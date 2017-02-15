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Глава Карелии Александр Худилайнен заявил о досрочном сложении полномочий, передает ТАСС. По его словам, это "обдуманное, взвешенное решение".

"Вы знаете что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития", - сказал Худилайнен.

"Какое бы мне место не доверил президент, какую бы работу не поручил, я, безусловно, буду помнить о Карелии и помогать в ее развитии, в ее продвижении", - добавил чиновник.

По информации местных СМИ, и.о. руководителя республики Карелия будет назначен начальник Службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

Александр Худилайнен вступил в должность главы Карелии 24 мая 2013 года, после того как Андрей Нелидов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. В феврале 2016 года Худилайнен первым из региональных руководителей получил выговор от президента Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья.

Накануне о досрочном сложении полномочий объявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. "Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас", - подчеркнул чиновник. Врио главы региона назначен депутат Госдумы Николай Любимов.

До этого в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.