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В Краснодарском крае был задержан и доставлен в изолятор временного содержания вице-губернатор Юрий Гриценко. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, в среду Гриценко должны избрать меру пресечения. Следствие ходатайствует об аресте экс-чиновника.

В этот же день Гриценко был уволен с должности вице-губернатора. Сообщение об этом размещено на сайте администрации региона.

В краснодарском управлении СКР заявили, что делом Гриценко занимается региональное управление ФСБ, передает РБК.

По сведениям "Коммерсанта", Гриценко подозревают по статье 296 УК (превышение должностных полномочий; часть 2 статьи, предусматривающая ответственность за совершение таких действий лицом, занимающим госдолжность, предполагает до семи лет колонии). По версии следствия, при участии Гриценко была организована схема перевода средств застройщику, работающему над проектом строительства в городе перинатального центра. Перевод осуществлялся в форме выдачи кредита Сочинского универсального банка, который в октябре 2016 года лишился лицензии. Для оплаты кредита, утверждают правоохранители, были незаконно использованы средства госучреждения "Краснодаркрайгосэкспертиза", которое курировал бывший вице-губернатор.

Экс-чиновнику также вменяют статью 159 УК (мошенничество, часть 5 статьи за совершение преступления с использованием служебного положения предусматривает до шести лет лишения свободы). По версии следствия, Гриценко в 2010 году вместе с другими лицами незаконно получил два гектара муниципальной земли под застройку в поселке Березовый в пригороде Краснодара.