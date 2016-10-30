О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.256072.html
Также: Право, Регионы, Спецслужбы, Криминал, Общество, Россия, Происшествия, Политика | Персоны: Светлана Орлова

новость Бывший владимирский вице-губернатор Хвостов арестован по делу о взяточничестве

30.10.2016
Дмитрий Хвостов. Фото: zebra-tv.ru
Дмитрий Хвостов. Фото: zebra-tv.ru
Реклама

Судья Октябрьского райсуда Владимира Игорь Егоров в воскресенье арестовал бывшего вице-губернатора области по строительству Дмитрия Хвостова на срок до 25 декабря включительно. Об этом сообщает "Зебра-ТВ".

Хвостов подозревается по части 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Как утверждает областной главк СКР, в начале 2014 года некий местный бизнесмен попросил чиновника выделить бюджетные средства на постройку неназванного социального объекта и пообещал ему за это откат. Хвостов назвал сумму отката - 1,4 миллиона рублей - и объяснил, каким способом его передать.

В марте 2014-го, заявляет СКР, бизнесмен перечислил деньги на указанный чиновником счет, а не названный следственным ведомством посредник обналичил их и передал Хвостову.

"Зебра-ТВ" уточняет, что взяткодателем был директор группы компаний "Консоль" Александр Шамов, а социальным объектом - детский сад в микрорайоне Веризино. При этом издание передает, что в качестве взятки вице-губернатор потребовал у Шамова не только денежный откат, но и квартиры.

26 октября Хвостов был задержан в Краснодаре, в тот же день доставлен во Владимир и помещен в ИВС.

Оперативное сопровождение расследования ведет региональный главк ФСБ.

Хвостову 43 года, он член "Единой России". Во Владимир прибыл в 2013 году в команде назначенной на пост и.о. губернатора функционерки ЕР Светланы Орловой. Первоначально был советником губернатора (к этому времени и относится вмененный ему эпизод); вице-губернатором по строительству стал в марте 2014-го. Месяц с небольшим назад, 20 сентября, внезапно подал в отставку.

Оставить комментарий Обсудить
30.10.2016

новость Новости по теме
12.09.2013 Володин: Исход выборов соответствует ожиданиям Кремля →
25.03.2013 Путин назначил и.о. губернатора Владимирской области Светлану Орлову →
Фото и Видео
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Белград: тайник на пути кортежа
Александр Вучич. Фото: srbija.gov.rs
новость Российские АПЛ в Средиземноморье
АПЛ проекта "Щука-Б". Источник: vpk.name
в блоге Россия как Мессия
383
статья Мы Запад всегда били
новость Гаскаров на свободе: ВИДЕО
Алексей Гаскаров после выхода из колонии. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Райкин помирился с Мединским
Константин Райкин и Владимир Мединский
статья Лубянка: скорбь и гнев. ВИДЕО
"Возвращение имен". Фото Дмитрия Борко
в блоге Идиоты и "оттепель"
59
статья Фильм о страшном государстве
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сербия отрицает высылку россиян
Николай Патрушев и Небойша Стефанович. Фото: novaborba.co.rs
новость Кадыров против Райкина
Рамзан Кадыров и Александр Залдостанов (Хирург). Фото: grozny-inform.ru
новость Литва готовится к сопротивлению
Брошюра о сопротивлении оккупантам. Фото: 15min.lt
новость Россиянка не отдает медаль
Медаль Олимпиады-2012. Фото: оlympteka.ru
новость Крым: неизвестные политзеки
СИЗО-1 в Симферополе. Фото: wikimapia.org
новость Задержания на марше в Питере: ВИДЕО
Всеволод Нелаев и Яна Турбова. Фото: vk.com/dempiter
в блоге Русские спасут
383
статья Вечер политзеков: ВИДЕО
Вечер поддержки политзеков
новость Твердое слово Хирурга
Награждение Хирурга орденом Почета. Фото: kremlin.ru
новость Пожизненное для омоновцев
Мемориал в Мядининкае. Фото: 15min.lt