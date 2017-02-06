О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.258604.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.258604.html
Также: Россия, Регионы, Общество, Политика

новость Губернатор Пермского края Басаргин заявил об отставке

06.02.2017
Виктор Басаргин. Фото: admin.permkrai.ru
Виктор Басаргин. Фото: admin.permkrai.ru
Реклама

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий, передает Интерфакс. "Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий", - сказал он.

"До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы. - Ред.), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона", - пояснил он.

При этом имя кандидата Басаргин не назвал. Он злишь добавил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах. "Мною принято решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Это решение выверенное, продуманное", - сказал Басаргин.

Губернатор не уточнил, чем намерен заняться далее, подчеркнув, что относит себя к команде президента, и выразил уверенность, что его опыт будет востребован.

"Безусловно, 2017 год - год, который предопределяет развитие и Российской Федерации, и Пермского края на ближайшие, как минимум, 10 лет. В этой связи очень важно, чтобы в этот период в крае была политическая, экономическая стабильность. Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, все политические, общественные движения двигались в одном направлении", - добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не подтвердил, что Владимир Путин принял отставку Басаргина. "Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение", - сказал Песков ТАСС.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он был министром регионального развития.

Накануне о грядущей отставке Басаргина сообщил "Дождь", ссылаясь на собственные источники. Причиной отставки, по словам трех собеседников телеканала, близких к администрации президента, стало то, что при Басаргине в регионе были постоянные межэлитные конфликты. Помимо этого, претензии Кремля вызывали отношения властей края с влиятельным в регионе вице-премьером Юрием Трутневым.

По словам одного из собеседников "Дождя", в качестве кандидатов на пост губернатора края рассматриваются несколько человек: один из действующих заместителей губернатора, замглавы Россотрудничества, ранее возглавлявший администрацию региона Алексей Фролов или руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников.

В понедельник "Ведомости" сообщили о возможной отставке пяти губернаторов. По словам источников издания, "под пристальным вниманием" Кремля находятся губернаторы Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской области, а также Пермского края и Бурятии.

Оставить комментарий Обсудить
06.02.2017

новость Новости по теме
31.01.2017 Экс-губернатора Белых переводят в больницу "Матросской Tишины" →
18.01.2017 ФАС завела дело в отношении губернатора Самарской области и сотрудников "Газпрома" →
21.12.2016 Вице-губернатор Приморья Сидоренко помещен под домашний арест →
16.11.2016 В Волгограде пытались поджечь дом губернатора Бочарова →
03.10.2014 Отказано в возбуждении дела о "реабилитации нацизма" против сотрудников музея "Пермь-36" →
16.07.2014 Началось уничтожение музея "Пермь-36" →
19.06.2013 Марата Гельмана уволили из музея современного искусства PERMM →
Фото и Видео
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Знаток ОПГ
новость WSJ: Россию поссорят с Ираном
Флаги Ирана и России. Фото: iranreview.org
новость Трамп о Путине-убийце
Дональд Трамп. Кадр интервью Fox News
статья На границе краха
Виталий Портников
статья Авдеевка под обстрелом: ФОТО
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Послабление для украинцев
383
в блоге Девственность и опытность
383
новость Заочные обвинения СКР
Митинг у российского посольства в Киеве. Фото @Kateryna_Kruk
новость Крым не включат в список регионов России
Карта Крыма
новость Архангельск: счет за голодовку
Андрей Креков. Источник: zona.media
статья Романов с балериной
Илья Мильштейн
новость Сампсониевский собор отдали РПЦ
Николай Буров вручает архимандриту Серафиму ключи от Сампсониевского собора. Фото: fontanka.ru
новость Михайлов отказался от показаний
Сергей Михайлов. Источник: novayagazeta.ru
новость Убит силовик ЛНР
Взорванный в Луганске автомобиль. Кадр видеозаписти
в блоге Удалая русская фраза
383
новость Дело о прикуривании в церкви
Жительница Чайковского прикуривает от свечки в церкви. Источник: chaikovskie.ru
новость Стомахина наказали за "жаргонизм"
Борис Стомахин в ИК-10. Фото: gleb-edelev.livejournal.com
новость Лукашенко: Путина опутали враги
Александр Лукашенко. Фото: news.uvaga.by
новость Суд приостановил указ Трампа
Боб Фергюсон. Фото: opb.org
в блоге Лжетолстой и Толстой
383