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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назвал абсурдными обвинения в адрес своих заместителей Александра Данильченко и Алексея Иванова, а также начальника департамента административных органов администрации области Елены Троицкой. Об этом сообщает ТАСС.

"Обвинения в адрес Данильченко, Иванова, Троицкой я считаю абсурдными. И Данильченко, и Иванов, и Троицкая - они никому не нужны. Скорее всего, нужен губернатор. Я это ощущаю давно, года два", - сказал губернатор.

"Идет кропотливая работа, и мы пока не говорим об окончательной виновности фигурантов, поэтому вызывают недоумение громкие заявления о якобы абсурдности выдвигаемых обвинений, тем более из уст тех, кто абсолютно не знаком с материалами уголовного дела, - прокомментировали заявление губернатора в СКР, - При возбуждении дела нами при полном понимании всей ответственности за выдвигаемые подозрения сделаны заявления о причастности фигурантов к противоправным действиям, которые основаны на собранных законным способом материалах, в том числе и оперативно-розыскных материалах, полученных от органа дознания".

Накануне пресс-служба Следственного комитета сообщила, что Иванов и Данильченко подозреваются в вымогательстве акций на сумму не менее 1 миллиарда рублей. Среди других фигурантов дела - Троицкая, учредитель производственно-торговой компании "Уголь" Александр Щукин, его доверенное лицо Геннадий Вернигора, начальник регионального главка СКР Сергей Калинкин, замначальника 2-го отдела по расследованию особо важных дел главка Сергей Крюков и старший следователь Артемий Шевелев, а также "иные неустановленные лица".

Дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). За это преступление кодекс предусматривает от 7 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, подозреваемые по предварительному сговору вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет - 51 процент - акций шахты "Разрез Инской".

Тулеев возглавляет регион с июля 1997 года. В феврале 2015 года РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщал, что в администрации президента убеждают Тулеева уйти с поста губернатора Кемеровской области. 70-летнему главе региона, у которого истекает срок губернаторских полномочий, предлагают почетные условия отставки, одновременно посылая сигналы о назревающих в области проблемах. Руководство страны хотело сменить власть в регионе, пока экономические трудности не достигли пика.

Однако Тулеев уходить отказался. В апреле 2015 года президент Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности главы Кемеровской области. В сентябре того же года Тулеев выиграл очередные выборы губернатора.