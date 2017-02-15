О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.258794.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.258794.html
Также: Россия, Регионы, Общество, Политика | Персоны: Александр Худилайнен

новость Глава Карелии Худилайнен объявил об отставке

15.02.2017
Александр Худилайнен. Фото: gubdaily.ru
Александр Худилайнен. Фото: gubdaily.ru
Реклама

Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о досрочном сложении полномочий, передает ТАСС. По его словам, это "обдуманное, взвешенное решение".

"Вы знаете что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития", - сказал Худилайнен.

"Какое бы мне место не доверил президент, какую бы работу не поручил, я, безусловно, буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии, в ее продвижении", - добавил чиновник.

По информации местных СМИ, и.о. руководителя республики Карелия будет назначен начальник Службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

Александр Худилайнен вступил в должность главы Карелии 24 мая 2013 года, после того как Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. В феврале 2016 года Худилайнен первым из региональных руководителей получил выговор от президента Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Накануне о досрочном сложении полномочий объявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. "Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас", - подчеркнул чиновник. Врио главы региона назначен депутат Госдумы Николай Любимов.

До этого в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Оставить комментарий Обсудить
15.02.2017

новость Новости по теме
14.02.2017 Губернатор Рязанской области подал в отставку →
13.02.2017 Губернатор Новгородской области заявил о досрочном сложении полномочий →
08.02.2017 "Ведомости": Глава Карелии уйдет в отставку →
07.02.2017 Дело экс-губернатора Сахалина Хорошавина направлено в суд →
07.02.2017 Глава Бурятии подал в отставку →
06.02.2017 Путин предложил возглавить Пермский край начальнику московского департамента →
06.02.2017 Губернатор Пермского края Басаргин заявил об отставке →
05.05.2012 Медведев выбрал глав Бурятии и Ленинградской области →
17.07.2007 Экс-президент Бурятии будет работать в кремлевской администрации →
15.06.2007 Бурятские депутаты утвердили нового президента →
06.06.2007 Путин предложил кандидата на пост президента Бурятии →
Фото и Видео
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Прозрение на бегу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Трамп: Крым надо вернуть
Дональд Трамп. Фото: salon.com
новость С кем общались люди Трампа
Белый Дом. Фото: history.com
новость Флинн рассказал о беседах с послом
Майкл Флинн. Фото: brookings.edu
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Киборг без головы
383
в блоге Труба "Адмирала Кузнецова"
383
статья Милонов, евреи и 282-я статья
Илья Мильштейн
новость В защиту чести Путина
Растяжка "Путин - пидарас" на акции Стратегии-31 в Москве. Фото: nl.livejournal.com
новость Серое Фиолетовое на свободе
Серое Фиолетовое на митинге в Москве, 2013. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Суд постоит за ватников
Александр Гозенко. Фото с личной ВК-страницы
новость В регионах не хватает лекарств
Анализы на ВИЧ-инфекцию. Фото: aids.ru
новость Убит брат Ким Чен Ына
Ким Чен Нам. Фото: nguyenphutrong.org
новость Вороненков стал гражданином Украины
Денис Вороненков. Фото из личного твиттера
статья Смерть бандита
Виталий Портников
в блоге Хвала писателю-воину
383
новость Посол об антисемитах
Гарри Корен. Кадр видеоинтервью
новость Рогозин отменил визит в Иран
Дмитрий Рогозин. Фото: gov.ru
новость Террор в ростовском суде
Артур Панов (в клетке слева) и Максим Смышляев в суде, 14.02.2017. Фото Владислава Рязанцева
новость Вузам снизят субсидии
Главное здание МГУ. Фото Граней.Ру
в блоге Золотой век Прилепина
383