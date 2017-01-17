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Также: Право, Криминал, Россия, Политика, Арт, Общество, Происшествия, Культура | Персоны: Петр Павленский, Оксана Шалыгина, Ольга Динзе (Чавдар)

новость Полиция не стала заводить на Павленского дело о побоях

17.01.2017
Петр Павленский в суде, 19.05.2016. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Петр Павленский в суде, 19.05.2016. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
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Столичная полиция отказалась возбудить уголовное дело в отношении художника-акциониста Петра Павленского по заявлению об избиении актера Театра.doc Василия Березина. Как передает "Медиазона", об этом сообщила адвокат художника Ольга Динзе.

"Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и насколько мне известно, оно не отменялось", - сказала она.

При этом Динзе отметила, что по заявлению актрисы того же театра Анастасии Слониной "пока проводится проверка". "Как только будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению актрисы, и оно не будет отменено, у нас появятся повод и основания для инициирования возбуждения проверки уже против нее", - отметила Динзе.

Накануне Павленский сообщил, что эмигрировал из России после попытки его "политической ликвидации с помощью операции силовых структур". Павленский выехал из страны вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми. Он намерен просить политическое убежище во Франции.

Причиной отъезда, пояснил художник, стала провокация спецслужб - знакомая Павленского обвинила его и Шалыгину в сексуальном насилии. По части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) им грозило до 10 лет колонии. В случае обвинительного приговора дети художника попали бы в детдом. Из-за угроза детям, пояснили Павленский и Шалыгина, и было принято решение эмигрировать.

Позже в понедельник адвокат Слониной Юрий Лысенко подтвердил, что его подзащитная написала заявление в полицию на Павленского. "Пока не прошла проверка ни Анастасия, ни я комментарии давать по этому поводу не будем, потому что в противном случае мы будем уподобляться самому Павленскому", - сказал адвокат. Лысенко отметил, что в ближайшие дни защита Слониной обратится "в вышестоящие органы для принятия процессуального решения".

Директор Театра.doc Елена Гремина в свою очередь передала "Медузе" видеозапись драки, датированную 31 октября 2016 года. По ее словам, один из присутствующих в кадре мужчин - Павленский. При этом Гремина сообщила, что после инцидента против Павленского возбудили дело по статье 116 УК (побои), предусматривающей до двух лет колонии.

Сам Павленский утверждал, что дрался с Березиным один на один, а прочие лица, попавшие в кадр, лишь присутствовали при конфликте. По словам художника, Слонина пожаловалась ему, что актер "ее душит, избивает, бьет головой об ванну". "Когда мы встретились, - продолжил Павленский, - он начал провоцировать драку".

Павленский заметил, что никаких отношений со Слониной у него не было, "там была довольно странная ситуация". По словам художника, он не обсуждал со Слониной заявление в полицию.

"Насилия с нашей стороны никакого не было, не было ничего даже похожего на насилие. То, что произошло... Был вечер, который мы провели. Какая-то подростковая возня и все", - сказал художник, заметив, что полового акта не было.

"Когда мы расставались, мы были убеждены, что мы как были в дружеских, так же и расстаемся в дружеских отношениях", - сказал Павленский.

Шалыгина в свою очередь сообщила, что ими двигало желание помочь Слониной. По ее словам, Березин "избивал, душил, плевал в лицо и бил головой об ванну" актрису. "Ей тогда надо было как-то помочь. Мы с ним увиделись, пришлось пару раз ему врезать, чтобы он перестал бросаться с кулаками", - сказала Шалыгина.

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17.01.2017

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