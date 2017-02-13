О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.258740.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.258740.html
Также: Россия, Регионы, Общество, Политика

новость Губернатор Новгородской области заявил о досрочном сложении полномочий

13.02.2017
Сергей Митин. Фото: severinform.ru
Сергей Митин. Фото: severinform.ru
Реклама

Губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил о досрочном сложении полномочий. Как передает Интерфакс, по его словам, он уходит с должности по собственному желанию и уже попросил президента о новом месте работы.

Митин добавил, что руководил областью длительный срок и она стала для него родным краем. Также Митин заявил, что не будет участвовать в выборной кампании 2017 года.

Сергей Митин возглавляет Новгородскую область с 2007 года. В 2012 году он переизбрался на второй срок, набрав 75 процентов голосов избирателей.

Ранее РБК сообщал, что наиболее вероятным преемником Митина считается глава Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. "Никитин - молодой, умный, со связями в Кремле, Белом доме, министерствах", - рассказал один из собеседников агентства. Другой источник указал, что Никитин знает региональную политику, поскольку АСИ традиционно составляет рейтинг инвестпривлекательности регионов.

В минувший вторник Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, назначив на его место замминистра транспорта, 40-летнего Алексея Цыденова. В понедельник сменился руководитель в Пермском крае - в отставку подал губернатор Виктор Басаргин. Его пост занял руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

По информации СМИ, в ближайшее время в отставку могут также уйти губернатор Карелии Александр Худилайнен, а также губернаторы Рязанской, Свердловской и Ивановской областей Олег Ковалев, Евгений Куйвашев и Павел Коньков.

Оставить комментарий Обсудить
13.02.2017

новость Новости по теме
08.02.2017 "Ведомости": Глава Карелии уйдет в отставку →
07.02.2017 Дело экс-губернатора Сахалина Хорошавина направлено в суд →
07.02.2017 Глава Бурятии подал в отставку →
06.02.2017 Путин предложил возглавить Пермский край начальнику московского департамента →
06.02.2017 Губернатор Пермского края Басаргин заявил об отставке →
05.05.2012 Медведев выбрал глав Бурятии и Ленинградской области →
17.07.2007 Экс-президент Бурятии будет работать в кремлевской администрации →
15.06.2007 Бурятские депутаты утвердили нового президента →
06.06.2007 Путин предложил кандидата на пост президента Бурятии →
Фото и Видео
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28365
Play own
"Исаакий наш!": митинг в защиту музея
28295
Play own
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой
28136
Play own
Провокаторы командуют полицией
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Милонов, евреи и 282-я статья
Илья Мильштейн
новость Вторая катастрофа чиновника
Анатолий Банных. Фото: altapress.ru
новость Махинации на выборах в США
Стивен Миллер. Фото: @Breznican
новость Милонов: Евреям нас не сварить
Виталий Милонов. Фото: nsn.fm
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
статья Смерть бандита
Виталий Портников
новость Пальмиру разрушат полностью
Пальмира. Фото: Википедия
новость Заявка на марш подана
Марш памяти Бориса Немцова. Фото: Грани.Ру
новость Ответ Пхеньяна Трампу
Ким Чен Ын на фоне ракеты "Мусудан". Фото: rodong.rep.kp
новость Россияне не отдают медали
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
новость Задержания в центре Москвы
Провокатор Сергей Свойкин. Источник: andreychernuhin.livejournal.com
в блоге Пушкиных надо беречь
383
новость Чечня: посмертное изгнание
Асланбек Бахарчиев на "народном сходе" в Пригородном, 21.12.2016. Кадр ГТРК "Грозный"
новость Штайнмайер избран президентом
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: frank-walter-steinmeier.de
новость Белоруссия: Жадан снова въездной
Сергей Жадан демонстрирует белорусские штампы в загранпаспорте. Фото: svaboda.org
статья Встать, фарс идет
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Знаток ОПГ
новость ФСО расширят полномочия
Флаг ФСО. Фото: fso.gov.ru
новость Сноудена могут выдать в США
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
в блоге Путина не прошибешь
383