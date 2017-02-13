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Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий. Как передает Интерфакс, по его словам, он уходит с должности по собственному желанию и уже попросил президента о новом месте работы.

Митин добавил, что руководил областью длительный срок и она стала для него родным краем. Также Митин заявил, что не будет участвовать в выборной кампании 2017 года.

Сергей Митин возглавляет Новгородскую область с 2007 года. В 2012 году он переизбрался на второй срок, набрав 75 процентов голосов избирателей.

Ранее РБК сообщал, что наиболее вероятным преемником Митина считается глава Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. "Никитин - молодой, умный, со связями в Кремле, Белом доме, министерствах", - рассказал один из собеседников агентства. Другой источник указал, что Никитин знает региональную политику, поскольку АСИ традиционно составляет рейтинг инвестпривлекательности регионов.

В минувший вторник Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, назначив на его место замминистра транспорта, 40-летнего Алексея Цыденова. В понедельник сменился руководитель в Пермском крае - в отставку подал губернатор Виктор Басаргин. Его пост занял руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

По информации СМИ, в ближайшее время в отставку могут также уйти губернатор Карелии Александр Худилайнен, а также губернаторы Рязанской, Свердловской и Ивановской областей Олег Ковалев, Евгений Куйвашев и Павел Коньков.