перехватывает?

Киселев: "18 апреля в Великом Новгороде президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, посвященное защите прав потребителей. Тема острая - ведь каждый россиянин ежедневно делает покупки и пользуется услугами".

Весьма тонкое наблюдение.