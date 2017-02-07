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Также: Россия, Регионы, Общество, Политика | Персоны: Вячеслав Наговицын

новость Глава Бурятии подал в отставку

07.02.2017
Вячеслав Наговицын. Фото: egov-buryatia.ru
Вячеслав Наговицын. Фото: egov-buryatia.ru
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Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу главы республики.

"Считаю, что честно отработал, не стал ждать до мая. Заявление написал именно сейчас с просьбой освободить меня от занимаемой должности и использовать мой потенциал на государственной должности для того, чтобы я мог приносить пользу и стране и республике", - сказал Наговицын. Он добавил, что сейчас у него нет места, куда бы он мог уйти работать.

Наговицын руководил регионом с 2007 года, до этого он возглавлял правительство Томской области.

Накануне в отставку подал губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Президент отставку принял, подписав указ о досрочном прекращении его полномочий.

Свое решение Басаргин объяснил тем, что срок его полномочий истекает в мае и он хочет, чтобы кандидат, выдвинутый президентом в губернаторы, смог до сентября адаптироваться к условиям Пермского края. Басаргин занимал пост губернатора Пермского края с мая 2012 года. До этого с октября 2008 года он был министром регионального развития.

Владимир Путин предложил занять пост и.о. губернатора Пермского края руководителю департамента экономической политики и развития Москвы Максиму Решетникову.

До этого "Ведомости" сообщили, что в ближайшие дни могут подать в отставку около пяти губернаторов регионов. Бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю собеседник издания рассказали, что это решение обсуждалось в управлении внутренней политики. Речь шла о главе Карелии (Александре Худилайнене), руководителях Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской областей ( Павел Коньков), а также о Басаргине и Наговицыне.

По данным источника Интерфакса во властных структурах, решения по отставкам губернаторов будут приниматься с учетом объективных данных об эффективности их работы.

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07.02.2017

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