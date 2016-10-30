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Судья Октябрьского райсуда Владимира Игорь Егоров в воскресенье арестовал бывшего вице-губернатора области по строительству Дмитрия Хвостова на срок до 25 декабря включительно. Об этом сообщает "Зебра-ТВ".

Хвостов подозревается по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Как утверждает областной главк СКР, в начале 2014 года некий местный бизнесмен попросил чиновника выделить бюджетные средства на постройку неназванного социального объекта и пообещал ему за это откат. Хвостов назвал сумму отката - 1,4 миллиона рублей - и объяснил, каким способом его передать.

В марте 2014-го, заявляет СКР, бизнесмен перечислил деньги на указанный чиновником счет, а не названный следственным ведомством посредник обналичил их и передал Хвостову.

"Зебра-ТВ" уточняет, что взяткодателем был директор группы компаний "Консоль" Александр Шамов, а социальным объектом - детский сад в микрорайоне Веризино. При этом издание передает, что в качестве взятки вице-губернатор потребовал у Шамова не только денежный откат, но и квартиры.

26 октября Хвостов был задержан в Краснодаре, в тот же день доставлен во Владимир и помещен в ИВС.

Оперативное сопровождение расследования ведет региональный главк ФСБ.

Хвостову 43 года, он член "Единой России". Во Владимир прибыл в 2013 году в команде назначенной на пост и.о. губернатора функционерки ЕР Светланы Орловой. Первоначально был советником губернатора (к этому времени и относится вмененный ему эпизод); вице-губернатором по строительству стал в марте 2014-го. Месяц с небольшим назад, 20 сентября, внезапно подал в отставку.