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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении своих полномочий, передает Интерфакс. "Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий", - сказал он.

"До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом (в губернаторы. - Ред.), должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона", - пояснил он.

При этом имя кандидата Басаргин не назвал. Он злишь добавил, что не намерен участвовать в предстоящих выборах. "Мною принято решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Это решение выверенное, продуманное", - сказал Басаргин.

Губернатор не уточнил, чем намерен заняться далее, подчеркнув, что относит себя к команде президента, и выразил уверенность, что его опыт будет востребован.

"Безусловно, 2017 год - год, который предопределяет развитие и Российской Федерации, и Пермского края на ближайшие, как минимум, 10 лет. В этой связи очень важно, чтобы в этот период в крае была политическая, экономическая стабильность. Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, все политические, общественные движения двигались в одном направлении", - добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не подтвердил, что Владимир Путин принял отставку Басаргина. "Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение", - сказал Песков ТАСС.

Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он был министром регионального развития.

Накануне о грядущей отставке Басаргина сообщил "Дождь", ссылаясь на собственные источники. Причиной отставки, по словам трех собеседников телеканала, близких к администрации президента, стало то, что при Басаргине в регионе были постоянные межэлитные конфликты. Помимо этого, претензии Кремля вызывали отношения властей края с влиятельным в регионе вице-премьером Юрием Трутневым.

По словам одного из собеседников "Дождя", в качестве кандидатов на пост губернатора края рассматриваются несколько человек: один из действующих заместителей губернатора, замглавы Россотрудничества, ранее возглавлявший администрацию региона Алексей Фролов или руководитель департамента экономической политики Москвы Максим Решетников.

В понедельник "Ведомости" сообщили о возможной отставке пяти губернаторов. По словам источников издания, "под пристальным вниманием" Кремля находятся губернаторы Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской области, а также Пермского края и Бурятии.