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Вице-губернатор Курской области Василий Зубков задержан по делу об взяточничестве. Об этом сообщается на сайте СКР. Как уточняет Интерфакс, чиновника этапировали в Москву.

В администрации региона, передает ТАСС, подтвердили, что Зубков задержан, но при этом заявили, что он находился в командировке с 5 по 8 июня.

Чиновнику вменена часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, в 2015 году Зубков получил недвижимость стоимостью более 1 миллиона рублей в качестве взятки от строительной фирмы за содействие в приемке жилого дома, построенного с нарушениями.

Сообщаются также имена трех других фигурантов дела: Андрей Занин, Александр Филимонов и Наталья Кретова. Эти фигуранты в зависимости от вменяемой роли подозреваются по части 4 статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере; от 7 до 12 лет колонии), части 5 статьи 291 (дача взятки в особо крупном размере; от 8 до 15 лет) и части 5 статьи 33 - части 5 статьи 291 УК (пособничество в этом преступлении).

В администрации области Зубков курирует вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Также он возглавляет комитет региональной безопасности и областную инспекцию строительного надзора.

В воскресенье по подозрению во взяточничестве была задержана вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько. Как утверждается, она в 2014 году получила от бизнесменов две взятки - одну в сумме 1 миллиона рублей, другую в сумме 2 миллионов - за содействие в заключении госконтрактов на ремонт здания обладминистрации и покупку мебели.