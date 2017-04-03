На процессе видеоблогера Руслана Соколовского вслед за оскорбленными верующими выступают свидетели защиты. Бывшая советская политзаключенная Елена Санникова объяснила суду, какие чувства вызывает у истинного христианина ролик Соколовского о ловле покемонов в храме. Санникову в свое время исключили из вуза за организацию религиозного кружка.

Допрос свидетеля ведет адвокат Алексей Бушмаков. Блогеру грозит реальный срок по статьям о возбуждении ненависти и оскорблении чувств.

Съемка Глеба Эделева:

Елена Санникова: христиане и покемоны

Слушания по существу дела 22-летнего Соколовского продолжаются с 13 марта в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга. Процесс ведет судья Екатерина Шопоняк. Блогер по окончании следствия был переведен из СИЗО под домашний арест. Вину он не признает.

В деле 10 эпизодов. Девять из них - публикация видесюжетов на YouTube. Все эти эпизоды квалифицированы по части 1 статьи 282 УК (возбуждение национальной или религиозной ненависти либо вражды). Она предусматривает до четырех либо до пяти лет колонии в зависимости от датировки конкретного эпизода: "пакет Яровой", вступивший в силу в июле 2016 года, ужесточил санкцию по этому обвинению. По шести из упомянутых девяти эпизодов, в том числе за публикацию видео "Патриарх Кирилл, ты п...", Соколовскому вменена также часть 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих; до года реального срока), а еще по одному - часть 2 этой же статьи (те же действия в местах отправления культа; до трех лет).

По 10-му эпизоду блогеру инкриминирована статья 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), предусматривающая до четырех лет колонии.

Допрос Соколовского