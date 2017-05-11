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Судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк признала виновным блогера Руслана Соколовского и приговорила его к трем с половиной годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Трансляцию судебного заседания трансляцию вело "Радио Свобода".

"Это безусловная победа в современных российских реалиях. Соколовский остался на свободе. В любом случае защита считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке", - прокомментировал решение суда адвокат Алексей Бушмаков.

"Дело Руслана Соколовского является главным политическим делом в современной России, - отметил адвокат. - С точки зрения Европейской конвенции о правах человека очевидны нарушения, которые правоохранительные органы и суд допустили в этом уголовном деле. Защита просто обязана обратиться в ЕСПЧ с жалобой на такие действия суда и следствия".

При этом Бушмаков подчеркнул, что в связи с обвинительным приговором на Соколовского "лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом". "Это и включение в так называемый экстремистский список, и блокировка банковских счетов, это ограничение движения денежных средств по счетам, невозможность свободного передвижения, различные запреты", - сказал адвокат.

28 апреля в прениях сторон прокурор Екатерина Калинина потребовала для подсудимого три с половиной года общего режима за экстремизм, оскорбление чувств верующих и использование "шпионской" ручки ( ВИДЕО).

Адвокаты подсудимого Бушмаков и Станислав Ильченко потребовали оправдать Соколовского. В случае обвинительного решения Ильченко попросил Шопоняк дать блогеру условный срок.

Последнее слово Соколовского заняло около 10 минут. "Я не понимаю, как меня можно обвинять в национализме, - ведь я и русский-то всего лишь наполовину", - заметил блогер. "Я не изменил мнение о религии, - продолжил он. - Я считаю, что она не нужна. А вот относительно верующих я сильно поменялся. Я с ними поговорил, и мы пришли к общему мнению".

Соколовский также признался: "Я в шоке от запрошенного срока. Я уже был в СИЗО - понимаю, что это преддверие ада". "Надеюсь на хоть сколько-нибудь лояльное решение, ваша честь", - заключил он.

В деле Соколовского 10 эпизодов. Девять из них - публикация видесюжетов на личном youtube-канале. Все они квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: "пакет Яровой", вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока). Еще по одному ему вменяли часть 2 этой же статьи (до трех лет), однако прокурор в прениях от этой части отказалась.

По 10-му эпизоду блогеру инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии.

Помимо ролика "Ловим покемонов в церкви" сюжеты, фигурирующие в деле, следующие. Часть 1 статьи 148, часть 1 статьи 282 Соколовскому вменили за видео "В космос летал, чеченцев не видел" (14.07.2015), "Письма ненависти: верующие" (01.12.2015), "Суицид мусульман на ЕГЭ" (24.05.2016), "Патриарх Кирилл, ты п..." (31.05.2016), "Идеальный православный брак?" (18.08.2016), "Соколовский в тюрьме за ловлю покемонов?" (19.08.2016). По одной лишь части 1 статьи 282 квалифицирована публикация роликов "Письма ненависти: феминистки" (01.02.2016) и "Вступил в секту" (03.03.2016).

В видео "Суицид мусульман на ЕГЭ" Соколовский с одобрением отзывается об омоновской облаве на мусульман и последующей их высылке из России.

Ролик "Ловим покемонов в церкви" был снят в Храме-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году расстреляли Николая II и его семью. Через несколько дней после публикации сюжета Екатеринбургская епархия РПЦ подала в прокуратуру донос. УМВД по Свердловской области направило ролик на исследование. Между тем информагентство обратилось с доносом по поводу публикацию видео "Идеальный православный брак?".

2 сентября 2016 года Соколовский был задержан. Судья Кировского райсуда Екатеринбурга Кристина Упорова арестовала его на два месяца. Однако несколькими днями позже судья Свердловского облсуда Татьяна Айнсоф перевела политзека под домашний арест в квартиру адвоката Ильченко.

Тем не менее в следующем месяце СКР подал в суд ходатайство об ужесточении Соколовскому меры пресечения. Ведомство утверждало, что блогер нарушил режим домашнего ареста, впустив в квартиру девушку, которая пришла поздравить его с днем рождения. Девушка Соколовского проходит свидетелем по его делу.

28 октября судья Кировского райсуда Оксана Хамицевич повторно отправила блогера в СИЗО. Слушания в нарушение УПК проводились в закрытом режиме. СКР взял со всех трех адвокатов политзека подписку о неразглашении.

13 февраля 2017 года стало известно, что Соколовский вновь переведен под домашний арест в квартиру Ильченко. Два дня спустя СКР объявил об отправке дела в суд.

13 марта, в день открытия слушаний по существу дела, блогер заявил в суде, что "шпионская" ручка ему не принадлежит, а кроме того, "шпионской" она не является, поскольку оснащена индикатором работы. Соколовский также заверил, что продолжит снимать ролики независимо от того, какой приговор ему вынесут. Журналистам он заметил: "Если меня посадят - о'кей, придется выстрадать свои идеи" ( ВИДЕО).

18 марта адвокат Бушмаков направил предстоятелю РПЦ письмо с просьбой высказаться относительно дела екатеринбургского Соколовского, а также оценить фигурирующий в деле ролик "Патриарх Кирилл, ты п...". "Считаете ли Вы себя оскорбленным и (или) униженным распространением данного видеоролика?" - спросил адвокат. Об ответе Кирилла на запрос Бушмакова не сообщалось.