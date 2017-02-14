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новость Губернатор Рязанской области подал в отставку

14.02.2017
Олег Ковалев. Фото: ryazagro.ru
Олег Ковалев. Фото: ryazagro.ru
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий, передает ТАСС. "В Рязанской области я отработал почти 9 лет. В сентябре очередные выборы губернатора. Я принял для себя решение - не выдвигаться на новый срок", - сказал Ковалев на заседании областного правительства.

"Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет", - отметил Ковалев, добавив, что заявление об отставке подал на имя президента чуть более недели назад.

"Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас", - подчеркнул чиновник.

Ковалев родился в 1948 году в Краснодарском крае. В 1991-1999 годах возглавлял Каширский район Московской области. В 1999 году был избран депутатом Госдумы.

С 2008 года является губернатором Рязанской области. В июле 2012 года досрочно ушел в отставку для участия в губернаторских выборах. 14 октября 2012 года на выборах губернатора Рязанской области победил в первом туре, набрав 64,43 процента голосов избирателей.

Ковалев стал четвертым губернатором, решившим покинуть свой пост за последние две недели. Ранее в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

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14.02.2017

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