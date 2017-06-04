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Заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям Елена Мазанько задержана по делу о взяточничестве. Об этом сообщается на сайте СКР.

Как передает ТАСС, губернатор региона Светлана Орлова заявила, что Мазанько задержана на 72 часа до суда по мере пресечения и находится в изоляторе временного содержания. По ее словам, суд должен состояться 6 июня.

Между тем, согласно пункту 11 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса следователь может задерживать подозреваемого без санкции судьи только на срок до 48 часов. До избрания меры пресечения согласно статье 108 УПК этот срок может быть увеличен до 72 часов только по решению суда.

Задержанной вменяют два эпизода преступлений по пункту "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере, то есть от ста пятидесяти тысяч рублей, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет) и части 6 той же статьи (получение взятки в особо крупном размере - от миллиона рублей, за это грозит от восьми до пятнадцати лет колонии).

По версии следствия, Мазанько получила взятки от предпринимателей за содействие в заключение госконтрактов на ремонт здания областной администрации и поставку мебели.

Однако Орлова утверждает, что взятки, которые вменяют Мазанько, связаны с распределением земель. В деле речь идет о двух взятках 2014 года размером в один и два миллиона рублей. По мнению Орловой, Мазанько не брала взяток, а преследуют ее, поскольку в сфере земельных отношений "интересы очень большие". Губернатор назвала задержание своей подчиненной "провокацией".

Как сообщило местное информагентство "Томикс33", в воскресенье в департаменте земельных и имущественных отношений региона, возглавляемом чиновницей, прошли обыски.

В июле прошлого года департамент стал известен благодаря скандальной истории с госзакупками. Ведомство провело торги на закупку мебели общей суммой в 1,8 миллиона рублей, в том числе кровати за 344 тысячи рублей, матраса за 100 тысяч, настольной лампы за почти 76 тысяч и туалетного ершика, стоившего 23 тысячи рублей. После скандала было объявлено об отмене закупки, однако власти региона не предоставили никаких доказательств этого. Сама Мазанько назвала заказ "абсолютно рядовой закупкой".

Мазанько работает в администрации Владимирской области с июля 2013 года, до этого она занимала должность замдиректора департамента имущественных отношений Минэкономразвития, а еще раньше была вице-губернатором Кемеровской области.

24 мая по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко. Чиновнику вменяют незаконный перевод бюджетных средств застройщику, работающему над проектом строительства в Краснодаре перинатального центра.