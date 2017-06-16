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новость Мэр Чебоксар Клементьева отправлена под домашний арест

16.06.2017
Ирина Клементьева. Фото: gov.kap.ru
Ирина Клементьева. Фото: gov.kap.ru
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Московский райсуд Чебоксар отправил под домашний арест главу города Ирину Клементьеву, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Чувашии.

Чиновнице разрешили раз в день совершить прогулки в районе дома с 13 до 14 часов. Ей запрещено общаться с другими фигурантами дела, вести переписку с любыми людьми, кроме адвокатов.

В прокуратуре, поддержавшей ходатайство следствия о домашнем аресте, обосновали решение тем, что Клементьева "активно препятствует установлению истины по делу, фальсифицируя и уничтожая доказательства" и, находясь на должности главы города и возглавляя страховую компанию "Чувашия-Мед", "может лично, находясь на свободе, и через свои связи оказать воздействие на представителей потерпевших и свидетелей".

Против Клементьевой открыто два уголовных дела по части 1 статьи 285 УК (превышение должностных полномочий), ей грозит до четырех лет лишения свободы. По версии следствия, в 2013 году она, будучи гендиректором компании "Чувашия-Мед", полностью принадлежащей муниципалитету, неправомерно заключила две сделки с имуществом организации: земельным участком и нежилым помещением.

Согласно фабуле дела Клементьева скрыла от совета директоров компании личную заинтересованность в сделках и не уведомила о них общее собрание акционеров. В результате, утверждает следствие, компании был причинен ущерб более чем на пять миллионов рублей, а город недополучил не менее двадцати процентов прибыли по дивидендам организации.

Дело против мэра Чебоксар возбудили 18 мая. Как сообщалось на сайте управления СКР по региону, на допросе Клементьева отказалась давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. Следователи уже провели по делу 15 обысков и допросили около 20 свидетелей.

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16.06.2017
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